Crea Video di Gestione dei Lead: Coinvolgi e Qualifica i Lead

Potenzia i tuoi team di marketing e vendite per qualificare facilmente i lead con video coinvolgenti, generati rapidamente utilizzando 'Text-to-video from script'.

566/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video tutorial dinamico di 45 secondi rivolto a manager delle vendite e specialisti nella generazione di lead, dimostrando le migliori pratiche per segmentare efficacemente i lead durante il percorso d'acquisto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e conciso, incorporando grafiche veloci e una narrazione chiara e autorevole. Sfrutta i 'Templates & scenes' di HeyGen per assemblare rapidamente segmenti dall'aspetto professionale che evidenziano tecniche cruciali di segmentazione, rendendo le informazioni complesse facilmente digeribili.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di case study ispiratore di 75 secondi per direttori delle vendite e team di sviluppo aziendale, mostrando come pratiche robuste di gestione dei lead migliorino significativamente l'abilitazione delle vendite. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo motivazionale e raffinato con musica di sottofondo edificante, presentando interviste o testimonianze fornite da un avatar AI professionale. Utilizzando gli avatar AI di HeyGen, puoi presentare storie di successo avvincenti e approfondimenti di esperti senza riprese estensive, enfatizzando i benefici tangibili di una forte qualificazione dei lead.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di suggerimenti conciso di 30 secondi per imprenditori e strateghi di marketing, offrendo un passo rapido e attuabile per sviluppare una strategia di gestione dei lead, concentrandosi specificamente sulla gestione del contatto iniziale. Questo video dovrebbe avere uno stile visivo diretto e istruttivo, utilizzando semplici sovrapposizioni di testo sullo schermo per i punti chiave, accompagnato da una voce narrante chiara e incoraggiante. Approfitta della generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere senza sforzo una traccia audio professionale e coinvolgente che rafforzi i tuoi consigli esperti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Gestione dei Lead

Potenzia i tuoi team di marketing e vendite per sviluppare una strategia efficace di gestione dei lead con contenuti video coinvolgenti e personalizzati che guidano i lead attraverso il percorso d'acquisto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Crea uno script avvincente che delinei lo sviluppo di una strategia di gestione dei lead. HeyGen trasforma poi il tuo script in contenuti video coinvolgenti utilizzando la sua funzione 'text-to-video from script'.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio. Questi avatar AI aggiungono un tocco umano, perfetto per fornire formazione personalizzata o contatti.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Integra l'identità unica del tuo marchio con controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e colori, garantendo coerenza tra i tuoi team di marketing e vendite.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci Efficacemente
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Poi, esporta il tuo video finale per guidare efficacemente i lead attraverso il loro percorso d'acquisto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Storie di Successo dei Clienti per Costruire Fiducia

.

Mostra efficacemente testimonianze di clienti e case study in formato video per nutrire i lead, costruire credibilità e accelerare il ciclo di vendita.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen i team di marketing e vendite a creare video efficaci di gestione dei lead?

HeyGen consente ai team di marketing e vendite di creare senza sforzo video di gestione dei lead di alta qualità utilizzando avatar AI e 'text-to-video from script'. Questo semplifica il processo di comunicazione con i potenziali clienti durante tutto il ciclo di gestione dei lead.

Quale ruolo svolge HeyGen nello sviluppo di una strategia robusta di gestione dei lead?

HeyGen fornisce strumenti come modelli personalizzabili e controlli di branding, permettendo ai team di sviluppare una strategia robusta di gestione dei lead con contenuti video coinvolgenti. Questi video possono guidare i potenziali clienti attraverso il loro percorso d'acquisto, migliorando l'abilitazione delle vendite.

HeyGen può aiutare a personalizzare i contenuti video per segmentare e qualificare i lead?

Assolutamente, le funzionalità di 'text-to-video' e generazione di voiceover di HeyGen permettono di creare messaggi video personalizzati su misura per segmentare e qualificare i lead. Questo approccio mirato assicura che i contenuti risuonino specificamente con diversi gruppi di lead.

Quanto velocemente gli utenti possono generare video professionali di nurturing dei lead con HeyGen?

HeyGen accelera significativamente la creazione di video professionali di nurturing dei lead grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla vasta libreria di modelli. Gli utenti possono produrre rapidamente contenuti coinvolgenti, supportando i loro sforzi di marketing inbound e gestione dei contatti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo