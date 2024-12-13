Crea Video di Formazione per le Comunicazioni Interne
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione delle informazioni trasformando i testi in video coinvolgenti utilizzando avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di 45 secondi sulla cultura aziendale rivolto a tutti i dipendenti, concentrandoti sui recenti successi per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere stimolante ed energico, incorporando filmati di repertorio vivaci dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, arricchiti da una generazione di voiceover professionale per narrare storie di successo.
Crea un video di formazione di 90 secondi per team di dipartimenti specifici, dettagliando nuove pratiche migliori per migliorare la ritenzione delle informazioni. Il video richiede uno stile visivo istruttivo e conciso, incorporando esempi sullo schermo e sottotitoli chiari generati da HeyGen, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un'esperienza di apprendimento coerente e coinvolgente.
Sviluppa un video di comunicazione interna di 75 secondi che spiega una nuova strategia aziendale, rivolto sia alla leadership che a tutti i dipendenti. Il tono dovrebbe essere autorevole ma accessibile, con uno stile audio conversazionale. Usa la funzione di testo-a-video di HeyGen per una consegna fluida e assicurati una visione ottimale su varie piattaforme sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Ottimizza la Creazione di Corsi di Formazione Interna.
Produci rapidamente un alto volume di video di formazione interna coinvolgenti per educare efficacemente la tua forza lavoro.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Utilizza l'AI per creare video di formazione dinamici che migliorano il coinvolgimento dei dipendenti e aumentano la ritenzione delle informazioni.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i tuoi video di comunicazione interna?
HeyGen ti consente di creare video di comunicazione interna coinvolgenti in modo efficiente, trasformando il testo in contenuti video accattivanti con avatar AI e modelli personalizzabili. Questo approccio aiuta a integrare il video senza problemi nella tua strategia di comunicazione interna, favorendo una comunicazione più efficace.
HeyGen può semplificare il processo di creazione di video di formazione per l'onboarding dei dipendenti?
Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di formazione e contenuti di onboarding dei dipendenti permettendoti di generare tutorial video professionali con avatar AI da testi o documenti. Questo assicura un messaggio coerente e migliora la ritenzione delle informazioni per i nuovi assunti e lo sviluppo delle competenze.
Qual è il ruolo di HeyGen nel migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e la cultura aziendale attraverso i video?
HeyGen consente la creazione di video personalizzati e coinvolgenti sulla cultura aziendale e aggiornamenti della leadership, permettendo una narrazione autentica anche senza uno studio. Sfruttando avatar AI personalizzati e strumenti creativi, HeyGen ti aiuta a produrre video memorabili che favoriscono un maggiore coinvolgimento dei dipendenti.
Come migliora lo strumento video AI di HeyGen la ritenzione delle informazioni nelle comunicazioni interne?
Lo strumento video AI di HeyGen migliora la ritenzione delle informazioni trasformando testi complessi in presentazioni video dinamiche e visivamente ricche con avatar AI e sottotitoli. Con funzionalità come la traduzione con un clic, supporta diversi stili di apprendimento e la comunicazione asincrona, rendendo le informazioni critiche più accessibili e memorabili per i dipendenti a livello globale.