Crea Video di Micro Processo: Semplifica la Formazione Immediatamente
Aumenta la memorizzazione delle conoscenze e semplifica la formazione dei dipendenti. Crea facilmente video di microlearning coinvolgenti utilizzando il testo per video da script.
Sviluppa un video di formazione coinvolgente di 60 secondi per i dipendenti attuali, progettato per aggiornarli su una nuova funzionalità software critica, dando priorità alla memorizzazione immediata delle informazioni. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e moderna, con grafiche nitide e una colonna sonora di sottofondo stimolante, mentre un avatar AI fornisce una narrazione chiara e concisa, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una presentazione professionale e coerente.
Progetta un video conciso di 30 secondi che delinei le migliori pratiche per una collaborazione virtuale efficace, destinato alla formazione aziendale generale in tutti i dipartimenti. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e in stile infografico, completata da una traccia audio vivace e sottotitoli chiari e accessibili. Questo breve video serve come un ideale video di micro processo, costruito con i modelli e le scene prontamente disponibili di HeyGen per garantire una creazione di contenuti rapida e visivamente attraente.
Genera un video di microlearning mirato di 50 secondi che presenti una guida rapida alla risoluzione dei problemi per un problema tecnico frequentemente incontrato, rivolto al personale esperto per rafforzare la memorizzazione delle conoscenze. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e orientato alla soluzione del problema, con immagini nitide e una voce concisa e autorevole, sfruttando il vasto supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare senza soluzione di continuità i segnali visivi pertinenti in tutto questo video di formazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento e la Memorizzazione nella Formazione.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione coinvolgenti che aumentano la partecipazione dei discenti e migliorano la memorizzazione delle conoscenze per la tua forza lavoro.
Scala la Creazione di Corsi di Microlearning.
Sviluppa rapidamente corsi di microlearning completi, espandendo la tua portata educativa a un pubblico globale con un'efficiente generazione di video AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di microlearning?
HeyGen ti consente di creare video di microlearning coinvolgenti senza sforzo utilizzando l'AI avanzata. La nostra piattaforma trasforma il tuo script video in contenuti dinamici con avatar AI realistici, semplificando notevolmente la produzione di video di formazione di alta qualità.
HeyGen può aiutare a migliorare la memorizzazione delle conoscenze nella formazione dei dipendenti?
Assolutamente. HeyGen consente la rapida produzione di brevi video per una formazione efficace dei dipendenti, ideali per strategie di microlearning. Questo approccio migliora la memorizzazione delle conoscenze fornendo informazioni concise e facilmente assimilabili.
Quali elementi visivi posso personalizzare per i miei video di formazione aziendale con HeyGen?
Con HeyGen, hai un ampio controllo sugli elementi visivi per allinearti al tuo branding aziendale. Puoi incorporare il tuo logo e i colori del marchio, utilizzare la nostra libreria multimediale per risorse stock e aggiungere sottotitoli professionali per video di formazione aziendale completi.
Quali sono le capacità di HeyGen per creare video di micro processo?
HeyGen eccelle nell'aiutarti a creare video di micro processo, perfetti per l'onboarding di nuovi dipendenti o per spiegare procedure complesse. Basta fornire il tuo script video e la piattaforma di HeyGen genererà video professionali che facilitano una narrazione chiara e un apprendimento efficace.