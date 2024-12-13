Crea Video di Setup della Produzione con AI

Ottimizza la creazione di video dettagliati di setup della produzione con il Text-to-video da script di HeyGen, garantendo un apprendimento visivo coinvolgente per il tuo team.

458/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 45 secondi per i supervisori della produzione, mostrando come utilizzare un "modello di video per il setup della produzione" per distribuire rapidamente moduli di formazione per varie linee di produzione. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico ed efficiente, utilizzando le capacità di Text-to-video da script per convertire le guide scritte in istruzioni visivamente attraenti, complete di sottotitoli per l'accessibilità. Questo aiuterà a semplificare la creazione di contenuti tra i dipartimenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un "tutorial video guidato dall'AI" di 2 minuti per ingegneri esperti, approfondendo "processi di produzione" complessi e operazioni di macchinari avanzati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente informativo, integrando schemi dettagliati e filmati reali dalla libreria multimediale/supporto stock, accompagnati da una generazione di Voiceover precisa, potenzialmente in più lingue per team globali. L'obiettivo è fornire video completi e di qualità professionale che migliorino la comprensione tecnica.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 90 secondi progettato specificamente per "creare video di setup della produzione" per la formazione sulla sicurezza critica, rivolto a tutto il personale di fabbrica e agli ufficiali di sicurezza. Lo stile visivo dovrebbe essere serio e diretto, utilizzando un avatar AI per fornire presentazioni video personalizzate dei protocolli di sicurezza, garantendo che il messaggio sia chiaro e d'impatto. Sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per garantire che il contenuto sia ottimamente visualizzabile su varie piattaforme di comunicazione interna, rendendolo un tutorial video coinvolgente per tutti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Setup della Produzione

Produci rapidamente video di setup della produzione chiari e coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, trasformando processi complessi in guide di apprendimento visivo accessibili.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia inserendo le tue istruzioni di setup utilizzando la funzione "Text-to-video da script" di HeyGen. Puoi digitare o incollare il tuo contenuto, oppure selezionare un "modello di video di setup della produzione" pre-progettato per strutturare rapidamente il tuo tutorial.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti e Narrazione
Arricchisci il tuo video con presentatori dinamici selezionando tra una vasta gamma di "avatar AI". Questi assistenti virtuali possono dimostrare chiaramente i passaggi di setup, rendendo il tuo tutorial più coinvolgente e facile da seguire.
3
Step 3
Genera Sottotitoli e Personalizza il Tuo Video
Assicurati che il tuo contenuto sia accessibile a tutti generando automaticamente "sottotitoli" accurati per i tuoi video. Questa funzione aumenta la comprensione e l'aderenza a istruzioni complesse, creando video di qualità professionale senza sforzo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Setup Guidato
Finalizza il tuo video istruttivo utilizzando l'opzione "Ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto". Questo ti permette di adattare il tuo contenuto per qualsiasi piattaforma, garantendo che la tua guida di "apprendimento visivo" raggiunga efficacemente il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Procedure Tecniche

.

Trasforma guide complesse di setup di macchine CNC e altri processi di produzione in video chiari e di qualità professionale con avatar AI e voiceover.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen facilitare la creazione di video tecnici di setup della produzione?

HeyGen sfrutta strumenti AI avanzati, inclusi avatar AI e voiceover AI, per ottimizzare la produzione di tutorial video guidati dall'AI per processi complessi come il setup di macchine CNC. Fornisce anche un Generatore di Sottotitoli AI per migliorare l'apprendimento visivo e l'accessibilità nei processi di produzione.

HeyGen offre modelli per semplificare la produzione di video di setup della produzione?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli e scene progettati per ottimizzare la creazione di contenuti, rendendo facile produrre video di qualità professionale, inclusi video di setup della produzione, senza un'esperienza estesa di editing video.

HeyGen può supportare tutorial video personalizzati e multilingue per la produzione?

Assolutamente, HeyGen consente la creazione di presentazioni video personalizzate con voiceover multilingue, garantendo che i tuoi tutorial video coinvolgenti per i processi di produzione raggiungano efficacemente un pubblico globale.

Quali strumenti AI offre HeyGen per migliorare l'apprendimento visivo nella produzione?

HeyGen offre potenti strumenti AI come il Generatore di Testo in Video Gratuito e il Generatore di Sottotitoli AI per creare video di qualità professionale con facilità. Queste funzionalità, combinate con sottotitoli automatici, migliorano significativamente l'apprendimento visivo per comprendere processi di produzione complessi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo