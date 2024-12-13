Crea Video di Marketing: Contenuti Professionali, Zero Problemi

Potenzia la tua strategia di video marketing creando storie avvincenti con avatar AI realistici.

Immagina un video di marketing di 30 secondi su misura per i proprietari di piccole imprese, con un avatar AI professionale che trasmette messaggi chiave con uno stile visivo moderno e vivace. Questo video sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per creare senza sforzo video di marketing che catturano e convertono, mantenendo un tono audio amichevole e chiaro.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale di 45 secondi progettato per i responsabili marketing, dimostrando la velocità e l'efficienza di HeyGen. Utilizza i suoi ricchi modelli e scene per produrre visuali eleganti e ad alta energia supportate da musica coinvolgente, permettendo la rapida creazione di video promozionali accattivanti da un semplice script.
Prompt di Esempio 2
Per coinvolgere veramente gli influencer dei social media e i creatori di contenuti, sviluppa un video di 60 secondi per i social media che evidenzi l'accessibilità e l'ampio appeal. Mostra la capacità di HeyGen di aggiungere automaticamente sottotitoli e gestire il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, assicurando che il tuo contenuto trendy e visivamente ricco con una colonna sonora vibrante raggiunga ogni pubblico.
Prompt di Esempio 3
Eleva il tuo video marketing e-commerce con un video conciso di 30 secondi specificamente per le attività online. Utilizza l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per integrare visuali sorprendenti in una presentazione pulita e focalizzata sul prodotto, completata da un voiceover preciso e autorevole per trasmettere potentemente il tuo messaggio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Marketing

Produci rapidamente video di marketing professionali e coinvolgenti per qualsiasi piattaforma con la piattaforma intuitiva di creazione video AI di HeyGen. Metti in risalto il tuo brand senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando il tuo script video in HeyGen, e il nostro sistema lo utilizzerà per generare le scene iniziali e il voiceover per il tuo video di marketing.
2
Step 2
Scegli un Modello e Aggiungi Contenuti
Seleziona da una ricca libreria di modelli e scene personalizzabili per costruire rapidamente la struttura visiva del tuo video di marketing.
3
Step 3
Applica Branding e Rifiniture
Assicurati che il tuo video rifletta il tuo brand applicando il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i controlli di branding completi di HeyGen.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma
Finalizza il tuo video ed esportalo nei rapporti d'aspetto ottimali, pronto per essere condiviso su piattaforme social o altri canali di distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

.

Trasforma il feedback dei clienti in testimonianze video persuasive e in linea con il tuo brand per costruire fiducia e attrarre nuovi potenziali clienti.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video di marketing in modo efficiente?

HeyGen è una piattaforma avanzata di creazione video AI che consente agli utenti di creare video di marketing rapidamente ed efficientemente. La nostra interfaccia intuitiva, insieme a una vasta gamma di modelli di video di marketing modificabili e avatar AI, semplifica l'intero processo di produzione del video di marketing, dallo script al video finale.

Posso produrre contenuti di marca con la piattaforma di creazione video AI di HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti permette di mantenere una forte coerenza del marchio creando video in linea con il tuo brand. Puoi personalizzare i controlli di branding con il tuo logo e i colori del marchio, e persino generare un avatar AI personalizzato per garantire che i tuoi contenuti di marca riflettano sempre la tua identità unica.

Quali tipi di video di marketing posso generare utilizzando HeyGen?

HeyGen è un creatore di video versatile perfetto per varie esigenze di video marketing. Puoi facilmente generare video aziendali avvincenti, video dinamici per i social media su piattaforme come TikTok e Instagram, e video promozionali coinvolgenti, tutti su misura per i tuoi obiettivi di campagna specifici.

HeyGen offre funzionalità per migliorare i miei sforzi di video marketing?

Sì, HeyGen fornisce funzionalità robuste progettate per elevare il tuo video marketing. Questo include la generazione di voiceover di alta qualità, sottotitoli automatici per l'accessibilità e accesso a una libreria multimediale stock premium per arricchire i tuoi contenuti, rendendo HeyGen un creatore di video di marketing completo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo