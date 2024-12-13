Crea Video di Formazione sulle Competenze Lavorative: Migliora le Prestazioni dei Dipendenti

Semplifica la creazione di video di formazione efficaci sulle competenze lavorative. Trasforma facilmente i tuoi script in contenuti video professionali con il testo a video da script, migliorando la ritenzione delle conoscenze per il tuo team.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione tecnica di 90 secondi per i dipendenti esistenti che apprendono nuove funzionalità software, con l'obiettivo di migliorare la ritenzione delle conoscenze. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e passo-passo, incorporando registrazioni dello schermo per dimostrare chiaramente i processi. Migliora l'accessibilità con sottotitoli/caption accurati generati automaticamente da un testo a video da input di script conciso.
Prompt di Esempio 2
Crea un modulo di microlearning di 45 secondi per professionisti impegnati, concentrandoti su video di formazione efficaci per lo sviluppo delle competenze trasversali. Utilizza uno stile visivo dinamico e moderno usando modelli e scene predefiniti, arricchiti con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock, per creare un'esperienza di apprendimento coinvolgente e rapida.
Prompt di Esempio 3
È necessaria una guida completa di 2 minuti per i team globali su come creare video di formazione sulle competenze lavorative, rivolta a studenti diversi in vari dipartimenti. Richiede uno stile visivo professionale inclusivo e adattabile, garantendo versatilità su tutte le piattaforme attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, insieme a una generazione di voiceover chiara che spiega le migliori pratiche.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione sulle Competenze Lavorative

Produci facilmente video di formazione sulle competenze lavorative coinvolgenti ed efficaci che migliorano la ritenzione delle conoscenze e potenziano la tua forza lavoro con contenuti professionali.

Step 1
Seleziona i Tuoi Obiettivi di Apprendimento
Definisci lo scopo del tuo video e struttura i tuoi contenuti per obiettivi di apprendimento efficaci utilizzando modelli e scene pre-progettati per semplificare il tuo flusso di lavoro.
Step 2
Sviluppa Contenuti Coinvolgenti
Trasforma il tuo script in un video accattivante, includendo elementi come spiegazioni animate. Utilizza la nostra funzione avanzata di testo a video da script per creare efficacemente i tuoi moduli di formazione.
Step 3
Migliora la Professionalità
Aumenta l'accessibilità e il coinvolgimento aggiungendo sottotitoli/caption automatici per garantire che tutti i discenti possano seguire e migliorare la ritenzione delle conoscenze.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione di alta qualità selezionando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto ottimale per vari formati video, garantendo una riproduzione senza interruzioni e una distribuzione ampia.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Moduli di Microlearning

Crea rapidamente clip video concise e d'impatto perfette per moduli di microlearning, suggerimenti rapidi o per promuovere lo sviluppo continuo delle competenze lavorative.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione efficaci sulle competenze lavorative?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione sulle competenze lavorative a partire da script testuali, sfruttando avatar AI e voiceover per offrire contenuti coinvolgenti. Questo semplifica il processo di produzione, rendendo i video di formazione efficaci accessibili a tutte le aziende.

Quali funzionalità offre HeyGen per video di formazione coinvolgenti per i dipendenti?

HeyGen fornisce funzionalità complete come avatar AI, modelli personalizzabili e sottotitoli automatici per migliorare i video di formazione per i dipendenti. Questi strumenti aiutano a migliorare la ritenzione delle conoscenze e a mantenere un branding coerente in tutti i tuoi moduli di microlearning.

Posso creare rapidamente video di formazione per l'onboarding con HeyGen?

Assolutamente, la piattaforma intuitiva di HeyGen consente la rapida creazione di video di formazione, inclusi quelli per l'onboarding. Puoi trasformare gli script in video professionali utilizzando avatar AI e una vasta libreria multimediale, riducendo significativamente il tempo di editing video.

HeyGen supporta opzioni di voice-over multiple per i video di formazione?

Sì, HeyGen offre capacità di generazione di voiceover robuste, permettendoti di scegliere tra varie voci AI per adattarsi perfettamente ai tuoi video di formazione. Questa flessibilità garantisce che i tuoi contenuti siano coinvolgenti e adatti a obiettivi di apprendimento diversi e formati video.

