Crea Video di Lead Scoring con Avatar AI
Valuta i lead più velocemente con video esplicativi coinvolgenti, creati senza sforzo utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo dinamico e amichevole di 60 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing, mostrando come HeyGen possa creare video coinvolgenti per ottimizzare il loro percorso cliente. Utilizza la funzione di testo-a-video da script per produrre contenuti che risuonano in modo efficiente.
Produci un video moderno e pulito di 30 secondi per rappresentanti dello sviluppo vendite e specialisti di marketing, offrendo consigli rapidi sull'uso di contenuti video personalizzati per valutare più efficacemente i tuoi lead. Il video dovrebbe concentrarsi su consigli concisi, arricchiti da una generazione di voiceover chiara per trasmettere il messaggio.
Progetta un video nitido e professionale di 50 secondi per direttori marketing e manager dello sviluppo aziendale, illustrando come HeyGen supporti vari aspetti della generazione di lead. Utilizza visualizzazioni che includono la visualizzazione dei dati e garantisci l'accessibilità attraverso la generazione automatica di sottotitoli/caption.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Generazione di Lead con Annunci Video AI.
Crea rapidamente annunci video avvincenti e ad alte prestazioni utilizzando l'AI per attrarre e valutare lead qualificati per il tuo team di vendita.
Aumenta il Coinvolgimento con Video per i Social Media.
Produci video coinvolgenti per i social media con Avatar AI per catturare l'interesse del pubblico, arricchire i tuoi sforzi di automazione del marketing e identificare i prospect di alto valore.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di lead scoring coinvolgenti?
HeyGen ti consente di creare facilmente video di lead scoring coinvolgenti trasformando il testo in performance avvincenti di Avatar AI. Questo permette al tuo team di vendita di fornire contenuti video personalizzati che catturano l'attenzione e guidano efficacemente i lead attraverso il loro ciclo di acquisto.
HeyGen può personalizzare i contenuti video per diverse fasi del percorso cliente?
Assolutamente. Gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen consentono la generazione di video esplicativi su misura per varie fasi del percorso cliente, dalla generazione iniziale del lead alla conversione. Questo supporta i tuoi sforzi di automazione del marketing, rendendo ogni video più rilevante per il destinatario.
Qual è il ruolo degli Avatar AI nel valutare i lead con HeyGen?
Gli Avatar AI realistici di HeyGen trasmettono i tuoi messaggi in modo convincente, creando una connessione umana nei tuoi video di lead scoring. Questo migliora il coinvolgimento, fornendo metriche preziose di coinvolgimento video per aiutarti a comprendere e valutare meglio i tuoi lead per una generazione di lead efficace.
Come assistono gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen i team di vendita?
Gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen semplificano la creazione di video per i team di vendita, permettendo loro di produrre rapidamente contenuti video personalizzati e professionali. Questa efficienza aiuta i professionisti delle vendite a concentrarsi sulla chiusura degli affari, supportati da video coinvolgenti che possono anche integrarsi nel CRM per un miglior tracciamento.