Crea Video di Avvio Chiamata per un Onboarding Clienti Senza Problemi

Ottimizza l'onboarding dei clienti e le riunioni di progetto creando video di avvio chiamata professionali con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video interno coinvolgente di 60 secondi per le riunioni di avvio progetto, rivolto ai team interni di progetto, progettato per allineare rapidamente tutti sugli obiettivi e le tempistiche. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva moderna e dinamica con musica di sottofondo vivace, fornendo informazioni chiare attraverso la generazione di Voiceover di HeyGen per mantenere un tono coerente e professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi che spieghi la tua strategia video complessiva ai membri del team di marketing e ai nuovi partner, dimostrando i principi chiave e le iniziative future. Adottando uno stile visivo pulito e veloce con musica di sottofondo energica, questo video può essere rapidamente assemblato utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen, garantendo un branding coerente e una comunicazione efficiente della tua strategia di marketing.
Prompt di Esempio 3
Illustra come creare efficacemente video di avvio chiamata per project manager globali e team internazionali in un video tutorial di 50 secondi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, professionale e altamente informativo, mostrando avatar diversi e enfatizzando l'accessibilità globale sfruttando la robusta funzione di Sottotitoli/caption di HeyGen per più lingue.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Avvio Chiamata

Crea video di avvio chiamata professionali e coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, garantendo un inizio chiaro e incisivo per ogni progetto.

1
Step 1
Seleziona un Template o Inizia con uno Script
Scegli tra una varietà di Template e scene progettati professionalmente per le riunioni di avvio progetto, o incolla il tuo script per iniziare a generare i tuoi contenuti video.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Avatar AI e il Branding
Seleziona un avatar AI per essere il tuo Portavoce AI, quindi applica i tuoi elementi di branding come loghi e colori per mantenere un aspetto professionale coerente.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Utilizza la generazione di Voiceover per creare una narrazione dal suono naturale dal tuo script, migliorando il coinvolgimento e la chiarezza per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Rifinito
Rivedi i tuoi video coinvolgenti, apporta le regolazioni finali e utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per pubblicare il tuo video di avvio chiamata senza problemi su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Imposta un Tono Coinvolgente per le Riunioni di Avvio

.

Produci video coinvolgenti e motivazionali per ispirare team e clienti, impostando un'atmosfera positiva e produttiva per i nuovi progetti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie riunioni di avvio progetto e l'onboarding dei clienti?

HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti per comunicazioni critiche come le riunioni di avvio progetto e l'onboarding dei clienti. Sfrutta gli avatar AI e i template personalizzabili per produrre "video di avvio chiamata" professionali che risparmiano tempo e garantiscono un messaggio coerente.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen fornisce strumenti avanzati potenziati dall'AI, inclusi avatar AI realistici e un robusto Generatore di Testo in Video Gratuito. Puoi trasformare facilmente i tuoi script in "contenuti video" professionali con voci realistiche di "Attore Vocale AI" e capacità di "Portavoce AI".

HeyGen può aiutare a ottimizzare la nostra strategia video complessiva e la creazione di contenuti?

Assolutamente. HeyGen è progettato per rivoluzionare la tua "strategia video" semplificando la creazione di "contenuti video". Con template personalizzabili e la capacità di generare rapidamente video coinvolgenti da testo, è uno strumento inestimabile per qualsiasi "strategia di marketing".

HeyGen supporta la creazione di contenuti video in più lingue con sottotitoli?

Sì, HeyGen ti consente di creare "contenuti video" per un pubblico globale con supporto per "più lingue". La nostra piattaforma si integra perfettamente con il "Generatore di Sottotitoli AI" e la generazione di voiceover, garantendo che il tuo messaggio sia accessibile e chiaro in tutto il mondo.

