Crea Video di Legal Hold: Semplifica la Conformità e l'eDiscovery

Educa facilmente i custodi e garantisci la conformità con video di legal hold automatizzati, creati senza sforzo da script utilizzando la capacità di text-to-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i responsabili IT e gli ufficiali di conformità, sviluppa un video istruttivo di 2 minuti focalizzato sull'istituzione di una solida "governance dei dati" e sull'implementazione di una "politica di conservazione" efficace. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e passo-passo con animazioni coinvolgenti per semplificare concetti complessi, accompagnato da una voce fuori campo calma e rassicurante. Sfrutta la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per aggiornare facilmente i contenuti man mano che le politiche evolvono, garantendo accuratezza e attualità.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video dinamico di 45 secondi specificamente progettato per innovatori legali e consulenti interni alla ricerca di soluzioni moderne per "creare video di legal hold" e "garantire la conformità". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, veloce ed energico, mostrando la rapida creazione e distribuzione. Sottolinea l'efficienza dell'uso dei "Templates & scenes" di HeyGen per generare rapidamente video professionali e brandizzati senza un grande sforzo di produzione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video accessibile di 60 secondi rivolto ai dipendenti generali, alle risorse umane e ad altri custodi dei dati, chiarendo l'importanza della "conservazione dei dati" e le loro responsabilità durante potenziali "litigazioni". L'approccio visivo dovrebbe essere amichevole e diretto, utilizzando grafica chiara e scenari semplici, accompagnato da una voce chiara e avvicinabile. Assicura la massima comprensione e inclusività integrando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per tutti i contenuti.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Legal Hold

Genera in modo efficiente video di legal hold precisi e coinvolgenti con l'AI di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara e la conformità per le tue esigenze di eDiscovery.

Step 1
Seleziona un Modello o Inizia con uno Script
Scegli tra i nostri "Templates & scenes" professionali o incolla il tuo script di legal hold per utilizzare modelli video guidati dall'AI e impostare rapidamente le basi per il tuo messaggio.
Step 2
Scegli il Tuo AI Spokesperson
Seleziona un "AI avatar" per rappresentare il tuo messaggio. Questo AI Spokesperson educa efficacemente i custodi sulla politica di conservazione, rendendo accessibili informazioni complesse.
Step 3
Applica il Branding e Migliora la Comunicazione
Utilizza i "Branding controls (logo, colori)" per integrare l'identità della tua organizzazione. Questo aiuta a semplificare la comunicazione, rendendo i tuoi video di legal hold professionali e riconoscibili.
Step 4
Esporta e Distribuisci per la Conformità
Esporta il tuo video completato utilizzando varie opzioni di "Aspect-ratio resizing & exports". Distribuisci ampiamente per garantire la conformità, gestendo efficacemente i tuoi legal hold.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Direttive Legali Complesse

Utilizza l'AI per semplificare istruzioni di legal hold intricate, garantendo una comunicazione chiara e coerente per la governance dei dati.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di legal hold in modo efficiente?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di legal hold utilizzando modelli video guidati dall'AI e avatar AI realistici. Questo aiuta notevolmente a semplificare la comunicazione ed educare efficacemente i custodi sui requisiti di conservazione dei dati.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per le esigenze di eDiscovery e governance dei dati?

HeyGen supporta le iniziative di eDiscovery e governance dei dati consentendo una rapida conversione da testo a video per comunicazioni complesse sulle politiche di conservazione. Utilizza la tecnologia AI Spokesperson e controlli di branding robusti per garantire coerenza e conformità in tutti i contenuti video.

Come aiuta HeyGen a garantire la conformità per i legal hold?

HeyGen aiuta a garantire la conformità per i legal hold fornendo messaggi video coerenti e chiari che possono essere facilmente distribuiti e compresi. La nostra piattaforma ti consente di gestire e aggiornare in modo efficiente le istruzioni essenziali per la conservazione in caso di contenzioso.

È facile usare HeyGen per creare comunicazioni professionali di legal hold?

Sì, HeyGen è progettato per essere facile da usare, permettendo a chiunque di generare rapidamente comunicazioni professionali di legal hold. Sfrutta i modelli video guidati dall'AI e la conversione da testo a video per semplificare il processo e risparmiare tempo prezioso nei tuoi sforzi di governance dei dati.

