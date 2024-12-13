Crea Video di Formazione sulle Politiche Commerciali Oggi

Semplifica la tua formazione sulle politiche aziendali. Crea video professionali e coinvolgenti istantaneamente utilizzando la nostra potente funzione di trasformazione del testo in video da script.

475/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi rivolto ai commercianti esistenti per comunicare gli aggiornamenti recenti nelle politiche di elaborazione dei pagamenti. L'approccio visivo dovrebbe essere diretto e pulito, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente contenuti precisi, garantendo accuratezza e coerenza. Questo "video di formazione aziendale" dovrebbe essere conciso e facile da assimilare per un'efficace formazione sulle politiche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo vivace di 30 secondi per i team HR sul processo di creazione di "Video di Formazione AI" per la diffusione delle politiche interne. Impiega uno stile visivo moderno e dinamico con musica di sottofondo vivace, sfruttando i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente un pezzo attraente e informativo che mostri come creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial completo di 75 secondi rivolto a una rete globale di commercianti, dimostrando le procedure di conformità essenziali per varie regioni. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e universalmente comprensibile, garantendo la massima portata con la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo questo "video di formazione sulle politiche" accessibile e comprensibile a un pubblico diversificato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione sulle Politiche Commerciali

Ottimizza la tua formazione sulle politiche con video generati dall'AI, garantendo una comunicazione chiara e una conformità coerente per i tuoi partner commerciali.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il contenuto delle tue politiche commerciali. La nostra funzione "Testo in video da script" trasforma istantaneamente il tuo testo in una base dinamica per il tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un "avatar AI" dalla nostra libreria diversificata per fungere da presentatore virtuale. Personalizza il loro aspetto e la voce per fornire professionalmente i tuoi "Video di Formazione sulle Politiche Commerciali".
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli
Migliora la comprensione utilizzando la funzione "auto-generazione sottotitoli". Questo assicura che i tuoi "Video di Formazione AI" siano accessibili e rinforzino i punti chiave delle politiche per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza i tuoi "Video di Formazione sulle Politiche Commerciali generati dall'AI" e utilizza l'opzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per scaricare i tuoi contenuti nel formato preferito.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni sulle Politiche Complesse

.

Demistifica le politiche commerciali intricate o le procedure di gestione dei fornitori, creando tutorial video chiari e facili da comprendere guidati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulle politiche commerciali?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione sulle politiche commerciali trasformando i tuoi script in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI e voci fuori campo realistiche. Questo semplifica notevolmente il processo di produzione per i tuoi "video di formazione".

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per i video di formazione generati dall'AI?

HeyGen offre capacità robuste per i "video di formazione generati dall'AI", inclusi avatar AI realistici che fungono da "portavoce AI" e la possibilità di "auto-generare sottotitoli" per l'accessibilità. Puoi anche generare contenuti in "più lingue" per raggiungere efficacemente un pubblico diversificato.

HeyGen può aiutare i team HR a produrre video di formazione aziendale coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen consente ai "team HR" di produrre contenuti di "video di formazione aziendale" e "formazione sulle politiche" in modo efficiente. Con modelli personalizzabili e controlli di branding, puoi creare tutorial video coerenti e professionali che coinvolgono i dipendenti.

Perché scegliere soluzioni basate sull'AI come HeyGen per i video di formazione sulle politiche?

Scegliere HeyGen per i tuoi "video di formazione sulle politiche" garantisce efficienza, coerenza e scalabilità per le esigenze di apprendimento della tua organizzazione. La piattaforma basata sull'AI di HeyGen ti consente di sviluppare e aggiornare rapidamente video di formazione vitali con qualità professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo