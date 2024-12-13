Crea Video di Campagna Interna che Stimolano il Coinvolgimento
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti con video di campagna interna professionali. Usa il Text-to-video da script di HeyGen per creare rapidamente contenuti coinvolgenti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un aggiornamento di leadership conciso di 60 secondi per tutti i dipendenti, progettato come un "video aziendale" per annunciare i recenti successi dell'azienda e le future direzioni strategiche. Questo video di comunicazione interna dovrebbe mantenere un tono formale ma ispirante, utilizzando il Text-to-video da script per l'accuratezza e mostrando Sottotitoli/caption professionali per l'accessibilità in tutta l'organizzazione.
Crea un video coinvolgente di 30 secondi "spotlight dipendente" che celebra il contributo di un membro del team, promuovendo una migliore comunicazione video e riconoscimento all'interno del team interno. La presentazione visiva dovrebbe essere autentica e conversazionale, utilizzando Template e scene diverse, arricchita da immagini curate dalla libreria multimediale/supporto stock, accompagnata da un audio positivo in stile intervista.
Produci un segmento dinamico di 50 secondi "crea video di campagna interna" che racconta una storia avvincente su una nuova iniziativa aziendale, con l'obiettivo di promuovere una più ampia adozione e comprensione in tutta l'organizzazione. Questo pezzo di "Storytelling" dovrebbe presentare uno stile visivo moderno con musica di sottofondo vivace e sfruttare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una visione ottimale su varie piattaforme interne, possibilmente con un avatar AI relazionabile per personificare la campagna.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora i Video di Formazione Interna.
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze per i programmi di formazione interna e gli aggiornamenti di conformità con video potenziati dall'AI.
Crea Annunci Interni Coinvolgenti.
Ispira e informa i dipendenti con aggiornamenti di leadership coinvolgenti, video sulla cultura aziendale e importanti annunci interni.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di comunicazione interna?
HeyGen consente alle organizzazioni di produrre efficacemente video di comunicazione interna di alta qualità utilizzando avatar AI e tecnologia text-to-video, perfetti per coinvolgere i dipendenti e i video sulla cultura aziendale.
Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per i video aziendali?
HeyGen semplifica la creazione di video, permettendoti di generare rapidamente video aziendali professionali, aggiornamenti di leadership e video di annunci senza la necessità di uno studio di registrazione e montaggio tradizionale.
HeyGen può aiutare a produrre video di formazione efficaci per i dipendenti?
Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti robusti per creare video di formazione coinvolgenti, completi di template personalizzabili, generazione di voiceover e sottotitoli automatici per un apprendimento completo.
Come posso mantenere la coerenza del marchio con HeyGen per i miei video di benvenuto per l'onboarding?
HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video di benvenuto per l'onboarding e negli spotlight dei dipendenti, assicurando che ogni messaggio sia in linea con l'identità della tua azienda.