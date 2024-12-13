Crea Video di Lead Scoring con Avatar AI

Valuta i lead più velocemente con video esplicativi coinvolgenti, creati senza sforzo utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo dinamico e amichevole di 60 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing, mostrando come HeyGen possa creare video coinvolgenti per ottimizzare il loro percorso cliente. Utilizza la funzione di testo-a-video da script per produrre contenuti che risuonano in modo efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video moderno e pulito di 30 secondi per rappresentanti dello sviluppo vendite e specialisti di marketing, offrendo consigli rapidi sull'uso di contenuti video personalizzati per valutare più efficacemente i tuoi lead. Il video dovrebbe concentrarsi su consigli concisi, arricchiti da una generazione di voiceover chiara per trasmettere il messaggio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video nitido e professionale di 50 secondi per direttori marketing e manager dello sviluppo aziendale, illustrando come HeyGen supporti vari aspetti della generazione di lead. Utilizza visualizzazioni che includono la visualizzazione dei dati e garantisci l'accessibilità attraverso la generazione automatica di sottotitoli/caption.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Lead Scoring

Sfrutta strumenti potenziati dall'AI come HeyGen per produrre video coinvolgenti e personalizzati che semplificano la tua generazione di lead, tracciano il coinvolgimento degli spettatori e migliorano il tuo funnel di vendita.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Definisci lo script per il tuo video di lead scoring, considerando le diverse fasi del percorso cliente per informare i tuoi contenuti video personalizzati. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen o costruisci una scena personalizzata per allinearti al tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voiceover
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tuo brand o messaggio. Inserisci il tuo script finale, e la capacità di testo-a-video da script di HeyGen genererà automaticamente un voiceover dal suono naturale per il tuo avatar AI scelto.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Visuali
Incorpora l'identità unica del tuo brand utilizzando i controlli di branding di HeyGen per aggiungere loghi e regolare i colori. Arricchisci il tuo video con media di stock rilevanti dalla libreria multimediale per renderlo più coinvolgente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Integra per il Tracciamento
Esporta il tuo video di lead scoring completato utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen. Integra questi video nelle tue piattaforme di automazione del marketing per tracciare il coinvolgimento, permettendoti di valutare efficacemente i tuoi lead in base alle interazioni degli spettatori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera le Vendite con Video di Successo del Cliente

Sviluppa video coinvolgenti di storie di successo del cliente per costruire fiducia, affrontare i punti dolenti dei prospect e muovere efficacemente i lead attraverso il loro ciclo di acquisto, migliorando il lead scoring.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di lead scoring coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di lead scoring coinvolgenti trasformando il testo in performance avvincenti di Avatar AI. Questo permette al tuo team di vendita di fornire contenuti video personalizzati che catturano l'attenzione e guidano efficacemente i lead attraverso il loro ciclo di acquisto.

HeyGen può personalizzare i contenuti video per diverse fasi del percorso cliente?

Assolutamente. Gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen consentono la generazione di video esplicativi su misura per varie fasi del percorso cliente, dalla generazione iniziale del lead alla conversione. Questo supporta i tuoi sforzi di automazione del marketing, rendendo ogni video più rilevante per il destinatario.

Qual è il ruolo degli Avatar AI nel valutare i lead con HeyGen?

Gli Avatar AI realistici di HeyGen trasmettono i tuoi messaggi in modo convincente, creando una connessione umana nei tuoi video di lead scoring. Questo migliora il coinvolgimento, fornendo metriche preziose di coinvolgimento video per aiutarti a comprendere e valutare meglio i tuoi lead per una generazione di lead efficace.

Come assistono gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen i team di vendita?

Gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen semplificano la creazione di video per i team di vendita, permettendo loro di produrre rapidamente contenuti video personalizzati e professionali. Questa efficienza aiuta i professionisti delle vendite a concentrarsi sulla chiusura degli affari, supportati da video coinvolgenti che possono anche integrarsi nel CRM per un miglior tracciamento.

