Crea Video di Qualificazione dei Lead che Convertono
Ottimizza la raccolta e la qualificazione dei lead per risultati migliori nella generazione di lead creando facilmente video coinvolgenti con i modelli e le scene di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo moderno e pulito di 45 secondi per proprietari di piccole imprese e marketer B2B. Questo video illustrerà come pre-qualificare i lead incorporando domande chiave direttamente nella narrazione del video, raccogliendo e qualificando efficacemente i lead anche prima che interagiscano con un modulo di acquisizione lead separato. Utilizza il testo-a-video da script e modelli e scene professionali per un aspetto senza soluzione di continuità.
Progetta un video dinamico di 60 secondi, perfetto per creatori di contenuti e strateghi di marketing, esplorando il potere di una serie di video per la generazione continua di lead. Lo stile visivo dovrebbe essere ricco e simile a un'intervista esperta, mostrando diversi avatar AI e utilizzando un ampio supporto di libreria multimediale/stock, accompagnato da musica energica e sottotitoli/caption facilmente digeribili.
Produci un video diretto e orientato all'azione di 30 secondi per rappresentanti dello sviluppo commerciale e team di successo del cliente. Questo prompt si concentra sulla semplicità dell'uso di HeyGen per creare video di qualificazione dei lead che raccolgono efficacemente informazioni chiave dai potenziali clienti. Il video dovrebbe presentare una voce fuori campo persuasiva da un avatar AI amichevole e dimostrare il ridimensionamento rapido del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Accelera la Generazione di Lead con Video AI.
Produci rapidamente video ad alte prestazioni che catturano informazioni chiave, qualificando efficacemente i lead per il tuo processo di vendita.
Crea Video di Qualificazione Social Coinvolgenti.
Crea istantaneamente video e clip accattivanti per i social media per attrarre e pre-qualificare il tuo pubblico prima che entri nel tuo funnel di vendita.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di qualificazione dei lead?
HeyGen ti consente di creare video di qualificazione dei lead coinvolgenti trasformando script in video professionali potenziati dall'AI. Puoi sfruttare modelli personalizzabili, avatar AI realistici e generare voiceover per comunicare efficacemente la tua proposta di valore e qualificare i lead su larga scala. Questo semplifica notevolmente i tuoi sforzi di generazione di lead.
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dell'AI per la generazione e qualificazione dei lead?
Utilizzare l'AI con HeyGen automatizza la creazione di contenuti video di alta qualità per la generazione e qualificazione dei lead, risparmiando tempo e risorse preziose. Garantisce un branding e un messaggio coerenti in tutta la tua serie di video, aiutandoti a raccogliere efficacemente informazioni chiave dai potenziali lead. Questo consente un approccio più dinamico e personalizzato per coinvolgere il tuo pubblico.
Posso integrare moduli di acquisizione lead con la mia serie di video HeyGen?
Mentre HeyGen si concentra sulla creazione di video potenti, puoi incorporare senza problemi il tuo modulo di acquisizione lead, come un Typeform, accanto alla tua serie di video generati da HeyGen sulle tue pagine di destinazione. Questo ti consente di costruire un'esperienza di modulo di acquisizione lead che raccoglie informazioni chiave mentre sfrutta contenuti video coinvolgenti per qualificare efficacemente i lead.
Come migliorano le funzionalità di HeyGen il processo di qualificazione dei lead nelle vendite?
HeyGen migliora il processo di vendita consentendo la produzione rapida di contenuti video personalizzati per ogni fase della qualificazione dei lead. Con funzionalità come avatar AI e testo-a-video da script, le aziende possono fornire in modo efficiente serie di video mirati al loro pubblico, raccogliendo informazioni chiave per ottimizzare i follow-up. Questo porta a una strategia di qualificazione dei lead più efficace e coinvolgente.