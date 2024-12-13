Crea Video con Targeting per Parole Chiave che Convertono

Crea facilmente contenuti di video marketing professionali utilizzando modelli potenziati dall'AI per aumentare il coinvolgimento e la SEO video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale elegante di 30 secondi rivolto a imprese di e-commerce e sviluppatori di prodotti, mostrando il potere di un Portavoce AI per una promozione di prodotto efficace. L'estetica visiva dovrebbe essere professionale e pulita, con un focus sui visual dei prodotti e una voce sicura e articolata fornita da un avatar AI. Sottolinea la facilità di dare vita ai prodotti utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial informativo di 60 secondi per creatori di contenuti e marketer digitali focalizzati su YouTube, spiegando come sfruttare la ricerca di parole chiave su YouTube per generare contenuti pronti per YouTube. Visivamente, il video dovrebbe essere un mix di dimostrazioni di condivisione schermo e infografiche animate, supportato da una voce narrante coinvolgente e chiara. Illustra come i modelli e le scene di HeyGen semplifichino la produzione di video educativi.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video dinamico di 15 secondi rivolto ad agenzie pubblicitarie e inserzionisti digitali, fornendo consigli rapidi per ottimizzare gli annunci video utilizzando modelli di targeting per parole chiave per aumentare la visibilità degli annunci. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e d'impatto, utilizzando sovrapposizioni di testo audaci e tagli rapidi, accompagnato da una colonna sonora moderna ed energica. Evidenzia come la robusta funzione di sottotitoli/caption di HeyGen assicuri la massima trasmissione del messaggio anche senza audio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video con Targeting per Parole Chiave

Crea facilmente video mirati per parole chiave con gli strumenti AI di HeyGen, potenziando la tua presenza online e il coinvolgimento.

1
Step 1
Seleziona un Modello Potenziato dall'AI
Scegli da una vasta libreria di modelli e scene di HeyGen per avviare rapidamente ed efficientemente il tuo progetto di video mirato per parole chiave.
2
Step 2
Crea il Tuo Script Mirato
Sviluppa uno script ottimizzato con le tue parole chiave target. La funzione di testo-a-video di HeyGen trasformerà poi le tue parole in contenuti generati dall'AI coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con avatar AI realistici che trasmettono il tuo messaggio in modo professionale, rendendo i tuoi video mirati per parole chiave più dinamici e memorabili.
4
Step 4
Esporta per una Maggiore Portata
Genera i tuoi contenuti pronti per YouTube in vari formati, assicurando una visibilità ottimale degli annunci e un maggiore coinvolgimento su tutte le piattaforme, grazie alle funzionalità di esportazione di HeyGen.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa contenuti formativi ed educativi completi

.

Produci rapidamente video educativi e di formazione utilizzando Portavoce AI, rendendo facile creare contenuti mirati per parole chiave per piattaforme di apprendimento e pubblici diversi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di video marketing?

HeyGen semplifica la creazione di video, agendo come un Generatore di Video YouTube AI per produrre rapidamente contenuti di alta qualità pronti per YouTube. Questo aiuta le aziende a potenziare la loro strategia complessiva di video marketing e a ottenere un maggiore coinvolgimento con il loro pubblico.

HeyGen offre strumenti per creare video con targeting per parole chiave?

Sì, HeyGen fornisce modelli potenziati dall'AI progettati per aiutarti a creare video con targeting per parole chiave in modo efficiente. La nostra piattaforma supporta la generazione di contenuti ottimizzati per parole chiave specifiche, migliorando la tua strategia SEO video.

Quali tipi di video posso creare con il Portavoce AI di HeyGen?

Con gli avatar realistici e la funzione di Portavoce AI di HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di contenuti, inclusi video promozionali di prodotto coinvolgenti, video di formazione completi e annunci video sponsorizzati d'impatto. HeyGen ti consente di trasmettere il tuo messaggio in modo efficace.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen semplifica la produzione di video convertendo il testo in video da uno script utilizzando modelli potenziati dall'AI. Questo approccio efficiente ti consente di generare rapidamente video professionali, migliorando il tuo marketing video complessivo e la visibilità degli annunci senza sforzi estesi.

