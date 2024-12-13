Crea Video di Formazione per Media Kit Facilmente con l'AI

Sfrutta strumenti guidati dall'AI e straordinari avatar AI per creare video di formazione per media kit coinvolgenti che elevano la consapevolezza del marchio e garantiscono una formazione efficiente.

508/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di formazione di 1 minuto rivolto ai dipartimenti di formazione aziendale e ai creatori di contenuti che cercano di migliorare i loro 'video di formazione per la creazione di media kit'. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e diretta, con testo chiaro sullo schermo che rafforza la narrazione, consegnato da una voce fuori campo autorevole ma coinvolgente. Questo contenuto sfrutta la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' per generare rapidamente istruzioni dettagliate e supporta una formazione efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un reel di 45 secondi per esperti di marketing e professionisti delle PR, mostrando funzionalità avanzate per i loro media kit. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno ed elegante, mostrando esempi diversi e di alta qualità di componenti di media kit, con una narrazione sofisticata e chiara. Questo reel enfatizza l'accessibilità attraverso i Sottotitoli/caption di HeyGen e dimostra come arricchire i contenuti con il supporto della Libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a brand manager e strateghi dei social media, illustrando come elevare la Consapevolezza del marchio attraverso media kit visivamente accattivanti. L'estetica dovrebbe essere vibrante e veloce, incorporando tagli rapidi e visuali allineate al marchio, accompagnate da una voce fuori campo incisiva e d'impatto. Questo video mette in evidenza i Modelli & scene versatili di HeyGen e il ridimensionamento & esportazione del Rapporto d'aspetto per la distribuzione multipiattaforma.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per Media Kit

Produci rapidamente video di formazione professionali e coinvolgenti per i tuoi media kit utilizzando strumenti guidati dall'AI, aumentando la consapevolezza del marchio e la comunicazione efficiente.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da uno Script
Inizia il tuo video di formazione per media kit selezionando da una libreria di "Modelli & scene" professionali o incolla il tuo script per generare istantaneamente un video. Questo fornisce una solida base per i tuoi "modelli video alimentati dall'AI".
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti e Seleziona un Avatar AI
Incorpora i dettagli specifici del tuo media kit, elementi di branding e visuali. Poi, "seleziona" da una gamma diversificata di "avatar AI" per presentare la tua formazione, garantendo un presentatore coerente e coinvolgente.
3
Step 3
Genera Sottotitoli per l'Accessibilità
Migliora il tuo video per l'accessibilità utilizzando la funzione "Sottotitoli/caption" per aggiungere automaticamente testo in varie lingue, migliorando la comprensione per il tuo pubblico e soddisfacendo la necessità di "sottotitoli generati automaticamente".
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Finalizza il tuo video di formazione per media kit applicando i tuoi "controlli di branding" personalizzati, inclusi loghi e colori. Una volta perfezionato, esporta il tuo video in vari rapporti d'aspetto per la distribuzione su tutte le piattaforme desiderate, raggiungendo la "Consapevolezza del marchio".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Produzione di Contenuti per Media Kit

.

Genera rapidamente video accattivanti per i social media e clip promozionali per i tuoi media kit, risparmiando tempo e mantenendo la coerenza del marchio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tecnici?

HeyGen semplifica la creazione di video tecnici attraverso i suoi robusti strumenti guidati dall'AI, inclusi un Generatore di Sottotitoli AI e avanzate voci fuori campo AI. Questo assicura che i tuoi contenuti siano accessibili e pronti per più lingue, trasformando efficacemente script complessi in video coinvolgenti e professionali.

HeyGen supporta la creazione di media kit dinamici?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di media kit con i suoi modelli video professionali alimentati dall'AI. Questi modelli video versatili permettono agli utenti di sviluppare rapidamente media kit dinamici che aumentano la Consapevolezza del marchio e offrono Presentazioni di vendita d'impatto, tutto con controlli di branding integrati.

Quali funzionalità avanzate di Avatar AI sono disponibili su HeyGen?

HeyGen offre una vasta selezione di sofisticati Avatar AI che funzionano come Attori Vocali AI realistici, rendendo i tuoi contenuti video altamente coinvolgenti. Questi avatar AI sono progettati per offrire presentazioni naturali e professionali, trasformando il testo in video con notevole efficienza.

HeyGen può produrre efficientemente video di formazione di alta qualità?

Assolutamente, HeyGen è uno strumento eccezionale per creare video di formazione di alta qualità, facilitando una Formazione Efficiente su vari argomenti. Utilizzando i suoi modelli video intuitivi e le capacità di testo a video da script, puoi produrre rapidamente contenuti istruttivi coinvolgenti e coerenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo