Crea Video di Onboarding Facilmente con l'AI

Produci video di onboarding coinvolgenti che risuonano veramente. Sfrutta avatar AI realistici per personalizzare la formazione e accogliere i nuovi assunti con impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding per i dipendenti coinvolgente di 60 secondi che accolga i nuovi assunti nel tuo team con un tocco personalizzato. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ma accogliente, utilizzando una palette di colori sofisticata, e l'audio dovrebbe essere chiaro e ispirante, presentato da un avatar AI amichevole per mantenere coerenza e approcciabilità. Questo consente di creare video personalizzati che risuonano veramente, potenziati dagli avatar AI avanzati di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo incisivo di 30 secondi che dimostri una caratteristica chiave del prodotto per gli utenti all'interno di una sequenza di onboarding più ampia. Punta a un'estetica visiva pulita e moderna con grafica ricca che illustri chiaramente i passaggi, accompagnata da una voce narrante precisa e informativa. Questa efficace trasmissione di informazioni, sfruttando la generazione di voiceover senza soluzione di continuità di HeyGen, assicura che gli utenti comprendano rapidamente funzionalità complesse con una presentazione grafica ricca.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di benvenuto dinamico di 20 secondi per utenti potenziali, progettato per introdurre rapidamente il tuo servizio e suscitare il loro interesse. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e invitante, incorporando animazioni di testo dinamiche e un tono amichevole ed entusiasta. Crea questo pezzo coinvolgente in modo efficiente utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, rendendo facile personalizzare i messaggi per diversi segmenti e creare video di onboarding rapidamente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Onboarding IT

Crea video di onboarding IT di impatto senza sforzo con gli strumenti intuitivi di HeyGen, rendendo i nuovi assunti produttivi e coinvolti fin dal primo giorno.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia il tuo percorso di "creazione video di onboarding" selezionando tra una varietà di "modelli e scene" professionali per strutturare rapidamente il contenuto del tuo onboarding IT.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Messaggio
Rendi il tuo video unico incorporando dettagli specifici del marchio e selezionando un "avatar AI" coinvolgente per consegnare i tuoi "video personalizzati" con chiarezza e impatto.
3
Step 3
Migliora Accessibilità e Coinvolgimento
Assicurati che i tuoi "video di onboarding coinvolgenti" raggiungano ogni discente aggiungendo "sottotitoli/caption" automatici, rendendo il tuo contenuto più inclusivo e facile da seguire.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo progetto di "creazione video di onboarding" utilizzando "ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per adattare perfettamente il tuo video a qualsiasi piattaforma, pronto per una distribuzione senza soluzione di continuità ai tuoi nuovi membri del team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Contenuti Educativi Complessi

Utilizza l'AI per semplificare argomenti complessi, rendendo i video di onboarding IT ed educativi chiari e di impatto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen è una piattaforma avanzata di creazione video AI progettata per semplificare la produzione di video di onboarding coinvolgenti sia per i dipendenti che per i clienti. Sfrutta la nostra interfaccia intuitiva e i vari modelli video per creare contenuti di alta qualità in modo efficiente.

Posso personalizzare i video di onboarding di HeyGen per adattarli all'identità del mio marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare senza soluzione di continuità il logo della tua azienda, colori specifici e altri elementi del marchio nei tuoi video personalizzati. Questo assicura che i tuoi video di onboarding riflettano perfettamente l'identità unica del tuo marchio.

Quali funzionalità offre HeyGen per una produzione efficiente di video di onboarding?

HeyGen ottimizza la produzione di video di onboarding attraverso potenti capacità AI, tra cui la trasformazione del testo in video da script e la generazione sofisticata di voiceover. Insieme a una vasta libreria multimediale e avatar AI, queste funzionalità facilitano la creazione rapida di video professionali.

HeyGen è adatto per creare diversi tipi di contenuti video di onboarding SaaS?

Sì, HeyGen eccelle nel generare varie forme di video di onboarding SaaS, dall'accoglienza di nuovi utenti alla creazione di video esplicativi dettagliati. La nostra piattaforma assicura che i tuoi contenuti presentino grafica ricca e possano essere facilmente adattati con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per più piattaforme.

