Crea Video di Formazione IRB Facilmente con l'AI

Ottimizza la tua formazione IRB e spiega processi complessi in modo efficiente utilizzando la trasformazione del testo in video di HeyGen.

519/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un tutorial di 60 secondi per ricercatori e amministratori che navigano nelle funzionalità specifiche di un "sistema myIRB". Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e passo-passo, incorporando fortemente elementi di cattura dello schermo per guidare gli utenti attraverso i "tutorial del sistema E-IRB". Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire una narrazione accurata e precisa che spiega chiaramente ogni passaggio, supportata ulteriormente da sottotitoli/caption prominenti per una migliore comprensione e accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo convincente di 30 secondi rivolto a ricercatori esperti, concentrandosi sull'aspetto critico del "Consenso Informato" nella "Ricerca su Soggetti Umani". Impiega uno stile visivo empatico e basato su scenari, utilizzando Template e scene pertinenti dalla libreria di HeyGen per illustrare applicazioni reali. L'audio dovrebbe presentare un tono calmo e rassicurante, arricchito dal supporto della libreria multimediale/stock per immagini d'impatto, semplificando efficacemente questo principio etico spesso complesso attraverso concisi "video guidati dall'AI".
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 45 secondi per amministratori IRB e coordinatori di formazione, dimostrando come "Ottimizzare la Formazione IRB" utilizzando strumenti avanzati di AI. L'approccio visivo dovrebbe essere dinamico e illustrativo, mostrando avatar AI personalizzabili in ambienti diversi rilevanti per il "processo IRB". Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare contenuti efficienti e coinvolgenti che evidenziano la facilità di aggiornare e diffondere informazioni vitali attraverso le istituzioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione IRB

Produci rapidamente Video di Formazione IRB professionali e coinvolgenti con tecnologia guidata dall'AI, assicurando chiarezza e coerenza per tutte le linee guida sulla ricerca su soggetti umani.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar AI
Inizia creando il tuo contenuto di formazione, quindi scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per essere il tuo presentatore nei Video di Formazione IRB.
2
Step 2
Aggiungi Voiceover Professionali e Branding
Genera voiceover di alta qualità in più lingue utilizzando il nostro Attore Vocale AI. Personalizza ulteriormente il tuo video con controlli di branding come loghi e colori.
3
Step 3
Arricchisci con Media e Accessibilità
Integra visuali pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare processi complessi IRB o tutorial del sistema E-IRB. Aggiungi sottotitoli e caption per migliorare l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Ottimizza la Tua Formazione
Finalizza i tuoi video guidati dall'AI selezionando il rapporto d'aspetto e il formato di esportazione desiderati, pronti per ottimizzare le tue iniziative di formazione IRB.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione

.

Sfrutta l'AI per creare video di formazione IRB dinamici e interattivi che migliorano significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione IRB in modo efficiente?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di formazione IRB utilizzando Avatar AI e il suo Generatore di Testo in Video. Questa capacità permette di trasformare script complessi in contenuti visivi coinvolgenti, semplificando notevolmente il tuo flusso di lavoro di produzione.

Quali caratteristiche offre HeyGen per migliorare la chiarezza dei Video di Formazione IRB?

HeyGen sfrutta Avatar AI avanzati e un Attore Vocale AI per fornire spiegazioni cristalline su argomenti sensibili come la Ricerca su Soggetti Umani e il Consenso Informato. La nostra piattaforma assicura voiceover di alta qualità che trasmettono accuratamente informazioni critiche nei tuoi Video di Formazione IRB.

HeyGen può assistere nello sviluppo di tutorial del sistema E-IRB in modo efficace?

Assolutamente. HeyGen è ideale per generare tutorial dettagliati del sistema E-IRB convertendo le tue istruzioni testuali in guide visive. Puoi personalizzare gli avatar e utilizzare i controlli di branding per rappresentare accuratamente il tuo specifico processo IRB o sistema myIRB, rendendo la formazione più efficace.

HeyGen supporta più lingue per la formazione globale del Comitato Etico?

Sì, HeyGen offre un supporto completo per più lingue, permettendoti di fornire i tuoi contenuti del Comitato Etico a un pubblico globale. Questo assicura che i tuoi Video di Formazione IRB siano accessibili e compresi da ricercatori e personale in tutto il mondo, promuovendo conformità e comprensione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo