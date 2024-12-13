Crea Video di Sicurezza Metropolitana per una Formazione Efficace

Trasforma la formazione dei dipendenti con immagini coinvolgenti e la potente capacità di testo-a-video da script di HeyGen.

527/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione sulla sicurezza di 45 secondi, urgente ma informativo, per gli utenti abituali della metropolitana, concentrandosi sulle procedure di emergenza durante eventi imprevisti. Questa produzione dovrebbe utilizzare immagini realistiche e un tono istruttivo, trasmettendo informazioni critiche come le vie di evacuazione e le posizioni dei pulsanti di emergenza in modo efficace. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare rapidamente istruzioni dettagliate in una narrazione visiva d'impatto, assicurando che il contenuto cruciale dei 'video di formazione sulla sicurezza' sia trasmesso con precisione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video coinvolgente di 60 secondi per famiglie e gruppi scolastici, enfatizzando regole specifiche della metropolitana come restare dietro la linea gialla e l'imbarco supervisionato. Questa 'produzione di video di formazione' dovrebbe impiegare uno stile visivo allegro e animato con audio chiaro e incoraggiante, rendendo semplici e memorabili le linee guida di sicurezza complesse. Utilizza i Template & scene di HeyGen per semplificare la creazione, aggiungendo sottotitoli/didascalie per una maggiore comprensione, trasformando regole astratte in un'esperienza educativa per i passeggeri più giovani.
Prompt di Esempio 3
Produci un segmento conciso di 30 secondi in stile 'video di sicurezza sul lavoro', adattato per l'assistenza ai passeggeri e l'accessibilità, rivolto a persone con esigenze speciali e al personale che le supporta. Il video dovrebbe presentare immagini empatiche, media diversi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen e una voce fuori campo professionale rassicurante che spiega le funzionalità di assistenza disponibili. Assicurati che queste informazioni critiche siano facilmente digeribili e presentate professionalmente sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per una visione ottimale su varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video di Sicurezza Metropolitana

Produci rapidamente video di formazione sulla sicurezza metropolitana professionali e coinvolgenti con gli strumenti intuitivi di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara e conformità per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio di sicurezza in HeyGen. Utilizza la nostra funzione "Testo-a-video da script" per generare automaticamente una struttura video di base, ponendo le fondamenta essenziali per la tua comunicazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare le tue linee guida di sicurezza. Questa capacità aggiunge un tocco umano, rendendo i tuoi video di sicurezza metropolitana più coinvolgenti e relazionabili per i dipendenti.
3
Step 3
Applica l'Accessibilità Essenziale
Aumenta la portata e la conformità dei tuoi video aggiungendo "sottotitoli/didascalie". Questo assicura che le tue informazioni critiche sulla sicurezza metropolitana siano accessibili a tutti gli spettatori, inclusi quelli con problemi di udito o in ambienti rumorosi.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Finalizza il tuo video utilizzando il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per ottimizzarlo per varie piattaforme. Scarica facilmente il tuo video di formazione sulla sicurezza metropolitana completato, pronto per la distribuzione per garantire una formazione efficace dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni di Sicurezza Complesse

.

Chiarisci i protocolli di sicurezza metropolitana intricati e migliora la comprensione complessiva per tutto il personale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulla sicurezza?

HeyGen ti consente di produrre facilmente video professionali di sicurezza sul lavoro utilizzando presentatori AI e modelli pronti all'uso. La nostra piattaforma converte il tuo script in contenuti video coinvolgenti, semplificando il processo di produzione dei video di formazione.

Quali funzionalità offre HeyGen per una produzione efficiente di video di formazione per i dipendenti?

HeyGen fornisce una suite completa di strumenti, inclusi avatar AI e capacità di testo-a-video, per generare rapidamente contenuti di formazione per i dipendenti coerenti e d'impatto. Questo assicura un'efficace scalabilità dei tuoi materiali di formazione visiva.

HeyGen può aiutare a creare video di sicurezza metropolitana coinvolgenti con elementi visivi personalizzati?

Assolutamente, HeyGen ti consente di creare video di sicurezza metropolitana incorporando elementi visivi e grafici del tuo marchio, insieme a elementi animati. Puoi utilizzare la nostra libreria multimediale e i controlli di branding per garantire che i tuoi video siano sia informativi che visivamente attraenti.

Come garantisce HeyGen l'accessibilità per i video di formazione sulla sicurezza?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli per tutti i tuoi video di formazione, migliorando l'accessibilità per un pubblico diversificato. Questo assicura che i messaggi di sicurezza cruciali siano chiaramente trasmessi a ogni dipendente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo