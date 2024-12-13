Crea Video di Formazione per Venditori del Marketplace con AI

Integra facilmente i venditori e scala il tuo marketplace utilizzando avatar AI sorprendenti per creare corsi video coinvolgenti.

557/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progettato per venditori esperti del marketplace, questo video istruttivo di 60 secondi si concentra su strategie per scalare il tuo marketplace e stabilire un potente motore di crescita. L'estetica visiva sarà altamente professionale e basata sui dati, incorporando grafiche in movimento dinamiche e sovrapposizioni di testo nitide, accompagnate da una voce narrante autorevole e una colonna sonora orchestrale ispiratrice. La capacità di HeyGen di trasformare il testo in video sarà sfruttata per una creazione di contenuti efficiente, completata da sottotitoli automatici per migliorare il coinvolgimento e l'accessibilità degli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Gli aspiranti imprenditori che cercano di capire come costruire un marketplace di successo e sviluppare un modello di entrate robusto troveranno questo video introduttivo di 30 secondi inestimabile. Visivamente, sarà coinvolgente con animazioni illustrative e transizioni di scene concettuali, accompagnato da un tono audio vivace e curioso e una voce energica. I modelli e le scene estensive di HeyGen saranno utilizzati per assemblare rapidamente una panoramica visivamente attraente e informativa, evidenziando i concetti chiave del marketplace.
Prompt di Esempio 3
Questo segmento educativo di 40 secondi è realizzato per qualsiasi individuo o azienda interessata a un corso video completo sul marketplace, con l'obiettivo di ottenere la certificazione nelle migliori pratiche. Il video impiegherà un design visivo sofisticato e pulito con transizioni sottili e filmati di repertorio pertinenti, sostenuto da una voce calma e competente generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen. La narrazione visiva sarà migliorata sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock per illustrare idee complesse in modo chiaro e conciso.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per Venditori del Marketplace

Potenzia i tuoi venditori del marketplace con video di formazione professionali e coinvolgenti progettati per costruire una piattaforma fiorente e scalabile.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Redigi uno script chiaro che delinei i punti chiave di formazione per i tuoi venditori del marketplace. Utilizza la funzione "Trasformazione del testo in video" di HeyGen per trasformare i tuoi contenuti in un video iniziale, gettando le basi per il tuo "corso video del marketplace".
2
Step 2
Scegli Visivi e Branding
Seleziona un "avatar AI" dinamico per presentare i tuoi contenuti. Applica il branding del tuo marketplace, inclusi loghi e colori, per garantire un aspetto professionale e coerente che aiuti a "Costruire un marketplace di successo" attraverso contenuti coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Migliora la chiarezza e l'accessibilità per il tuo pubblico con una precisa "generazione di voiceover". Incorpora media di repertorio pertinenti per illustrare ulteriormente i concetti e "Scalare i tuoi sforzi nel marketplace".
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Formazione
Finalizza il tuo video utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattarlo a varie piattaforme, garantendo una visione ottimale. Questo approccio strutturato aiuta a creare "video di formazione per venditori del marketplace" efficaci.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Moduli di Formazione Coinvolgenti

.

Crea istantaneamente moduli video coinvolgenti e clip per la tua accademia del marketplace, semplificando la creazione di contenuti per i nuovi venditori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione coinvolgenti per venditori del marketplace?

HeyGen ti consente di creare video di formazione professionali per venditori del marketplace senza sforzo. Utilizza avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video per trasformare i tuoi script in corsi video avvincenti, migliorando la tua capacità di integrare l'offerta e istruire i venditori in modo efficace.

Quali funzionalità offre HeyGen per costruire una presenza di successo nel marketplace?

HeyGen fornisce strumenti potenti per aiutarti a costruire un marketplace di successo, inclusi modelli personalizzabili e controlli di branding robusti. Puoi facilmente produrre contenuti video coerenti e di alta qualità per scalare il tuo marketplace e mostrare la tua proposta di valore unica.

HeyGen può supportare il Metodo Lean Marketplace per la creazione di contenuti video?

Assolutamente. Le capacità efficienti di trasformazione del testo in video e generazione di voiceover di HeyGen si allineano perfettamente con il Metodo Lean Marketplace. Questo consente una rapida iterazione e test dei contenuti video, garantendo di raggiungere rapidamente l'adattamento problema-soluzione e prodotto-mercato con risorse minime.

Come semplifica HeyGen la produzione di corsi video di alta qualità per il mio marketplace?

HeyGen semplifica la produzione di corsi video di alta qualità per il marketplace sfruttando avatar AI e il supporto esteso della libreria multimediale. Puoi generare contenuti coinvolgenti con sottotitoli automatici, rendendo più facile creare un corso video completo per il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo