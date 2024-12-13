Crea Video di Pianificazione del Lancio che Generano Impatto

Produci rapidamente video di lancio prodotto coinvolgenti con avatar AI dinamici, assicurando narrazioni strategiche e un potente impatto visivo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un emozionante teaser pre-lancio di 30 secondi, specificamente rivolto agli early adopters e ai potenziali clienti, progettato per un impatto visivo massimo. Utilizza montaggi eleganti e veloci con musica drammatica e testo minimo per costruire un'intensa aspettativa, sfruttando i diversi Template e scene di HeyGen per creare un'anteprima misteriosa e affascinante di ciò che sta per arrivare.
Prompt di Esempio 2
Per i team interni, inclusi vendite, supporto e leadership, è necessario un video informativo di 45 secondi per semplificare il processo di creazione di video di pianificazione del lancio e allineare tutti sul messaggio principale. Questa produzione richiede uno stile visivo chiaro e professionale, animato da un avatar AI amichevole e autorevole di HeyGen, assicurando che tutte le parti interessate comprendano gli obiettivi strategici e il messaggio unificato per l'introduzione del prodotto imminente.
Prompt di Esempio 3
Un video di brand raffinato di 90 secondi, che fornisce una panoramica completa del prodotto, sarebbe ideale per investitori, stakeholder chiave e nuovi assunti, sottolineando il ruolo critico di un processo di scrittura del copione strutturato. Questo pezzo cinematografico e aspirazionale deve mostrare i benefici del prodotto attraverso una narrazione meticolosamente costruita, completata dai Sottotitoli/legende automatici di HeyGen per migliorare l'accessibilità e rafforzare ogni messaggio chiave.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Pianificazione del Lancio

Scopri come produrre rapidamente contenuti video di lancio prodotto coinvolgenti, dal concetto all'esportazione, con i potenti strumenti di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Definisci i tuoi messaggi chiave per un "panoramica del prodotto" avvincente. Utilizza la funzione "Testo-a-video da copione" di HeyGen per convertire rapidamente le tue idee scritte in scene iniziali.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi e di Brand
Ottieni il massimo "impatto visivo" scegliendo tra i diversi "Template e scene" di HeyGen. Applica l'identità unica del tuo brand utilizzando i "Controlli di branding (logo, colori)" per un'estetica coerente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli Professionali
Migliora la tua "narrazione strategica" con una narrazione chiara. Sfrutta la "Generazione di voiceover" di HeyGen per un audio professionale e aggiungi "Sottotitoli/legende" per migliorare l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Lancio
Finalizza il tuo "video di lancio" per una distribuzione ottimale su tutte le piattaforme. Utilizza la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per adattare il tuo contenuto per la massima portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione della formazione con l'AI

.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione della formazione del team interno con video potenziati dall'AI che spiegano nuove funzionalità e panoramiche del prodotto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di video di pianificazione del lancio?

HeyGen semplifica la produzione video, permettendoti di trasformare rapidamente i copioni in video di lancio prodotto coinvolgenti utilizzando avatar AI e template intuitivi, migliorando la tua narrazione strategica.

HeyGen può aiutare il mio video di lancio prodotto a ottenere un impatto visivo più forte?

Assolutamente. HeyGen sfrutta avatar AI realistici e scene personalizzabili per offrire un impatto visivo convincente per il tuo video di lancio, assicurando che il messaggio del tuo prodotto si distingua efficacemente.

Quali sono le caratteristiche chiave per creare un teaser pre-lancio avvincente con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding, capacità di testo-a-video e una ricca libreria multimediale per produrre teaser pre-lancio professionali. Questi strumenti garantiscono un impatto visivo coerente e un messaggio efficace per il tuo prodotto.

HeyGen supporta il processo di scrittura del copione per vari video di brand e video esplicativi?

Sì, HeyGen facilita l'intero processo di scrittura del copione convertendo direttamente il tuo testo in contenuti video dinamici. Questo ti consente di produrre facilmente video esplicativi professionali e potenti video di brand con avatar AI.

