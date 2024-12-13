Crea Video di Qualificazione dei Lead che Convertono

Ottimizza la raccolta e la qualificazione dei lead per risultati migliori nella generazione di lead creando facilmente video coinvolgenti con i modelli e le scene di HeyGen.

401/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo moderno e pulito di 45 secondi per proprietari di piccole imprese e marketer B2B. Questo video illustrerà come pre-qualificare i lead incorporando domande chiave direttamente nella narrazione del video, raccogliendo e qualificando efficacemente i lead anche prima che interagiscano con un modulo di acquisizione lead separato. Utilizza il testo-a-video da script e modelli e scene professionali per un aspetto senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video dinamico di 60 secondi, perfetto per creatori di contenuti e strateghi di marketing, esplorando il potere di una serie di video per la generazione continua di lead. Lo stile visivo dovrebbe essere ricco e simile a un'intervista esperta, mostrando diversi avatar AI e utilizzando un ampio supporto di libreria multimediale/stock, accompagnato da musica energica e sottotitoli/caption facilmente digeribili.
Prompt di Esempio 3
Produci un video diretto e orientato all'azione di 30 secondi per rappresentanti dello sviluppo commerciale e team di successo del cliente. Questo prompt si concentra sulla semplicità dell'uso di HeyGen per creare video di qualificazione dei lead che raccolgono efficacemente informazioni chiave dai potenziali clienti. Il video dovrebbe presentare una voce fuori campo persuasiva da un avatar AI amichevole e dimostrare il ridimensionamento rapido del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Qualificazione dei Lead

Ottimizza il tuo processo di qualificazione dei lead creando serie di video coinvolgenti con il potente AI di HeyGen, raccogliendo efficacemente informazioni chiave dai potenziali clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Qualificazione
Pianifica e scrivi uno script chiaro per la tua serie di video di qualificazione dei lead. Questo script costituirà la base per la generazione di testo-a-video di HeyGen, assicurando che tutte le domande chiave siano coperte.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e voci per dare vita al tuo script. Questo ti consente di generare rapidamente video di qualificazione professionali e coinvolgenti, migliorando i tuoi sforzi di generazione di lead.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Personalizza il tuo video integrando il logo e i colori della tua azienda utilizzando i controlli di branding di HeyGen. Questo garantisce un'esperienza di brand coerente per i potenziali clienti e rafforza la tua immagine professionale per la qualificazione dei lead.
4
Step 4
Esporta e Integra
Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare il tuo video completato per varie piattaforme. Incorporalo senza problemi nei tuoi moduli di acquisizione lead o CRM per ottimizzare il tuo processo di vendita.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Valida i Lead con Video di Successo del Cliente

.

Utilizza video AI coinvolgenti con storie di successo dei clienti per costruire fiducia e qualificare ulteriormente i potenziali lead dimostrando valore reale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di qualificazione dei lead?

HeyGen ti consente di creare video di qualificazione dei lead coinvolgenti trasformando script in video professionali potenziati dall'AI. Puoi sfruttare modelli personalizzabili, avatar AI realistici e generare voiceover per comunicare efficacemente la tua proposta di valore e qualificare i lead su larga scala. Questo semplifica notevolmente i tuoi sforzi di generazione di lead.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dell'AI per la generazione e qualificazione dei lead?

Utilizzare l'AI con HeyGen automatizza la creazione di contenuti video di alta qualità per la generazione e qualificazione dei lead, risparmiando tempo e risorse preziose. Garantisce un branding e un messaggio coerenti in tutta la tua serie di video, aiutandoti a raccogliere efficacemente informazioni chiave dai potenziali lead. Questo consente un approccio più dinamico e personalizzato per coinvolgere il tuo pubblico.

Posso integrare moduli di acquisizione lead con la mia serie di video HeyGen?

Mentre HeyGen si concentra sulla creazione di video potenti, puoi incorporare senza problemi il tuo modulo di acquisizione lead, come un Typeform, accanto alla tua serie di video generati da HeyGen sulle tue pagine di destinazione. Questo ti consente di costruire un'esperienza di modulo di acquisizione lead che raccoglie informazioni chiave mentre sfrutta contenuti video coinvolgenti per qualificare efficacemente i lead.

Come migliorano le funzionalità di HeyGen il processo di qualificazione dei lead nelle vendite?

HeyGen migliora il processo di vendita consentendo la produzione rapida di contenuti video personalizzati per ogni fase della qualificazione dei lead. Con funzionalità come avatar AI e testo-a-video da script, le aziende possono fornire in modo efficiente serie di video mirati al loro pubblico, raccogliendo informazioni chiave per ottimizzare i follow-up. Questo porta a una strategia di qualificazione dei lead più efficace e coinvolgente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo