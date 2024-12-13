Crea Video di Campagna Interna che Stimolano il Coinvolgimento

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti con video di campagna interna professionali. Usa il Text-to-video da script di HeyGen per creare rapidamente contenuti coinvolgenti.

Prompt di Esempio 1
Crea un aggiornamento di leadership conciso di 60 secondi per tutti i dipendenti, progettato come un "video aziendale" per annunciare i recenti successi dell'azienda e le future direzioni strategiche. Questo video di comunicazione interna dovrebbe mantenere un tono formale ma ispirante, utilizzando il Text-to-video da script per l'accuratezza e mostrando Sottotitoli/caption professionali per l'accessibilità in tutta l'organizzazione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 30 secondi "spotlight dipendente" che celebra il contributo di un membro del team, promuovendo una migliore comunicazione video e riconoscimento all'interno del team interno. La presentazione visiva dovrebbe essere autentica e conversazionale, utilizzando Template e scene diverse, arricchita da immagini curate dalla libreria multimediale/supporto stock, accompagnata da un audio positivo in stile intervista.
Prompt di Esempio 3
Produci un segmento dinamico di 50 secondi "crea video di campagna interna" che racconta una storia avvincente su una nuova iniziativa aziendale, con l'obiettivo di promuovere una più ampia adozione e comprensione in tutta l'organizzazione. Questo pezzo di "Storytelling" dovrebbe presentare uno stile visivo moderno con musica di sottofondo vivace e sfruttare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una visione ottimale su varie piattaforme interne, possibilmente con un avatar AI relazionabile per personificare la campagna.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Campagna Interna

Coinvolgi il tuo team e amplifica il tuo messaggio con video di campagna interna coinvolgenti. Produci contenuti di qualità professionale con facilità ed efficienza.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Template
Inizia creando il tuo messaggio o scegliendo tra vari template per stabilire rapidamente le tue idee di video di comunicazione interna. Utilizza la funzione Text-to-video da script di HeyGen per generare un video direttamente dal tuo testo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Voce
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tono e il marchio della tua azienda. Abbinalo a un'opzione di generazione di voiceover adatta per trasmettere chiaramente il tuo messaggio nei video aziendali.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Elementi Visivi
Migliora il tuo video applicando i controlli di branding della tua azienda (logo, colori) e integrando elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale per rafforzare il tuo messaggio per il coinvolgimento dei dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Campagna
Finalizza il tuo video di campagna interna aggiungendo Sottotitoli/caption per l'accessibilità, quindi esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per i tuoi canali di comunicazione video interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza l'Onboarding e lo Sviluppo delle Competenze

.

Accelera l'onboarding e migliora le competenze dei dipendenti creando facilmente numerosi corsi interni e contenuti educativi per il tuo team.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di comunicazione interna?

HeyGen consente alle organizzazioni di produrre efficacemente video di comunicazione interna di alta qualità utilizzando avatar AI e tecnologia text-to-video, perfetti per coinvolgere i dipendenti e i video sulla cultura aziendale.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per i video aziendali?

HeyGen semplifica la creazione di video, permettendoti di generare rapidamente video aziendali professionali, aggiornamenti di leadership e video di annunci senza la necessità di uno studio di registrazione e montaggio tradizionale.

HeyGen può aiutare a produrre video di formazione efficaci per i dipendenti?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti robusti per creare video di formazione coinvolgenti, completi di template personalizzabili, generazione di voiceover e sottotitoli automatici per un apprendimento completo.

Come posso mantenere la coerenza del marchio con HeyGen per i miei video di benvenuto per l'onboarding?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video di benvenuto per l'onboarding e negli spotlight dei dipendenti, assicurando che ogni messaggio sia in linea con l'identità della tua azienda.

