Crea Video di Formazione Localizzati: Ottimizzati per una Portata Globale

Localizza senza sforzo i video di formazione per diversi studenti globali con Sottotitoli/didascalie automatici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 90 secondi rivolto a progettisti didattici e creatori di contenuti, illustrando la creazione di contenuti di localizzazione eLearning coinvolgenti con l'AI fin dall'inizio. Utilizza uno stile moderno e visivamente ricco con avatar AI diversi e una traccia audio nitida. Sottolinea la funzionalità di HeyGen di trasformare il testo in video da script e la facilità di personalizzare gli avatar AI per una consegna autentica, sfruttando i suoi voiceover da testo a voce per produrre una formazione localizzata coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 2 minuti per specialisti di localizzazione e team di documentazione tecnica, dettagliando il processo di localizzazione di contenuti formativi complessi. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dettagliato e informativo con registrazioni dello schermo chiare e una voce esplicativa precisa. Evidenzia l'Editor di Sottotitoli di HeyGen per perfezionare le traduzioni e il supporto della sua Libreria multimediale/stock per integrare aiuti visivi pertinenti, garantendo una consegna di contenuti localizzati senza soluzione di continuità per vari sistemi di gestione dell'apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video energico e di grande impatto di 45 secondi per leader globali delle risorse umane e dello sviluppo dei talenti, mostrando come implementare le migliori pratiche di localizzazione per un rapido dispiegamento dei contenuti. Utilizza immagini luminose e coinvolgenti e una voce fuori campo sicura e vivace. Presenta i Modelli & scene di HeyGen per un'impostazione rapida e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per la distribuzione su varie piattaforme, enfatizzando video di formazione localizzati efficienti che mantengono la coerenza del marchio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione Localizzati

Produci rapidamente video di formazione professionali e localizzati per un pubblico globale con strumenti guidati dall'AI, garantendo rilevanza culturale e consegna naturale.

1
Step 1
Carica o Crea il Tuo Video di Formazione
Inizia importando il tuo contenuto formativo esistente o creando un nuovo video da zero utilizzando il nostro editor intuitivo e i diversi Modelli & scene.
2
Step 2
Trascrivi e Traduci il Tuo Contenuto
Trascrivi automaticamente l'audio del tuo video, quindi traduci il testo nelle lingue di destinazione direttamente all'interno dell'Editor di Sottotitoli per garantire l'accuratezza.
3
Step 3
Genera Voiceover AI e Affina i Sottotitoli
Crea voiceover AI dal suono naturale in oltre 280 lingue utilizzando la nostra funzione di generazione di Voiceover, e perfeziona i sottotitoli sincronizzati per una consegna precisa.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione Localizzato
Rivedi il tuo video completamente localizzato per verificarne l'accuratezza e la coerenza, quindi utilizza il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per una distribuzione senza soluzione di continuità al tuo sistema di gestione dell'apprendimento globale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti di Localizzazione Complessi

Trasforma le migliori pratiche di localizzazione complesse e i materiali di formazione in contenuti video AI facilmente digeribili e chiari, migliorando la comprensione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la localizzazione dei video di formazione utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta la sua avanzata piattaforma guidata dall'AI per semplificare la localizzazione dei video eLearning trascrivendo automaticamente l'audio, traducendo i contenuti in oltre 280 lingue e generando voiceover AI naturali. Questo approccio tecnico garantisce un doppiaggio AI efficiente e accurato per i video di formazione.

HeyGen può generare sottotitoli sincronizzati e voiceover naturali per contenuti di formazione localizzati?

Sì, HeyGen fornisce traduzioni di sottotitoli robuste e genera voiceover naturali di alta qualità utilizzando la tecnologia di voiceover da testo a voce. La piattaforma sincronizza automaticamente i sottotitoli con il video, consentendo una traduzione multimediale senza soluzione di continuità per i tuoi contenuti di formazione localizzati.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per creare contenuti educativi per i clienti localizzati?

Utilizzare HeyGen per i contenuti educativi per i clienti garantisce che il tuo messaggio risuoni con un pubblico di studenti globale fornendo una localizzazione accurata e culturalmente rilevante dei video di formazione. HeyGen ti aiuta a implementare le migliori pratiche di localizzazione senza sforzo, migliorando l'esperienza e il coinvolgimento dei clienti in tutto il mondo.

La piattaforma guidata dall'AI di HeyGen facilita la gestione efficiente della localizzazione per grandi volumi di materiali di formazione?

Sì, la piattaforma guidata dall'AI di HeyGen agisce come un editor video completo che si adatta alle tue esigenze, permettendoti di localizzare efficacemente i contenuti di formazione su numerosi moduli. Il suo flusso di lavoro semplificato e la compatibilità di output facilitano l'integrazione facile con il tuo sistema di gestione dell'apprendimento esistente.

