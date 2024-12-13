Crea Video di Comunicazione Interna che Coinvolgono il Tuo Team

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e fornisci aggiornamenti di qualità professionale rapidamente utilizzando avatar AI per video interni raffinati e coerenti.

439/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di aggiornamento sulla leadership di 45 secondi per fornire informazioni critiche a tutti i dipendenti riguardo a una recente iniziativa aziendale. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e autorevole con grafica professionale, supportata da una voce fuori campo chiara e sicura. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare efficacemente il tuo messaggio preparato in un video di qualità professionale, garantendo una comunicazione chiara in tutta l'organizzazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione conciso di 30 secondi per un dipartimento specifico, dimostrando una nuova funzionalità software per facilitare la comunicazione asincrona. Visivamente, il video dovrebbe essere un tutorial chiaro e passo-passo con testo in evidenza sullo schermo, accompagnato da una voce fuori campo precisa e informativa. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo i video brevi efficaci per l'apprendimento a distanza.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di riconoscimento dei dipendenti di 60 secondi che celebri la straordinaria collaborazione del team su un progetto recente, condiviso con l'intera azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e celebrativo, incorporando scatti spontanei dei membri del team e delle tappe del progetto, supportato da una colonna sonora stimolante. Migliora la narrazione visiva utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per completare i filmati interni e mettere in evidenza i risultati chiave.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Comunicazione Interna

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e semplifica gli aggiornamenti aziendali con video professionali, chiari e coinvolgenti. Il nostro semplice processo in 4 fasi rende facile connettersi con il tuo team in modo asincrono.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando il tuo messaggio e scrivendo uno script chiaro. Usa la funzione di testo-a-video per trasformare le tue parole in contenuti visivi coinvolgenti senza sforzo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand, o carica i tuoi filmati per un tocco personale. Questo assicura un video di qualità professionale ogni volta.
3
Step 3
Migliora con Elementi Visivi e Branding
Aggiungi il logo della tua azienda, i colori del brand e i media rilevanti dalla libreria per rafforzare la cultura aziendale. Includi sottotitoli per l'accessibilità e la chiarezza in tutti i team.
4
Step 4
Condividi il Tuo Messaggio
Esporta il tuo video di comunicazione interna finito nel formato desiderato, pronto per la distribuzione. Questo facilita una comunicazione asincrona efficace in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Aggiornamenti di Leadership Coinvolgenti

.

Produci messaggi video professionali e ispiratori dalla leadership per rafforzare la cultura aziendale e mantenere i dipendenti informati e motivati.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di comunicazione interna di qualità professionale?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di comunicazione interna coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video, garantendo una comunicazione chiara e un branding coerente. Puoi sfruttare modelli e una libreria multimediale per produrre video di qualità professionale per varie esigenze.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti?

HeyGen migliora il coinvolgimento dei dipendenti attraverso funzionalità come avatar AI personalizzabili, capacità dinamiche di testo-a-video e controlli di branding per allinearsi alla cultura aziendale. Aggiungi facilmente commenti, reazioni e sovrapposizioni di testo per rendere la tua narrazione interna più interattiva e d'impatto.

HeyGen può supportare la rapida creazione di vari tipi di video interni?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma video online efficiente progettata per aiutarti a produrre rapidamente diversi video di comunicazione interna, come video di onboarding, video di formazione e aggiornamenti sulla leadership. Le sue robuste funzionalità AI, tra cui la generazione di voce fuori campo e strumenti per sottotitoli, semplificano il processo per la comunicazione asincrona.

Come assicura HeyGen la coerenza del brand nei video interni?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda e palette di colori specifiche in ogni video di comunicazione interna. Questo assicura video di qualità professionale che riflettono costantemente la personalizzazione del tuo brand, costruendo una cultura aziendale più forte.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo