Crea Video di Formazione per la Base di Conoscenza per un Miglior Supporto

Migliora la ritenzione delle conoscenze e l'esperienza del cliente con video di formazione chiari, migliorati rapidamente utilizzando la generazione vocale di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di onboarding di 60 secondi rivolto ai nuovi team interni, introducendoli alle nuove versioni e funzionalità di uno strumento aziendale fondamentale. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e coinvolgente, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave in modo moderno e accessibile, supportato da musica di sottofondo vivace per favorire le prestazioni dei dipendenti e l'apprendimento rapido.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial di 30 secondi per migliorare la ritenzione delle conoscenze per i dipendenti che apprendono un sistema complesso, concentrandosi su una guida passo-passo. La presentazione visiva dovrebbe essere altamente chiara, utilizzando animazioni o grafica concise per illustrare ogni azione, completata dai sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità e rafforzare l'apprendimento, rendendolo un video di formazione efficace.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 90 secondi rivolto ai clienti esistenti per migliorare l'engagement e promuovere la fedeltà dei clienti condividendo consigli preziosi per massimizzare l'uso del prodotto. Il video dovrebbe impiegare uno stile grafico invitante e visivamente ricco utilizzando i Template e le scene di HeyGen per una creazione rapida, con una voce fuori campo calda e incoraggiante, garantendo che il contenuto risuoni e migliori l'esperienza complessiva del cliente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per la Base di Conoscenza

Trasforma informazioni complesse in video di formazione coinvolgenti e facili da comprendere per il tuo supporto clienti e i team interni, migliorando la ritenzione delle conoscenze e il self-service.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia definendo i tuoi 'processi operativi' o delineando nuove funzionalità. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire il tuo contenuto scritto direttamente in una bozza video iniziale, assicurando che tutte le informazioni chiave siano coperte accuratamente.
2
Step 2
Genera Visuali Coinvolgenti
Dai vita ai tuoi 'video per la base di conoscenza'. Scegli un avatar AI espressivo per presentare le tue informazioni o registra video screencast precisi per dimostrare le funzionalità del prodotto, rendendo i passaggi complessi chiari e coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Accessibilità e Branding
Aumenta la portata e la comprensione aggiungendo sottotitoli. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per rendere i tuoi 'video di formazione' accessibili a un pubblico più ampio, inclusi coloro con problemi di udito o che guardano in ambienti rumorosi.
4
Step 4
Esporta e Integra
Finalizza il tuo contenuto istruttivo esportandolo per una riproduzione ottimale. Usa la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per preparare il tuo video per un'integrazione senza soluzione di continuità nella tua 'base di conoscenza self-service', fornendo supporto visivo immediato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Processi Complessi e Informazioni

Trasforma processi operativi intricati e informazioni dettagliate in video per la base di conoscenza chiari e facili da comprendere.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per la base di conoscenza?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione coinvolgenti per la base di conoscenza trasformando script di testo in tutorial video accattivanti con avatar AI e voci fuori campo. Questo consente ai team di produrre rapidamente contenuti di alta qualità per una base di conoscenza self-service senza attrezzature complesse o competenze di editing.

Qual è il ruolo dei video di HeyGen nel migliorare il supporto clienti?

I video di HeyGen sono fondamentali per migliorare il supporto clienti e promuovere un maggiore coinvolgimento fornendo spiegazioni visive chiare per prodotti e servizi. Puoi creare guide passo-passo e video esplicativi per affrontare domande comuni, migliorando l'esperienza complessiva del cliente e favorendo la ritenzione delle conoscenze.

HeyGen può aiutare i team interni con l'onboarding e la formazione?

Assolutamente, HeyGen è uno strumento potente per i team interni per ottimizzare i video di onboarding e i programmi di formazione continua. Generando contenuti video coerenti e di alta qualità, le organizzazioni possono comunicare efficacemente i processi operativi e le nuove versioni, migliorando le prestazioni dei dipendenti e la gestione delle conoscenze a tutti i livelli.

HeyGen offre funzionalità per l'accessibilità e il branding nei contenuti di formazione?

Sì, HeyGen supporta funzionalità critiche come la sottotitolazione automatica e la generazione vocale per garantire che i video di formazione siano accessibili a tutti gli utenti. Inoltre, i controlli di branding robusti ti permettono di integrare senza problemi il logo e i colori della tua azienda, mantenendo un'identità di marca professionale e coerente in tutti i tuoi tutorial video.

