Crea Video di Panoramica dei Ruoli Lavorativi: Attira Talenti di Alto Livello Velocemente
Eleva la tua acquisizione di talenti e il marchio del datore di lavoro. Produci facilmente annunci video di lavoro accattivanti con la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen per migliorare il coinvolgimento dei candidati.
Sviluppa un sofisticato video di reclutamento di 60 secondi su misura per professionisti esperti in campi specializzati, enfatizzando il marchio unico del datore di lavoro e le opportunità di crescita professionale. Visivamente, questo video dovrebbe presentare eleganti grafiche in movimento e interviste professionali, ambientate su una traccia audio ispiratrice e sicura, utilizzando uno dei modelli e scene pre-progettati di HeyGen per una presentazione raffinata. L'obiettivo è comunicare la proposta di valore dell'azienda e attrarre talenti di alto livello in cerca di sviluppo professionale a lungo termine.
Produci un video informativo di 30 secondi di panoramica del ruolo lavorativo per aumentare significativamente il coinvolgimento dei candidati per una posizione tecnica complessa, suddividendo le responsabilità quotidiane e le dinamiche di squadra. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e diagrammatica, utilizzando sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce concisa e autorevole, facilmente creata da un copione dettagliato utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen. Questo video è progettato per chiarire le complessità del ruolo e catturare i candidati che apprezzano la comunicazione diretta e fattuale.
Crea un annuncio video di lavoro coinvolgente di 45 secondi rivolto a un ampio pool di acquisizione di talenti, evidenziando le aperture immediate e la cultura aziendale in un formato accessibile. La presentazione visiva dovrebbe essere luminosa e coinvolgente, mescolando testimonianze di membri del team diversi con filmati di stock pertinenti, accompagnati da una colonna sonora di sottofondo energica e sottotitoli/caption essenziali per garantire la massima portata e comprensione in vari ambienti di visualizzazione. Questo video mira a informare rapidamente ed entusiasmare una vasta gamma di potenziali candidati.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea annunci video di lavoro coinvolgenti con AI.
Produci rapidamente descrizioni video di lavoro ad alto impatto per attrarre talenti di alto livello e coprire le posizioni più velocemente.
Crea clip video coinvolgenti per piattaforme di carriera.
Sviluppa brevi video accattivanti per i social media e le pagine di carriera, migliorando il coinvolgimento dei candidati.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare descrizioni video di lavoro coinvolgenti?
HeyGen ti consente di creare facilmente descrizioni video di lavoro professionali utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video, migliorando significativamente il coinvolgimento dei candidati. Questo accelera il tuo processo di acquisizione di talenti e rafforza il tuo marchio del datore di lavoro.
Quali funzionalità offre HeyGen per garantire che i miei video di reclutamento siano allineati con il nostro marchio del datore di lavoro?
HeyGen fornisce ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video di reclutamento. Questo assicura che ogni annuncio video di lavoro rifletta autenticamente l'identità unica del marchio del tuo datore di lavoro.
HeyGen può semplificare il processo di creazione di video di panoramica dei ruoli lavorativi senza bisogno di competenze di ripresa?
Sì, la piattaforma di HeyGen semplifica la creazione di contenuti per video di panoramica dei ruoli lavorativi, eliminando la necessità di consigli complessi di ripresa o pre-produzione. Puoi generare video coinvolgenti da un copione, completi di voiceover e sottotitoli, rendendolo accessibile a tutti.
I video di HeyGen sono adatti per la distribuzione su più canali e dispositivi?
Sì, HeyGen ti consente di ottimizzare i tuoi annunci video di lavoro con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per una visualizzazione perfetta su varie piattaforme, inclusi dispositivi mobili e il tuo canale YouTube. Questo assicura la massima portata e coinvolgimento dei candidati per i tuoi video di reclutamento.