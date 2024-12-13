Crea Video Istruttivi sulla Registrazione delle Riunioni che Coinvolgono ed Educano

Produci facilmente video di formazione professionali e migliora i risultati di apprendimento con avatar AI.

488/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione dinamico di 90 secondi rivolto a formatori aziendali, mostrando come migliorare i video di formazione dei dipendenti sulle registrazioni delle riunioni. Il video dovrebbe presentare un avatar AI coinvolgente che presenta informazioni chiave su uno sfondo di filmati pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, completato da sottotitoli nitidi per migliorare l'accessibilità e illustrare tecniche efficaci di editing video.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida completa di 2 minuti per creatori di contenuti, dettagliando il processo ottimale per creare storyboard e script video specificamente per coloro che creano video istruttivi sulla registrazione delle riunioni. Questo video educativo utilizzerà i Template & scene di HeyGen per strutturare il contenuto in modo efficace, presentando uno stile visivo dettagliato ed esplicativo e un presentatore sicuro e competente facilitato dal Text-to-video da script, per migliorare la condivisione delle conoscenze.
Prompt di Esempio 3
Crea una demo prodotto concisa di 45 secondi per piccoli imprenditori, dimostrando come adattare rapidamente un video istruttivo registrato per vari social media. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e vivace, enfatizzando passaggi pratici e attuabili, utilizzando il ridimensionamento & esportazione dell'aspetto di HeyGen per adattarsi senza problemi a diversi formati e evidenziare come uno strumento basato sul web semplifica la creazione di video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Istruttivi sulla Registrazione delle Riunioni

Trasforma le tue registrazioni delle riunioni in video istruttivi professionali e coinvolgenti rapidamente e facilmente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando il tuo contenuto e redigendo un preciso "script video". Utilizza i diversi "template & scene" di HeyGen per strutturare efficacemente il tuo progetto.
2
Step 2
Registra il Tuo Contenuto
Cattura dimostrazioni essenziali con la funzionalità integrata di "registrazione dello schermo". Puoi anche migliorare la tua presentazione utilizzando i "avatar AI" professionali di HeyGen.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli Professionali
Assicura chiarezza e accessibilità per il tuo pubblico integrando facilmente "sottotitoli/caption" accurati. Questo miglioramento rende il tuo contenuto universalmente comprensibile.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza i tuoi "video di formazione" e preparali per qualsiasi piattaforma. Sfrutta il "ridimensionamento & esportazione dell'aspetto" flessibile di HeyGen per garantire una consegna ottimale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

.

Produci clip video istruttivi concisi e coinvolgenti per una rapida condivisione delle conoscenze.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video istruttivi?

HeyGen ti consente di creare facilmente video istruttivi di alta qualità combinando avatar AI, text-to-video da script e robuste capacità di editing video. È uno strumento potente basato sul web progettato per condividere conoscenze in modo efficace.

HeyGen supporta la registrazione dello schermo per demo di prodotti?

Sì, HeyGen ti permette di integrare registrazioni dello schermo e registrazioni webcam senza problemi nei tuoi progetti, perfetto per creare demo di prodotti dettagliate o video istruttivi sulla registrazione delle riunioni. Puoi ulteriormente migliorare questi video con sottotitoli automatici e controlli di branding.

Quali funzionalità offre HeyGen per video di formazione dei dipendenti efficienti?

HeyGen fornisce un'ampia libreria di template gratuiti e avatar AI, semplificando la creazione di video di formazione dei dipendenti coinvolgenti. I suoi strumenti di editing intuitivi e le funzionalità di storyboard ti aiutano a produrre rapidamente contenuti professionali.

HeyGen può generare script video professionali e voiceover per contenuti di formazione?

Assolutamente. La piattaforma di HeyGen include avanzate funzionalità di text-to-video da script e generazione di voiceover, assicurando che i tuoi video di formazione abbiano una narrazione chiara e professionale. Puoi anche aggiungere sottotitoli per l'accessibilità ed esportare in vari formati di aspetto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo