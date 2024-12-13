Crea Video di Formazione per le Comunicazioni Interne

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione delle informazioni trasformando i testi in video coinvolgenti utilizzando avatar AI.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 45 secondi sulla cultura aziendale rivolto a tutti i dipendenti, concentrandoti sui recenti successi per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere stimolante ed energico, incorporando filmati di repertorio vivaci dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, arricchiti da una generazione di voiceover professionale per narrare storie di successo.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione di 90 secondi per team di dipartimenti specifici, dettagliando nuove pratiche migliori per migliorare la ritenzione delle informazioni. Il video richiede uno stile visivo istruttivo e conciso, incorporando esempi sullo schermo e sottotitoli chiari generati da HeyGen, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un'esperienza di apprendimento coerente e coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di comunicazione interna di 75 secondi che spiega una nuova strategia aziendale, rivolto sia alla leadership che a tutti i dipendenti. Il tono dovrebbe essere autorevole ma accessibile, con uno stile audio conversazionale. Usa la funzione di testo-a-video di HeyGen per una consegna fluida e assicurati una visione ottimale su varie piattaforme sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per le Comunicazioni Interne

Sviluppa contenuti di formazione coinvolgenti ed efficaci per i tuoi dipendenti rapidamente ed efficientemente, assicurando una chiara ritenzione delle informazioni e una forte strategia di video di comunicazione interna.

1
Step 1
Seleziona la Tua Strategia Video
Inizia definendo la tua strategia di video di comunicazione interna. Scegli tra una varietà di modelli e scene professionali progettati per semplificare il tuo processo creativo e garantire la coerenza del marchio nei tuoi video di formazione.
2
Step 2
Crea Contenuti con l'AI
Inserisci il tuo script di formazione e guarda come la nostra potente funzione di testo-a-video trasforma il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, risparmiando tempo su registrazione e montaggio.
3
Step 3
Ottimizza per Chiarezza e Portata
Migliora la chiarezza e la ritenzione delle informazioni per tutti i dipendenti aggiungendo facilmente sottotitoli accurati. Questo assicura che il tuo messaggio sia accessibile e compreso attraverso diversi stili di apprendimento.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Finalizza i tuoi video di formazione utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per prepararli per varie piattaforme interne. Distribuisci efficacemente i tuoi contenuti rifiniti ai tuoi team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Rapidamente Comunicazioni Interne Dinamiche

Produci rapidamente video di comunicazione interna coinvolgenti, come annunci o brevi clip di formazione, in pochi minuti con l'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i tuoi video di comunicazione interna?

HeyGen ti consente di creare video di comunicazione interna coinvolgenti in modo efficiente, trasformando il testo in contenuti video accattivanti con avatar AI e modelli personalizzabili. Questo approccio aiuta a integrare il video senza problemi nella tua strategia di comunicazione interna, favorendo una comunicazione più efficace.

HeyGen può semplificare il processo di creazione di video di formazione per l'onboarding dei dipendenti?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di formazione e contenuti di onboarding dei dipendenti permettendoti di generare tutorial video professionali con avatar AI da testi o documenti. Questo assicura un messaggio coerente e migliora la ritenzione delle informazioni per i nuovi assunti e lo sviluppo delle competenze.

Qual è il ruolo di HeyGen nel migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e la cultura aziendale attraverso i video?

HeyGen consente la creazione di video personalizzati e coinvolgenti sulla cultura aziendale e aggiornamenti della leadership, permettendo una narrazione autentica anche senza uno studio. Sfruttando avatar AI personalizzati e strumenti creativi, HeyGen ti aiuta a produrre video memorabili che favoriscono un maggiore coinvolgimento dei dipendenti.

Come migliora lo strumento video AI di HeyGen la ritenzione delle informazioni nelle comunicazioni interne?

Lo strumento video AI di HeyGen migliora la ritenzione delle informazioni trasformando testi complessi in presentazioni video dinamiche e visivamente ricche con avatar AI e sottotitoli. Con funzionalità come la traduzione con un clic, supporta diversi stili di apprendimento e la comunicazione asincrona, rendendo le informazioni critiche più accessibili e memorabili per i dipendenti a livello globale.

