Crea facilmente video di revisione del copy marketing

Trasforma il feedback dei clienti in potenti annunci video di marketing con voice over potenziati dall'AI.

591/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale dinamico di 90 secondi per piccoli imprenditori e professionisti dell'e-commerce alla ricerca di un robusto creatore di video di revisione. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con musica di sottofondo vivace e testi in evidenza sullo schermo, dimostrando come il feedback dei clienti possa essere integrato senza sforzo. Evidenzia i modelli personalizzabili di HeyGen e la possibilità di aggiungere avatar AI per dare vita alle recensioni dei prodotti, rendendo il processo di creazione intuitivo.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo di 2 minuti progettato per creatori di contenuti e agenzie di marketing, illustrando le migliori pratiche per creare video di revisione. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e in stile tutorial, con una voce calma e autorevole che guida gli spettatori attraverso ogni passaggio. Mostra come sfruttare l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per filmati B-roll e il ridimensionamento e l'esportazione flessibili del rapporto d'aspetto per ottimizzare il video di revisione finale per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Genera un video coinvolgente di 45 secondi rivolto a strateghi del brand e marketer dei social media, enfatizzando il potere delle recensioni verificate nei video di marketing. La presentazione visiva dovrebbe essere veloce e ispiratrice, utilizzando grafica d'impatto e una voce fuori campo energica per trasmettere urgenza e fiducia. Dimostra come i modelli e le scene di HeyGen possano costruire rapidamente annunci video di marketing visivamente attraenti, incorporando avatar AI per fornire testimonianze autentiche.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Revisione del Copy Marketing

Trasforma il feedback dei tuoi clienti e il copy pubblicitario in video di marketing coinvolgenti con il nostro intuitivo creatore di video di revisione. Sfrutta prove autentiche per coinvolgere il tuo pubblico senza sforzo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copy Pubblicitario o le Recensioni
Inserisci il tuo copy pubblicitario o le recensioni dei clienti per generare istantaneamente uno script. La nostra piattaforma sfrutta il testo-a-video da script, rendendo semplice convertire i tuoi contenuti scritti in formato video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI professionale per presentare i tuoi contenuti di revisione. Questa funzione ti consente di personalizzare i tuoi video di marketing con una gamma diversificata di presentatori virtuali, migliorando le prove autentiche.
3
Step 3
Aggiungi Voice Over Professionali
Genera un voiceover dal suono naturale per il tuo script video. La nostra generazione di voiceover assicura che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale, catturando il tuo pubblico con voice over potenziati dall'AI.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Revisione del Marketing
Applica i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi e colori, per garantire che il tuo video di revisione si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand. Esporta i tuoi video di marketing rifiniti, ottimizzati per qualsiasi piattaforma, pronti per essere condivisi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Clip di Revisione Coinvolgenti per i Social Media

.

Genera brevi clip video dinamiche di recensioni del copy pubblicitario perfette per la condivisione sui social media e il coinvolgimento.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di revisione del marketing?

L'intuitivo editor video online di HeyGen ti consente di creare video di revisione del marketing in modo efficiente. Sfruttando i voice-over potenziati dall'AI e la funzionalità di testo-a-video, puoi trasformare rapidamente gli script in annunci video di marketing dinamici, semplificando l'intero processo di produzione.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di recensione dei prodotti usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti e modelli personalizzabili per personalizzare i tuoi video di recensione dei prodotti. Puoi integrare il tuo logo, scegliere colori specifici del brand e utilizzare la nostra libreria multimediale per garantire che i tuoi video riflettano costantemente l'identità del tuo brand e migliorino il tuo copy pubblicitario.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare recensioni di prodotti verificabili?

HeyGen supporta la presentazione di prove autentiche e recensioni verificate consentendo una comunicazione chiara e coinvolgente. Con avatar AI e voiceover, insieme a sottotitoli automatici, il feedback dei tuoi clienti acquisisce credibilità, trasmettendo efficacemente valutazioni e costruendo fiducia.

HeyGen facilita la rapida produzione di annunci video di marketing dal feedback dei clienti?

Sì, HeyGen è progettato per generare in modo efficiente numerosi video di marketing e copy pubblicitari dal feedback dei clienti su larga scala. Le sue capacità consentono la rapida conversione del testo in video di revisione coinvolgenti, rendendo la creazione di annunci video di marketing d'impatto significativamente più veloce.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo