Crea Video di Marketing: Contenuti Professionali, Zero Problemi
Potenzia la tua strategia di video marketing creando storie avvincenti con avatar AI realistici.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video promozionale di 45 secondi progettato per i responsabili marketing, dimostrando la velocità e l'efficienza di HeyGen. Utilizza i suoi ricchi modelli e scene per produrre visuali eleganti e ad alta energia supportate da musica coinvolgente, permettendo la rapida creazione di video promozionali accattivanti da un semplice script.
Per coinvolgere veramente gli influencer dei social media e i creatori di contenuti, sviluppa un video di 60 secondi per i social media che evidenzi l'accessibilità e l'ampio appeal. Mostra la capacità di HeyGen di aggiungere automaticamente sottotitoli e gestire il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, assicurando che il tuo contenuto trendy e visivamente ricco con una colonna sonora vibrante raggiunga ogni pubblico.
Eleva il tuo video marketing e-commerce con un video conciso di 30 secondi specificamente per le attività online. Utilizza l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per integrare visuali sorprendenti in una presentazione pulita e focalizzata sul prodotto, completata da un voiceover preciso e autorevole per trasmettere potentemente il tuo messaggio.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video accattivanti utilizzando l'AI per catturare l'attenzione e guidare le conversioni per le tue campagne.
Produci Video Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video brevi e clip accattivanti per aumentare il coinvolgimento su tutte le tue piattaforme social.
Domande Frequenti
Come aiuta HeyGen a creare video di marketing in modo efficiente?
HeyGen è una piattaforma avanzata di creazione video AI che consente agli utenti di creare video di marketing rapidamente ed efficientemente. La nostra interfaccia intuitiva, insieme a una vasta gamma di modelli di video di marketing modificabili e avatar AI, semplifica l'intero processo di produzione del video di marketing, dallo script al video finale.
Posso produrre contenuti di marca con la piattaforma di creazione video AI di HeyGen?
Assolutamente, HeyGen ti permette di mantenere una forte coerenza del marchio creando video in linea con il tuo brand. Puoi personalizzare i controlli di branding con il tuo logo e i colori del marchio, e persino generare un avatar AI personalizzato per garantire che i tuoi contenuti di marca riflettano sempre la tua identità unica.
Quali tipi di video di marketing posso generare utilizzando HeyGen?
HeyGen è un creatore di video versatile perfetto per varie esigenze di video marketing. Puoi facilmente generare video aziendali avvincenti, video dinamici per i social media su piattaforme come TikTok e Instagram, e video promozionali coinvolgenti, tutti su misura per i tuoi obiettivi di campagna specifici.
HeyGen offre funzionalità per migliorare i miei sforzi di video marketing?
Sì, HeyGen fornisce funzionalità robuste progettate per elevare il tuo video marketing. Questo include la generazione di voiceover di alta qualità, sottotitoli automatici per l'accessibilità e accesso a una libreria multimediale stock premium per arricchire i tuoi contenuti, rendendo HeyGen un creatore di video di marketing completo.