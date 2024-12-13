Crea Video Educativi sul Diritto del Lavoro: Semplifica la Conformità

Educa i datori di lavoro con spiegazioni coinvolgenti e in linguaggio semplice e riduci la responsabilità utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

425/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 60 secondi rivolto a dipendenti e rappresentanti sindacali, sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen per delineare chiaramente scenari comuni di discriminazione sul posto di lavoro e diritti di congedo dei dipendenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio empatico ma diretto, rendendo le informazioni complesse accessibili e attuabili per gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di aggiornamento urgente di 30 secondi per team legali e responsabili della conformità, utilizzando modelli e scene dinamiche per evidenziare gli aggiornamenti recenti delle leggi sul lavoro che influenzano i video di conformità aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e d'impatto, accompagnato da una voce fuori campo precisa e urgente per sottolineare la necessità critica di una revisione e adattamento immediati.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida pratica di 50 secondi per responsabili delle assunzioni e reclutatori, impiegando la generazione di voiceover di HeyGen per fornire consigli diretti sulle migliori pratiche per il reclutamento e l'assunzione, riducendo efficacemente la responsabilità. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e pratico, con grafica semplice che rafforza i punti chiave per un processo di assunzione fluido e legalmente sicuro.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video Educativi sul Diritto del Lavoro

Fornisci al tuo team conoscenze essenziali sul diritto del lavoro attraverso video coinvolgenti e on-demand che semplificano le normative complesse e garantiscono la conformità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando il tuo argomento sul diritto del lavoro e crea una spiegazione chiara e in linguaggio semplice per il tuo pubblico. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per convertire senza problemi il tuo testo in un dialogo dal suono naturale.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI professionali per presentare i tuoi contenuti sul diritto del lavoro. Un presentatore simile a un essere umano aumenta il coinvolgimento, rendendo gli argomenti complessi più accessibili per gli studenti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Rafforza i tuoi contenuti educativi con elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale. Applica i controlli di branding della tua organizzazione, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza in tutti i tuoi video di conformità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Rivedi il tuo video completo sul diritto del lavoro, assicurandoti che tutti i dettagli siano accurati ed efficaci. Quindi, esporta i tuoi video on-demand finali in vari formati, pronti per la distribuzione sulle tue piattaforme di apprendimento interne.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione sulla Conformità

.

Aumenta l'efficacia e la ritenzione della formazione sulla conformità al diritto del lavoro utilizzando video potenziati dall'AI che sono altamente coinvolgenti per datori di lavoro e personale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi efficaci sul diritto del lavoro per la mia organizzazione?

HeyGen semplifica la produzione di video educativi sul diritto del lavoro trasformando i tuoi script in contenuti coinvolgenti con avatar AI e tecnologia di testo-a-video. Questo consente ai datori di lavoro di fornire spiegazioni in linguaggio semplice su argomenti complessi come il Fair Labor Standards Act, garantendo la conformità senza necessità di competenze estese nella produzione video.

Quali benefici offrono ai datori di lavoro i video di conformità creati con HeyGen riguardo alla formazione sul diritto del lavoro?

Creare video di conformità sul diritto del lavoro con HeyGen aiuta i datori di lavoro a ridurre la responsabilità fornendo una formazione coerente e di alta qualità su argomenti critici come la sicurezza sul lavoro o la discriminazione. Questi video on-demand possono essere brandizzati e includere sottotitoli, rendendoli accessibili ed efficaci per tutti i dipendenti.

HeyGen supporta la personalizzazione e il branding per i miei video Employment Law 101?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video Employment Law 101 e webinar interni. Puoi anche sfruttare i modelli e la nostra libreria multimediale per personalizzare ulteriormente i tuoi contenuti per una comunicazione aziendale d'impatto.

Quali strumenti fornisce HeyGen per mantenere aggiornati i contenuti video sul diritto del lavoro?

HeyGen rende facile creare e aggiornare rapidamente video che affrontano nuovi aggiornamenti delle leggi sul lavoro, come cambiamenti nelle pratiche di reclutamento e assunzione o diritti di congedo dei dipendenti. Con la generazione di testo-a-video e voiceover, puoi produrre rapidamente nuovi contenuti on-demand o modificare materiali esistenti per mantenere il tuo team informato e conforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo