Crea Facilmente Video di Annuncio IPO con l'AI

Semplifica la tua produzione video e cattura l'attenzione degli investitori trasformando i testi in video professionali utilizzando la funzione 'text-to-video from script'.

352/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di annuncio interno di 45 secondi utilizzando l'IPO Announcement Video Maker di HeyGen, mirato a energizzare i dipendenti e i partner dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere celebrativo, mostrando la cultura aziendale e la crescita futura, accompagnato da musica di sottofondo ispiratrice. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentazioni coerenti e di marca.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video informativo di 90 secondi per il Roadshow IPO rivolto agli investitori istituzionali, concentrandoti sulle prestazioni finanziarie e sulla strategia di crescita. La presentazione visiva dovrebbe essere autorevole e pulita, con visualizzazioni di dati chiare, supportata da una voce narrante persuasiva e professionale generata con la capacità di generazione di voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 30 secondi per i social media, annunciando l'offerta pubblica della tua azienda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e visivamente coinvolgente, incorporando motion graphics e musica vivace. Questo video dovrebbe evidenziare quanto sia facile semplificare la produzione utilizzando i modelli video alimentati dall'AI di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Annuncio IPO

Crea video di annuncio IPO coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta strumenti alimentati dall'AI e modelli professionali per coinvolgere gli investitori e semplificare la tua produzione.

1
Step 1
Crea da Modelli Intuitivi
Inizia rapidamente selezionando tra una gamma di modelli video alimentati dall'AI progettati per comunicazioni aziendali e con gli investitori. Basta incollare il tuo copione per iniziare.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI Professionali
Migliora il tuo annuncio con avatar AI coinvolgenti che trasmettono il tuo messaggio con realismo e professionalità, assicurando che la tua presentazione si distingua.
3
Step 3
Applica Controlli di Branding Coerenti
Mantieni la tua identità aziendale applicando facilmente il logo, i colori e i caratteri del tuo marchio utilizzando i controlli di branding completi di HeyGen per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Genera Voiceover Dinamici
Trasforma il tuo testo in un discorso dal suono naturale con la generazione avanzata di voiceover, fornendo una narrazione chiara e d'impatto per il tuo annuncio IPO.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

.

Mostra la visione e la proposta di valore della tua azienda ai potenziali investitori con video AI coinvolgenti, favorendo la fiducia per il tuo IPO.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video di annuncio IPO coinvolgenti?

HeyGen offre una piattaforma intuitiva per creare video di annuncio IPO di impatto, permettendo alle aziende di coinvolgere efficacemente gli investitori. Utilizza modelli video alimentati dall'AI ed elementi personalizzabili per raccontare la tua storia in modo creativo.

I modelli video alimentati dall'AI di HeyGen e gli avatar AI possono semplificare la produzione di video per il roadshow IPO?

Assolutamente. I modelli video alimentati dall'AI di HeyGen, combinati con avatar AI realistici, semplificano notevolmente la produzione di video di alta qualità per il roadshow IPO. Questo consente la creazione efficiente di presentazioni convincenti per gli investitori.

Quali controlli di branding sono disponibili per i video di annuncio aziendale personalizzati utilizzando HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendo agli utenti di personalizzare completamente i video di annuncio aziendale con il logo, i colori e i caratteri del loro marchio. Questo assicura che ogni video personalizzato mantenga un'identità di marca coerente e professionale.

Come trasforma HeyGen il testo di un copione in un video professionale con generazione di voiceover?

HeyGen eccelle nel trasformare un copione in un video raffinato utilizzando la sua funzione 'text-to-video'. Basta inserire il tuo testo e HeyGen genera una voce narrante professionale e visuali sincronizzati per produrre contenuti coinvolgenti senza sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo