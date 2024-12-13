Crea Video di Formazione sulle Competenze Lavorative: Migliora le Prestazioni dei Dipendenti
Semplifica la creazione di video di formazione efficaci sulle competenze lavorative. Trasforma facilmente i tuoi script in contenuti video professionali con il testo a video da script, migliorando la ritenzione delle conoscenze per il tuo team.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di formazione tecnica di 90 secondi per i dipendenti esistenti che apprendono nuove funzionalità software, con l'obiettivo di migliorare la ritenzione delle conoscenze. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e passo-passo, incorporando registrazioni dello schermo per dimostrare chiaramente i processi. Migliora l'accessibilità con sottotitoli/caption accurati generati automaticamente da un testo a video da input di script conciso.
Crea un modulo di microlearning di 45 secondi per professionisti impegnati, concentrandoti su video di formazione efficaci per lo sviluppo delle competenze trasversali. Utilizza uno stile visivo dinamico e moderno usando modelli e scene predefiniti, arricchiti con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock, per creare un'esperienza di apprendimento coinvolgente e rapida.
È necessaria una guida completa di 2 minuti per i team globali su come creare video di formazione sulle competenze lavorative, rivolta a studenti diversi in vari dipartimenti. Richiede uno stile visivo professionale inclusivo e adattabile, garantendo versatilità su tutte le piattaforme attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, insieme a una generazione di voiceover chiara che spiega le migliori pratiche.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Semplifica la Creazione di Corsi e Espandi la Portata.
Sviluppa efficacemente un alto volume di video di formazione sulle competenze lavorative e distribuiscili a una forza lavoro globale, rendendo l'apprendimento accessibile.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Utilizza l'AI per creare video di formazione dinamici e interattivi che migliorano significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze per competenze lavorative critiche.
Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione efficaci sulle competenze lavorative?
HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione sulle competenze lavorative a partire da script testuali, sfruttando avatar AI e voiceover per offrire contenuti coinvolgenti. Questo semplifica il processo di produzione, rendendo i video di formazione efficaci accessibili a tutte le aziende.
Quali funzionalità offre HeyGen per video di formazione coinvolgenti per i dipendenti?
HeyGen fornisce funzionalità complete come avatar AI, modelli personalizzabili e sottotitoli automatici per migliorare i video di formazione per i dipendenti. Questi strumenti aiutano a migliorare la ritenzione delle conoscenze e a mantenere un branding coerente in tutti i tuoi moduli di microlearning.
Posso creare rapidamente video di formazione per l'onboarding con HeyGen?
Assolutamente, la piattaforma intuitiva di HeyGen consente la rapida creazione di video di formazione, inclusi quelli per l'onboarding. Puoi trasformare gli script in video professionali utilizzando avatar AI e una vasta libreria multimediale, riducendo significativamente il tempo di editing video.
HeyGen supporta opzioni di voice-over multiple per i video di formazione?
Sì, HeyGen offre capacità di generazione di voiceover robuste, permettendoti di scegliere tra varie voci AI per adattarsi perfettamente ai tuoi video di formazione. Questa flessibilità garantisce che i tuoi contenuti siano coinvolgenti e adatti a obiettivi di apprendimento diversi e formati video.