Crea Video di Mappatura del Percorso: Visualizza i Bisogni dei Clienti

Trasforma intuizioni utente complesse in narrazioni visive chiare e coinvolgenti con i potenti AI avatars di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video perspicace di 45 secondi per designer UX e product manager, concentrandosi sulla comprensione dei bisogni profondi dei clienti attraverso lo storytelling visivo. Lo stile dovrebbe essere caldo ed empatico, utilizzando colori tenui e animazioni basate sui personaggi per illustrare diverse esperienze utente, accompagnato da una traccia audio calma e rassicurante. Gli "AI avatars" di HeyGen possono dare vita a diverse prospettive dei clienti, aggiungendo un tocco umano alle complesse discussioni sulla mappatura del percorso utente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo conciso di 30 secondi progettato per creatori di contenuti e principianti nel video marketing, mostrando un rapido suggerimento per creare video di mappatura del percorso in modo efficiente. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e veloce, incorporando tagli rapidi e grafiche vivaci per evidenziare i passaggi chiave, con una voce narrante energica e chiara. Utilizzando i "Templates & scenes" pre-progettati di HeyGen, gli utenti potranno avviare rapidamente il processo di creazione del video.
Prompt di Esempio 3
Produci un video professionale di 75 secondi rivolto a ricercatori e team di grandi imprese, spiegando come sintetizzare le intuizioni degli utenti in mappe del percorso di design incentrate sull'uomo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, ricco di dati e sofisticato, con animazioni professionali e chiara visualizzazione dei dati, completato da una voce narrante autorevole ed esplicativa. Il video dimostrerà come la "Voiceover generation" avanzata di HeyGen assicura una narrazione audio coerente e di alta qualità per argomenti complessi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Mappatura del Percorso

Trasforma i tuoi percorsi cliente in video coinvolgenti che articolano chiaramente intuizioni ed esperienze utente, migliorando comprensione e collaborazione.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello di Percorso
Seleziona un modello video o un layout di scena adatto per strutturare efficacemente la tua narrazione del percorso cliente. Questo aiuta a visualizzare il processo di "mappatura del percorso".
2
Step 2
Aggiungi Intuizioni dei Clienti dallo Script
Inserisci la tua ricerca e i bisogni dei clienti nell'editor di script. Usa la nostra funzione di text-to-video from script per dare vita a queste intuizioni.
3
Step 3
Applica Elementi di Storytelling Visivo
Arricchisci il tuo video con elementi visivi dinamici. Introduci AI avatars per rappresentare utenti o stakeholder, aggiungendo un tocco umano al tuo "storytelling visivo".
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di mappatura del percorso. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme, pronto per la condivisione e la revisione collaborativa.

Casi d'Uso

Presenta Efficacemente le Intuizioni del Percorso Cliente

Crea video d'impatto per presentare risultati e intuizioni del percorso cliente agli stakeholder, favorendo decisioni migliori e uno sviluppo prodotto empatico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti di mappatura del percorso cliente?

HeyGen semplifica il processo di creazione video, permettendoti di trasformare bisogni complessi dei clienti e intuizioni utente in narrazioni visive accattivanti con AI avatars e funzionalità di text-to-video.

Quali funzionalità offre HeyGen per visualizzare efficacemente i percorsi dei clienti?

HeyGen fornisce un toolkit completo per la visualizzazione, inclusi controlli di branding personalizzati, integrazione della libreria multimediale e modelli versatili per creare video animati che illustrano chiaramente ogni fase della mappatura del percorso utente.

È facile trasformare le intuizioni dei clienti in contenuti video usando HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video permettendoti di generare voiceover e aggiungere sottotitoli dai tuoi script, rendendo semplice comunicare intuizioni utente e bisogni dei clienti in un formato video chiaro.

HeyGen può supportare un branding coerente nei miei video di mappatura del percorso cliente?

Assolutamente. HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici per garantire che tutti i tuoi video di mappatura del percorso cliente mantengano uno stile di narrazione visiva professionale e coerente.

