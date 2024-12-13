Crea Video di Comunicazione Interna che Coinvolgono il Tuo Team
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e fornisci aggiornamenti di qualità professionale rapidamente utilizzando avatar AI per video interni raffinati e coerenti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di aggiornamento sulla leadership di 45 secondi per fornire informazioni critiche a tutti i dipendenti riguardo a una recente iniziativa aziendale. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e autorevole con grafica professionale, supportata da una voce fuori campo chiara e sicura. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare efficacemente il tuo messaggio preparato in un video di qualità professionale, garantendo una comunicazione chiara in tutta l'organizzazione.
Produci un video di formazione conciso di 30 secondi per un dipartimento specifico, dimostrando una nuova funzionalità software per facilitare la comunicazione asincrona. Visivamente, il video dovrebbe essere un tutorial chiaro e passo-passo con testo in evidenza sullo schermo, accompagnato da una voce fuori campo precisa e informativa. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo i video brevi efficaci per l'apprendimento a distanza.
Progetta un video di riconoscimento dei dipendenti di 60 secondi che celebri la straordinaria collaborazione del team su un progetto recente, condiviso con l'intera azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e celebrativo, incorporando scatti spontanei dei membri del team e delle tappe del progetto, supportato da una colonna sonora stimolante. Migliora la narrazione visiva utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per completare i filmati interni e mettere in evidenza i risultati chiave.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Migliora la Formazione Interna con l'AI.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione coinvolgenti che aumentano la partecipazione dei dipendenti e migliorano la ritenzione delle conoscenze per uno sviluppo delle competenze migliore.
Scala l'Onboarding e l'Apprendimento dei Dipendenti.
Sviluppa numerosi corsi interni e video di onboarding in modo efficiente per raggiungere tutti i dipendenti con contenuti di apprendimento coerenti e di alta qualità.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video di comunicazione interna di qualità professionale?
HeyGen ti consente di creare facilmente video di comunicazione interna coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video, garantendo una comunicazione chiara e un branding coerente. Puoi sfruttare modelli e una libreria multimediale per produrre video di qualità professionale per varie esigenze.
Quali caratteristiche creative offre HeyGen per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti?
HeyGen migliora il coinvolgimento dei dipendenti attraverso funzionalità come avatar AI personalizzabili, capacità dinamiche di testo-a-video e controlli di branding per allinearsi alla cultura aziendale. Aggiungi facilmente commenti, reazioni e sovrapposizioni di testo per rendere la tua narrazione interna più interattiva e d'impatto.
HeyGen può supportare la rapida creazione di vari tipi di video interni?
Assolutamente, HeyGen è una piattaforma video online efficiente progettata per aiutarti a produrre rapidamente diversi video di comunicazione interna, come video di onboarding, video di formazione e aggiornamenti sulla leadership. Le sue robuste funzionalità AI, tra cui la generazione di voce fuori campo e strumenti per sottotitoli, semplificano il processo per la comunicazione asincrona.
Come assicura HeyGen la coerenza del brand nei video interni?
HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda e palette di colori specifiche in ogni video di comunicazione interna. Questo assicura video di qualità professionale che riflettono costantemente la personalizzazione del tuo brand, costruendo una cultura aziendale più forte.