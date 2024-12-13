crea video di framework di messaggi con AI

Dai potere ai marketer B2B di articolare proposte di valore convincenti attraverso la creazione di contenuti dinamici utilizzando avatar AI.

465/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial dinamico di 60 secondi per i team di vendita e marketing, dimostrando come implementare rapidamente un framework di messaggi utilizzando modelli pratici. Sottolinea la creazione di proposte di valore convincenti che risuonino con i clienti. Il video dovrebbe presentare un avatar AI entusiasta di HeyGen, con testi chiari evidenziati sullo schermo e un tono sicuro.
Prompt di Esempio 2
Produci un breve video esplicativo di 30 secondi per i professionisti del marketing digitale, mostrando l'impatto dei messaggi umani e del copy relazionabile nel superare il rumore del mercato. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno ed empatico, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per trovare immagini pertinenti e coinvolgenti che connettano con il pubblico.
Prompt di Esempio 3
Genera un pezzo di leadership di pensiero di 50 secondi rivolto a leader e strateghi B2B, discutendo come un framework di messaggi coeso favorisca un allineamento più forte tra marketing e vendite. Presenta questo con un avatar AI autorevole e raffinato in stile esecutivo e infografiche professionali, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per un'estetica sofisticata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Framework di Messaggi

Trasforma i tuoi complessi framework di messaggi B2B in video coinvolgenti e centrati sull'uomo con AI, assicurando che i tuoi team di vendita e marketing forniscano proposte di valore coerenti e impattanti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Delinea i punti chiave del tuo framework di messaggi. Poi, inserisci il tuo script raffinato e scegli un avatar AI per narrare, utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per tradurre i tuoi messaggi di prodotto in visuali dinamiche.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare la voce del tuo brand. Personalizza la tua scena con visuali di sfondo ed elementi dalla libreria multimediale per trasmettere efficacemente il posizionamento del tuo prodotto.
3
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo Coinvolgenti
Genera voci fuori campo professionali per il tuo video, assicurando che i tuoi messaggi umani risuonino con il tuo pubblico di riferimento. Sfrutta la generazione di voce fuori campo di HeyGen per creare narrazioni coinvolgenti che si allineano con il tono del tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Rivedi il tuo video finale di framework di messaggi per precisione e impatto. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzarlo per varie piattaforme, pronto per le tue strategie di marketing digitale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Valida i Messaggi con Storie di Clienti

.

Sviluppa video AI persuasivi di storie di successo dei clienti per validare potentemente la proposta di valore del tuo prodotto all'interno del framework di messaggi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i marketer B2B a creare video di framework di messaggi coinvolgenti?

HeyGen consente ai marketer B2B di creare efficacemente video di messaggi di prodotto coinvolgenti utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video. Puoi trasformare le tue proposte di valore in messaggi umani, garantendo un copy relazionabile per il tuo pubblico di riferimento.

Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare video efficaci di messaggi e posizionamento di prodotto?

HeyGen fornisce strumenti di creazione di contenuti robusti, inclusi modelli personalizzabili e generazione di voce fuori campo, per costruire rapidamente i tuoi messaggi e posizionamento di prodotto. Questo semplifica il processo di comunicazione del tuo framework di messaggi ai team di vendita e marketing.

HeyGen può aiutare a garantire che i miei video di framework di messaggi B2B risuonino con il mio pubblico di riferimento?

Sì, HeyGen ti permette di infondere messaggi umani nei tuoi video con avatar AI realistici e voci fuori campo regolabili, rendendo i tuoi messaggi B2B più impattanti e garantendo un copy relazionabile. Questo aiuta a comunicare efficacemente il posizionamento del tuo prodotto.

Come supporta HeyGen l'allineamento tra marketing e vendite nella distribuzione di contenuti di framework di messaggi?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti video coerenti per il tuo framework di messaggi, favorendo un migliore allineamento tra marketing e vendite. Puoi facilmente generare e condividere video coinvolgenti per garantire che tutti comunichino un messaggio di prodotto unificato.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo