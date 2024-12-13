Crea Video di Presentazione del Manager con Facilità AI

Eleva il tuo brand e umanizza il tuo team con video di presentazione del manager d'impatto. Sfrutta i modelli AI di HeyGen per messaggi professionali e personalizzati.

432/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un messaggio video personalizzato e dinamico di 30 secondi destinato a clienti esterni e potenziali clienti, con l'obiettivo di costruire un rapporto e rafforzare il tuo branding personale. Utilizza uno stile visivo coinvolgente e amichevole, magari con uno sfondo professionale, accompagnato da una voce energica, sfruttando gli "avatar AI" di HeyGen per offrire un'interazione unica e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un segmento di "video di presentazione del team" di 60 secondi specificamente per potenziali candidati e cercatori di lavoro, fungendo da strumento di reclutamento efficace. Questo video dinamico e informativo dovrebbe mostrare la diversità del team con musica di sottofondo vivace e una narrazione chiara, costruito in modo efficiente utilizzando la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per un "Racconto video" coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Genera una concisa presentazione di 25 secondi per i dipendenti esistenti e i team HR, concentrandosi sul favorire la connessione interna. Questo video professionale dovrebbe mantenere un tono diretto e sicuro e utilizzare testo sullo schermo per rafforzare i punti chiave, migliorato dalla capacità di "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per la massima accessibilità nelle comunicazioni dei "team HR".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Presentazione del Manager

Produci rapidamente video di presentazione del manager coinvolgenti con modelli potenziati dall'AI per condividere messaggi video personalizzati e migliorare la connessione del team.

1
Step 1
Scegli un Modello Potenziato dall'AI
Seleziona da una libreria di modelli potenziati dall'AI progettati per video di presentazione del team per iniziare rapidamente la presentazione del tuo manager.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Messaggio Personalizzato
Scrivi o incolla lo script del tuo manager, e HeyGen utilizzerà Testo a video da script per generare una voce fuori campo realistica e una presentazione visiva, creando un messaggio video veramente personalizzato.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Branding
Migliora il video incorporando controlli di Branding (logo, colori) e selezionando media rilevanti dalla libreria per riflettere il Branding Personale del manager e la cultura aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Presentazione
Una volta finalizzato, il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni ti permettono di scaricare il video di presentazione del tuo manager in vari formati, pronto per essere condiviso come potente strumento di reclutamento o comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Connetti con il Pubblico

.

Crea video di presentazione del manager motivazionali per favorire la connessione e ispirare dipendenti o potenziali candidati.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di presentazione professionali per i team?

HeyGen consente ai team HR e ai manager di creare facilmente video di presentazione di alta qualità utilizzando Avatar AI e modelli potenziati dall'AI. Questo permette di realizzare video di presentazione del team coerenti e coinvolgenti che umanizzano il tuo brand e migliorano la cultura aziendale.

HeyGen può generare messaggi video personalizzati per nuovi dipendenti o clienti?

Sì, HeyGen consente la creazione di messaggi video personalizzati, ideali per le presentazioni di nuovi dipendenti o per accogliere nuovi clienti. Sfrutta le capacità di testo a video e i campioni di script per consegnare video personalizzati coinvolgenti 1-a-1 in modo efficiente, rendendo ogni messaggio d'impatto.

Cosa rende HeyGen ideale per produrre video di presentazione del team?

HeyGen offre modelli potenziati dall'AI e Avatar AI personalizzabili che semplificano la produzione di video di presentazione del team professionali. Questo aiuta a mostrare il tuo team talentuoso e a rafforzare la tua cultura aziendale come potente risorsa di marketing e strumento di reclutamento.

HeyGen utilizza Avatar AI e Testo a Video per le sue funzionalità di video di presentazione?

Assolutamente. HeyGen sfrutta Avatar AI avanzati e tecnologia di testo a video per trasformare i tuoi script in video di presentazione raffinati. Questo approccio innovativo consente agli utenti di creare racconti video coinvolgenti senza la necessità di registrare e condividere video personalmente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo