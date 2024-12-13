Crea Video SEO Multilingue per Espandere la Tua Portata Globale

Raggiungi nuovi pubblici globali senza sforzo traducendo i tuoi contenuti video con una potente generazione di voiceover per la SEO multilingue.

628/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 90 secondi per Creatori di Contenuti e Strategisti di YouTube, illustrando il potere di tradurre contenuti video per dominare la "strategia SEO di YouTube". Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo dinamico ed energico, con musica di sottofondo vivace, passando rapidamente attraverso diverse versioni linguistiche di un singolo video utilizzando la funzione "sottotitoli/didascalie" di HeyGen. Evidenzia come le capacità di "testo a video da script" consentano una localizzazione senza sforzo, permettendo ai creatori di raggiungere nuovi pubblici e migliorare il loro posizionamento internazionale senza dover rifilmare.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video completo di 2 minuti rivolto alle aziende di e-commerce che si espandono a livello internazionale, spiegando il ruolo cruciale della "SEO multilingue" e degli "strumenti di localizzazione" efficaci. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna e pulita, utilizzando grafiche nitide e un sottofondo musicale sofisticato per trasmettere professionalità. Illustra come i "modelli e scene" di HeyGen accelerino la creazione di contenuti per mercati diversi, permettendo alle aziende di adattare i video a diversi contesti culturali e di mostrare i prodotti a livello globale attraverso rapporti d'aspetto ottimizzati con "ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video accessibile di 45 secondi specificamente per formatori aziendali ed educatori, concentrandoti su come la tecnologia "AI Voice Actor" migliori i materiali didattici fornendo "sottotitoli/didascalie" in più lingue. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, educativo e rassicurante, utilizzando un amichevole "avatar AI" per trasmettere il messaggio con testo sincronizzato sullo schermo. Dimostra la facilità di generare video formativi professionali che siano inclusivi e facilmente comprensibili da una forza lavoro globale, enfatizzando la chiarezza e la ritenzione delle informazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video SEO Multilingue

Eleva la tua portata globale producendo contenuti video localizzati con Avatar AI e capacità di traduzione senza soluzione di continuità.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video Principale
Inizia generando il tuo video principale utilizzando la funzione Testo a video da script di HeyGen. Puoi scegliere tra vari modelli di video SEO multilingue e integrare avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio. Questo pone le basi per i tuoi contenuti localizzati.
2
Step 2
Traduci e Localizza il Tuo Script
Espandi il tuo pubblico traducendo facilmente lo script del tuo video in più lingue di destinazione. Utilizza la generazione di voiceover integrata per creare una narrazione dal suono naturale in ogni lingua, assicurando rilevanza culturale per il tuo pubblico internazionale.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Didascalie Ottimizzati
Migliora l'accessibilità e la ricercabilità incorporando sottotitoli/didascalie per ogni versione linguistica. Il Generatore di Didascalie AI trascrive e traduce automaticamente, fornendo Sottotitoli Chiusi che potenziano la tua strategia SEO di YouTube e il coinvolgimento tra demografie diverse.
4
Step 4
Esporta per l'Ottimizzazione delle Piattaforme Globali
Prepara i tuoi video localizzati per la distribuzione utilizzando la funzione di ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen. Adatta le dimensioni del tuo video per piattaforme come YouTube, e poi carica con metadati specifici per lingua per massimizzare la visibilità e la Portata Globale attraverso un'efficace SEO Multilingue.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa annunci video multilingue di impatto

.

Crea annunci video ad alte prestazioni con Avatar AI, localizzati per diverse lingue e mercati, per raggiungere efficacemente pubblici diversi e potenziare le tue campagne di marketing globale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video SEO multilingue in modo efficiente?

HeyGen consente agli utenti di creare video SEO multilingue utilizzando avanzati Avatar AI e AI Testo a Video. Puoi generare contenuti video coinvolgenti con attori vocali AI in più lingue, rendendo i tuoi contenuti accessibili e ottimizzati per la ricerca globale e le strategie SEO multilingue.

HeyGen fornisce strumenti per la traduzione e la localizzazione dei video?

Sì, HeyGen offre robusti strumenti di localizzazione, inclusi un Generatore di Didascalie AI e la generazione di voiceover, per tradurre facilmente i contenuti video. Questo assicura che i tuoi messaggi risuonino con il pubblico internazionale fornendo contenuti multilingue culturalmente rilevanti e accessibili con sottotitoli chiusi.

Quali funzionalità offre HeyGen per la strategia SEO di YouTube?

HeyGen supporta la tua strategia SEO di YouTube consentendo la creazione di contenuti video di alta qualità con elementi ottimizzati come Sottotitoli Chiusi e Miniature Video visivamente accattivanti. Questo aiuta a migliorare la visibilità e il coinvolgimento, guidando efficacemente i tuoi sforzi di marketing dei contenuti video.

Come migliorano gli strumenti guidati dall'AI di HeyGen la produzione video per la portata globale?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati guidati dall'AI, inclusi Avatar AI e Attori Vocali AI, per semplificare la produzione video direttamente da uno script. Questo consente una rapida creazione e personalizzazione dei contenuti, permettendo alle aziende di raggiungere una significativa portata globale con messaggi video coerenti e di alta qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo