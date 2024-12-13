Crea Video di Lancio Interni per Informare e Coinvolgere il Tuo Team
Migliora la comunicazione interna con contenuti video professionali. Usa la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per annunci rapidi e d'impatto.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di lancio prodotto di 60 secondi internamente per il team di sviluppo prodotto e vendite, celebrando il recente successo di una nuova offerta. Il video dovrebbe adottare uno stile ispirazionale e cinematografico, mescolando filmati di repertorio avvincenti con foto spontanee del team interno, accompagnato da musica di sottofondo motivazionale, con i risultati critici chiaramente visualizzati attraverso i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che ogni membro del team comprenda l'impatto del loro duro lavoro.
Produci un video di formazione aziendale mirato di 30 secondi per il supporto clienti e i nuovi assunti, dimostrando le ultime funzionalità del nostro prodotto principale. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, utilizzando dimostrazioni registrate sullo schermo con annotazioni di testo posizionate strategicamente, tutto guidato da uno script preciso e informativo trasformato in video utilizzando la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen, garantendo chiarezza e rapida comprensione.
Progetta un video dinamico di annuncio di 15 secondi per l'intera organizzazione, promuovendo un prossimo evento interno. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e visivamente coinvolgente con tagli rapidi e testo audace e d'impatto, sfruttando i robusti modelli e scene di HeyGen per creare un'atmosfera raffinata ed entusiasmante che cattura immediatamente l'attenzione e costruisce aspettativa.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione Interna sui Prodotti.
Aumenta la comprensione e la ritenzione dei dipendenti sulle nuove funzionalità o processi dei prodotti con video di formazione coinvolgenti potenziati dall'AI per i lanci interni.
Ottimizza la Condivisione di Conoscenze Interne.
Sviluppa rapidamente video aziendali interni completi e contenuti esplicativi, assicurando che tutti i team siano ben informati su nuove iniziative e lanci.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di lancio interni coinvolgenti?
HeyGen ti consente di creare rapidamente video di lancio interni accattivanti, utilizzando avatar AI e modelli video progettati professionalmente. Crea un argomento chiaro e coinvolgente per il tuo annuncio con elementi di narrazione sofisticati.
Quali strumenti creativi offre HeyGen per i video di comunicazione interna?
HeyGen fornisce una suite di strumenti creativi per i video di comunicazione interna, inclusa la capacità di testo-a-video e la generazione di voce fuori campo realistica. Migliora facilmente la produzione di video aziendali con sottotitoli automatici e controlli di branding personalizzati.
HeyGen può semplificare la produzione di video aziendali per vari usi interni?
Assolutamente, HeyGen semplifica la produzione di video aziendali per diversi usi interni come video di onboarding per i dipendenti e video di formazione aziendale. I nostri strumenti di creazione video AI ti permettono di trasformare script in video professionali in modo efficiente.
Quali funzionalità di branding sono disponibili per i video interni con HeyGen?
HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare senza soluzione di continuità il logo, i colori e gli elementi visivi della tua azienda in tutti i video aziendali interni. Questo assicura un'identità di marca coerente in tutte le tue comunicazioni interne, promuovendo una forte cultura aziendale.