Crea Video di Facilitazione delle Riunioni Istantaneamente

Aumenta il coinvolgimento in riunioni e workshop online con avatar AI dinamici e template efficienti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video riassuntivo di 45 secondi per i partecipanti a riunioni online, riepilogando efficacemente le azioni e le decisioni. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e orientata alla grafica, con sovrapposizioni di testo per evidenziare i punti importanti, accompagnata da una voce fuori campo neutra e informativa. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che tutti i punti chiave siano facilmente scansionabili e accessibili, rendendo questi video di facilitazione altamente efficaci.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vivace di 60 secondi per workshop online, guidando i partecipanti attraverso l'agenda e stabilendo regole chiare. Rivolto a facilitatori di workshop ed educatori in cerca di contenuti coinvolgenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo amichevole e incoraggiante con colori vivaci e immagini di supporto, accompagnato da una voce allegra e professionale. Incorpora i Template & scene di HeyGen per semplificare il processo di creazione, rendendo facile creare video con un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di 30 secondi con consigli per chiunque desideri creare video di facilitazione delle riunioni che aumentino il coinvolgimento. Questo video dovrebbe rivolgersi a formatori aziendali e leader di team, offrendo un consiglio rapido e pratico. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e diretta, utilizzando tagli dinamici e un tono audio sicuro ed entusiasta. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare rapidamente i consigli scritti in un video raffinato con un AI Spokesperson.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Facilitazione delle Riunioni

Produci senza sforzo video di facilitazione delle riunioni professionali utilizzando template guidati dall'AI e avatar AI realistici per coinvolgere i partecipanti e ottimizzare le tue sessioni.

1
Step 1
Scegli il Tuo Template o Script
Inizia selezionando un template video guidato dall'AI o incollando il tuo script di facilitazione delle riunioni nel generatore di testo in video. Questo stabilisce la base per il tuo contenuto.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Dai vita al tuo messaggio aggiungendo avatar AI per presentare il tuo contenuto. Migliora la chiarezza e il coinvolgimento con la generazione di voiceover dal suono naturale in più lingue.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Personalizza il tuo video con controlli di branding come loghi e colori personalizzati per adattarsi all'identità della tua organizzazione. Assicurati l'accessibilità generando automaticamente sottotitoli per tutti i tuoi video di facilitazione.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Una volta soddisfatto, genera i tuoi video di facilitazione delle riunioni di alta qualità. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, quindi condividi facilmente per coinvolgere il tuo pubblico in riunioni e workshop online.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Motiva e Allinea i Partecipanti

Produci segmenti video ispiratori e motivazionali per impostare efficacemente il tono, incoraggiare la partecipazione attiva e favorire l'allineamento durante le sessioni facilitate.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di facilitazione delle riunioni?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di facilitazione delle riunioni coinvolgenti utilizzando avatar AI e un Generatore di Testo in Video gratuito. Sfrutta i template video guidati dall'AI per semplificare la creazione di contenuti per riunioni e workshop online.

Gli avatar AI di HeyGen possono essere utilizzati per video di formazione o riunioni online?

Sì, HeyGen fornisce avatar AI realistici che fungono da AI Spokesperson, ideali per video di formazione coinvolgenti e riunioni online dinamiche. Aggiungi facilmente voiceover professionali e sottotitoli ai tuoi contenuti guidati da avatar.

Come semplificano i template video guidati dall'AI la creazione di video di facilitazione?

La vasta libreria di template video guidati dall'AI di HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione di video di facilitazione di alta qualità. Questi template offrono un punto di partenza, permettendoti di produrre contenuti professionali in modo efficiente con il minimo sforzo.

HeyGen supporta funzionalità di branding e accessibilità per i miei video?

Assolutamente, HeyGen consente un controllo completo del branding, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi video siano in linea con l'identità del tuo marchio. Inoltre, HeyGen offre un Generatore di Sottotitoli AI e strumenti di ridimensionamento per una maggiore accessibilità e condivisione versatile.

