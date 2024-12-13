Crea Facilmente Video per Programmi di Mentoring con l'AI

Potenzia il tuo programma di mentoring. Crea video coinvolgenti per studenti delle scuole superiori e professionisti utilizzando avatar AI realistici per raccontare la tua storia.

488/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 60 secondi mirato a reclutare nuovi professionisti per servire come mentori, evidenziando l'esperienza gratificante di guidare i giovani verso carriere nell'ingegneria o nell'architettura. Il tono dovrebbe essere professionale ma caloroso, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere un messaggio autentico e coerente da un mentore esperto, accompagnato da una voce narrante coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video raffinato di 30 secondi progettato per gli sponsor del programma, dimostrando l'impatto tangibile del loro supporto attraverso cantieri attivi e progetti pratici intrapresi dai mentee. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e riconoscente, incorporando brevi clip d'impatto o foto di alta qualità integrate senza soluzione di continuità tramite il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, accompagnato da musica strumentale ispiratrice.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 45 secondi per studenti delle scuole superiori, educatori e genitori, concentrandosi su una specifica abilità sviluppata all'interno del programma di mentoring, come la gestione dei progetti o il public speaking, e la sua rilevanza per l'industria delle costruzioni. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro ed educativo, arricchito dai sottotitoli di HeyGen per l'accessibilità e il rafforzamento dei concetti chiave.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Programmi di Mentoring

Crea video coinvolgenti e professionali per il tuo programma di mentoring con facilità, perfetti per coinvolgere studenti delle scuole superiori, mentori e sponsor del programma.

1
Step 1
Scrivi il tuo Script e Scegli un Avatar AI
Crea messaggi coinvolgenti per il tuo programma di mentoring. Seleziona un avatar AI per narrare il tuo script, dando vita al tuo contenuto senza sforzo.
2
Step 2
Incorpora Elementi Visivi e Branding
Arricchisci i tuoi video con elementi visivi coinvolgenti e modelli personalizzabili. Applica i controlli di branding distintivi del tuo programma per garantire un aspetto coerente e professionale.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Utilizza la generazione di voiceover per creare una narrazione chiara per i video del tuo programma di mentoring. Migliora l'accessibilità aggiungendo sottotitoli automatici per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Ottimizza ed Esporta per la Distribuzione
Prepara i tuoi video per il programma di mentoring per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Esporta il tuo contenuto rifinito in modo efficiente per condividerlo con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Storie Ispiratrici di Mentori

.

Condividi potenti testimonianze e messaggi motivazionali da mentori e mentee per incoraggiare la partecipazione e il supporto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti per un programma di mentoring?

HeyGen ti consente di creare video per programmi di mentoring con facilità, sfruttando avatar AI e la capacità di trasformare il testo in video. Questo permette ai mentori di condividere approfondimenti su argomenti come la gestione dei progetti o l'ambiente costruito, rendendo il programma di mentoring più coinvolgente per gli studenti delle scuole superiori.

Qual è il ruolo degli avatar AI nella produzione di video efficaci per mentori con HeyGen?

Gli avatar AI di HeyGen forniscono una presenza coerente e professionale sullo schermo per i video dei mentori, ideale per spiegare argomenti complessi in ingegneria, architettura o nell'industria delle costruzioni. Aiutano a trasmettere messaggi chiari senza la necessità di un presentatore umano in video ogni volta.

Gli sponsor del programma possono personalizzare i video per la Competizione CREATE utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding, permettendo agli sponsor del programma di incorporare loghi e colori personalizzati nei loro video per la Competizione CREATE. Questo assicura che tutto il contenuto del programma di mentoring, inclusi quelli che mostrano progetti pratici basati su mestieri, si allinei perfettamente con la loro identità di marca.

HeyGen supporta contenuti diversificati per video di mentoring, come argomenti tecnici o consigli per il public speaking?

Sì, HeyGen facilita la creazione di una vasta gamma di video di mentoring, dalla discussione sulla gestione dei progetti all'offerta di consigli per il public speaking. Con funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli automatici, HeyGen assicura che tutti i video siano accessibili ed efficaci per gli studenti delle scuole superiori.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo