Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione dinamico di 90 secondi rivolto a formatori aziendali, mostrando come migliorare i video di formazione dei dipendenti sulle registrazioni delle riunioni. Il video dovrebbe presentare un avatar AI coinvolgente che presenta informazioni chiave su uno sfondo di filmati pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, completato da sottotitoli nitidi per migliorare l'accessibilità e illustrare tecniche efficaci di editing video.
Produci una guida completa di 2 minuti per creatori di contenuti, dettagliando il processo ottimale per creare storyboard e script video specificamente per coloro che creano video istruttivi sulla registrazione delle riunioni. Questo video educativo utilizzerà i Template & scene di HeyGen per strutturare il contenuto in modo efficace, presentando uno stile visivo dettagliato ed esplicativo e un presentatore sicuro e competente facilitato dal Text-to-video da script, per migliorare la condivisione delle conoscenze.
Crea una demo prodotto concisa di 45 secondi per piccoli imprenditori, dimostrando come adattare rapidamente un video istruttivo registrato per vari social media. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e vivace, enfatizzando passaggi pratici e attuabili, utilizzando il ridimensionamento & esportazione dell'aspetto di HeyGen per adattarsi senza problemi a diversi formati e evidenziare come uno strumento basato sul web semplifica la creazione di video.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione con l'AI.
Migliora i risultati di apprendimento per video istruttivi e di formazione.
Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo.
Sviluppa video istruttivi e corsi di formazione completi in modo efficiente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video istruttivi?
HeyGen ti consente di creare facilmente video istruttivi di alta qualità combinando avatar AI, text-to-video da script e robuste capacità di editing video. È uno strumento potente basato sul web progettato per condividere conoscenze in modo efficace.
HeyGen supporta la registrazione dello schermo per demo di prodotti?
Sì, HeyGen ti permette di integrare registrazioni dello schermo e registrazioni webcam senza problemi nei tuoi progetti, perfetto per creare demo di prodotti dettagliate o video istruttivi sulla registrazione delle riunioni. Puoi ulteriormente migliorare questi video con sottotitoli automatici e controlli di branding.
Quali funzionalità offre HeyGen per video di formazione dei dipendenti efficienti?
HeyGen fornisce un'ampia libreria di template gratuiti e avatar AI, semplificando la creazione di video di formazione dei dipendenti coinvolgenti. I suoi strumenti di editing intuitivi e le funzionalità di storyboard ti aiutano a produrre rapidamente contenuti professionali.
HeyGen può generare script video professionali e voiceover per contenuti di formazione?
Assolutamente. La piattaforma di HeyGen include avanzate funzionalità di text-to-video da script e generazione di voiceover, assicurando che i tuoi video di formazione abbiano una narrazione chiara e professionale. Puoi anche aggiungere sottotitoli per l'accessibilità ed esportare in vari formati di aspetto.