Crea Video di Formazione sui Media per un Impatto Massimo
Trasforma il tuo script di video di formazione in contenuti coinvolgenti senza sforzo, aumentando la produttività con la funzione di testo in video di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione aziendale di 60 secondi rivolto ai team L&D, concentrandoti sul miglioramento della ritenzione delle conoscenze attraverso contenuti ben strutturati. Presenta un'estetica visiva raffinata e professionale con un branding coerente e una voce narrante chiara e autorevole. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen e i modelli e le scene professionali per produrre video di formazione aziendale di alta qualità in modo efficiente.
Produci un video istruttivo dinamico di 30 secondi per i professionisti del marketing, mostrando un rapido suggerimento per aumentare la produttività nel loro flusso di lavoro di creazione video. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e vivace, incorporando tagli rapidi e una voce sicura ed energica. Potenzia il tuo messaggio con la libreria multimediale completa di HeyGen e assicurati l'accessibilità utilizzando sottotitoli/caption automatici.
Progetta un video di onboarding per i dipendenti di 50 secondi per i dipartimenti HR, fornendo un'introduzione calda e informativa alle politiche aziendali. Adotta uno stile visivo amichevole e accogliente con un avatar AI che presenta informazioni chiave, supportato da una traccia audio chiara e rassicurante. Assicurati che il video sia versatile per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, rendendo semplice condividere il contenuto del tuo script di formazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Utilizza video potenziati dall'AI per catturare l'attenzione degli studenti, rendendo la formazione più efficace e garantendo che le conoscenze si fissino a lungo termine.
Scala la Creazione di Contenuti Formativi.
Produci senza sforzo un alto volume di video di formazione coinvolgenti per espandere la tua portata educativa a livello globale ed efficiente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione coinvolgenti per il mio team?
HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti in modo efficiente utilizzando avatar AI e una vasta libreria di modelli video. Puoi trasformare il tuo script di video di formazione in contenuti professionali con voiceover realistici e branding personalizzato, garantendo un'elevata ritenzione delle conoscenze.
Cosa rende HeyGen ideale per la produzione di video di formazione aziendale?
HeyGen offre una soluzione semplificata per i video di formazione aziendale, permettendoti di generare rapidamente contenuti dal testo con voiceover professionali e sottotitoli. Questo aumenta la produttività riducendo il tempo di editing video, rendendo semplice creare video di onboarding per i dipendenti o tutorial tecnici coerenti ed efficaci.
Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di formazione sui media con HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di formazione sui media, inclusi controlli di branding per aggiungere il tuo logo e colori. Puoi scegliere tra vari modelli video, incorporare registrazioni dello schermo o della webcam e utilizzare video animati per progettare esperienze di apprendimento uniche ed efficaci.
Quali sono le migliori pratiche per condividere i video di formazione di HeyGen?
HeyGen facilita la condivisione dei tuoi video di formazione permettendo esportazioni in più rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Questo assicura che i tuoi contenuti di alta qualità, siano essi video di onboarding per i dipendenti o tutorial tecnici, possano essere distribuiti efficacemente attraverso canali interni o esterni.