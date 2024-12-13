Crea Video di Conformità Legale con l'AI: Aumenta l'Efficienza

Crea rapidamente video di conformità coinvolgenti utilizzando avatar AI, risparmiando tempo prezioso e riducendo i rischi legali e finanziari per la tua organizzazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione online sulla conformità di 90 secondi rivolto a tutti i dipendenti, in particolare ai nuovi assunti, per spiegare le politiche legali cruciali. Questo video dovrebbe utilizzare uno stile visivo amichevole e accessibile, presentando vari scenari del mondo reale per illustrare i concetti. Gli avatar AI di HeyGen trasmetteranno il messaggio, fornendo un presentatore riconoscibile e coerente per le tue esigenze di generazione di video di conformità legale.
Prompt di Esempio 2
Un video informativo di formazione sulla conformità di 2 minuti, rivolto a una forza lavoro internazionale e diversificata, può affrontare efficacemente le normative sulla privacy dei dati. Lo stile visivo per questo progetto dovrebbe essere inclusivo e chiaro, utilizzando media di stock diversificati e animazioni semplici, completati da un tono audio professionale e istruttivo. Per garantire un'articolazione chiara e facilitare una facile localizzazione per iniziative globali di formazione sulla conformità online, la generazione di voiceover di HeyGen è uno strumento prezioso.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento rapido di 45 secondi per i responsabili di dipartimento, concentrandosi sui nuovi cambiamenti di conformità legale specifici del settore. Il video deve essere conciso e autorevole, con un'estetica visiva pulita che utilizza modelli professionali e visualizzazioni di dati chiare. Sfruttare i modelli e le scene di HeyGen consentirà una rapida creazione di video di conformità legale raffinati senza un grande sforzo di design.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Conformità Legale

Ottimizza la creazione di video di formazione sulla conformità legale professionali e coinvolgenti per educare i dipendenti e ridurre i rischi organizzativi in modo efficiente.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Conformità
Inizia inserendo o incollando il tuo contenuto di conformità legale. La nostra capacità di "testo-a-video da script" trasforma il tuo testo in una bozza di video, risparmiando un tempo di produzione significativo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI e la Scena
Seleziona da una libreria diversificata di "avatar AI" realistici per presentare il tuo contenuto. Migliora il tuo video scegliendo scene pertinenti e applicando i colori e il logo del tuo marchio per un aspetto professionale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi Dinamici e Voiceover
Eleva il tuo messaggio integrando media di stock, immagini e musica di sottofondo. Utilizza la nostra funzione di "generazione di voiceover" per garantire una narrazione chiara e coerente che cattura l'attenzione e rinforza le informazioni chiave sulla conformità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Una volta finalizzati, esporta i tuoi video di conformità nel formato desiderato. Integra facilmente con i sistemi di gestione dell'apprendimento utilizzando l'"esportazione SCORM" per una distribuzione senza soluzione di continuità in tutta la tua organizzazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Legali Complessi

Trasforma informazioni legali e normative complesse in video di conformità visivamente chiari e facili da comprendere, riducendo la confusione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di conformità legale in modo efficiente?

La piattaforma video AI di HeyGen ti consente di creare rapidamente video di conformità legale da un semplice script. Sfrutta gli avatar AI e la funzione di testo-a-video da script per generare video coinvolgenti e ottenere significativi risparmi di tempo per il tuo team.

HeyGen supporta l'integrazione tecnica per la formazione online sulla conformità?

Sì, HeyGen è una piattaforma video AI progettata per la consegna senza soluzione di continuità della formazione online sulla conformità. La nostra piattaforma offre capacità di esportazione SCORM e supporta l'integrazione LMS, garantendo che i tuoi video coinvolgenti raggiungano efficacemente i dipendenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare i video di formazione sulla conformità e ridurre i rischi?

HeyGen migliora i video di formazione sulla conformità con funzionalità come avatar AI realistici e generazione di voiceover professionali. Inoltre, le traduzioni con un solo clic aiutano a raggiungere un pubblico globale, contribuendo direttamente a ridurre i rischi legali e finanziari garantendo una comprensione diffusa.

HeyGen è adatto per i team HR e gli addetti alla conformità che producono formazione?

Assolutamente, HeyGen è un generatore ideale di video di conformità legale per i team HR e gli addetti alla conformità. La nostra piattaforma facile da usare, completa di modelli video personalizzabili, ti consente di creare video di formazione sulla conformità professionali senza una conoscenza approfondita della produzione.

