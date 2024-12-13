Crea Video Notiziari Interni per Dipendenti Coinvolti

Migliora il coinvolgimento dei dipendenti e semplifica le comunicazioni interne. Genera video notiziari coinvolgenti utilizzando la creazione video guidata dall'AI per aggiornamenti aziendali di impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i nuovi assunti, immagina un video di comunicazione interna di 45 secondi che li introduca calorosamente alla cultura aziendale e alle informazioni essenziali per l'onboarding. Questo video accogliente e informativo dovrebbe impiegare uno stile visivo pulito e una voce chiara, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per fornire una guida coerente e amichevole durante il loro percorso iniziale.
Prompt di Esempio 2
E se potessi mettere in evidenza un recente successo del dipartimento in un video notiziario interno dinamico di 30 secondi, condiviso in tutta l'azienda? Crea questo pezzo coinvolgente con immagini che evidenziano i membri del team e i progetti, e sfrutta i Template e le scene di HeyGen per garantire una presentazione raffinata e professionale fin dall'inizio.
Prompt di Esempio 3
Aumenta la produttività dei dipendenti sviluppando un video notiziario di 45 secondi pieno di consigli rapidi e migliori pratiche. Destinato ai colleghi che cercano di migliorare le proprie competenze, questo video in stile tutorial moderno dovrebbe presentare tagli rapidi e forti supporti visivi, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per garantire un'accessibilità universale e una consegna delle informazioni cristallina.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Notiziari Interni

Produci senza sforzo video notiziari coinvolgenti per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e semplificare le tue comunicazioni interne con strumenti AI intuitivi.

1
Step 1
Crea da un Template
Seleziona tra una varietà di "Template Video" professionali per iniziare rapidamente il tuo notiziario interno. Ogni template è progettato per semplificare la creazione di video per aggiornamenti aziendali.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Inserisci il tuo testo e scegli tra una selezione diversificata di "avatar AI" realistici per presentare il tuo messaggio. Puoi anche caricare i tuoi media per personalizzare le scene.
3
Step 3
Migliora con Funzionalità di Accessibilità
Genera automaticamente "sottotitoli e didascalie" accurati per tutti i tuoi video, garantendo che il tuo notiziario interno sia accessibile e inclusivo per ogni dipendente.
4
Step 4
Distribuisci e Coinvolgi
Esporta il tuo video finale in vari formati di aspetto, pronto per essere integrato senza problemi nelle tue piattaforme esistenti per amplificare la tua strategia di "comunicazioni interne".

Ispira e Motiva il Tuo Team

Condividi messaggi ispiratori e successi aziendali attraverso video notiziari coinvolgenti per favorire un ambiente di lavoro positivo e connesso.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il coinvolgimento nei video notiziari interni?

HeyGen ti consente di creare video notiziari coinvolgenti utilizzando Avatar AI e scene video personalizzabili. Questo approccio guidato dall'AI trasforma gli aggiornamenti aziendali di routine in contenuti dinamici, aumentando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti nelle comunicazioni interne.

Qual è il metodo più semplice per creare video notiziari interni utilizzando HeyGen?

HeyGen semplifica la creazione di video notiziari interni con la sua funzionalità di testo-a-video da script. Puoi generare rapidamente video notiziari professionali, ottimizzando il tuo processo di comunicazione interna e risparmiando tempo prezioso.

HeyGen supporta l'aggiunta di sottotitoli e opzioni linguistiche diverse per i video notiziari?

Sì, HeyGen offre un supporto robusto per sottotitoli e didascalie, incluso un Generatore di Didascalie AI, per garantire l'accessibilità. Inoltre, puoi utilizzare voiceover multilingue per raggiungere efficacemente una forza lavoro globale con le tue comunicazioni interne.

Come aiuta HeyGen a garantire la coerenza del marchio per le comunicazioni video interne?

HeyGen offre potenti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video notiziari. Puoi scegliere tra vari Template Video e personalizzare le scene per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutte le tue comunicazioni interne.

