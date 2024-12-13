Crea Video di Formazione Interna sul Brand che Coinvolgano il Tuo Team
Aumenta il coinvolgimento con guide professionali di onboarding per i dipendenti e video how-to. Crea facilmente video di formazione brandizzati utilizzando avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video 'how-to' conciso di 45 secondi progettato per il team di vendita, dimostrando l'uso corretto di una nuova funzionalità CRM. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e pratico, incorporando registrazioni dello schermo per guidare gli utenti passo dopo passo, sfruttando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente istruzioni concise e accurate per una formazione efficace sul prodotto.
Crea un video di formazione interna sul brand di 30 secondi specificamente per il team marketing, delineando le nuove linee guida del brand. Il video necessita di uno stile visivo raffinato e coerente, utilizzando i modelli e le scene video di HeyGen per garantire l'aderenza all'estetica del brand, con una traccia di sottofondo vivace e una narrazione chiara e concisa.
Progetta un annuncio interno urgente di 15 secondi per tutti i dipendenti riguardante un aggiornamento delle politiche, funzionando come un rapido video di formazione interna. La presentazione visiva dovrebbe essere diretta e facile da seguire, con sottotitoli/caption prominenti per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori, e uno stile audio chiaro e autorevole che trasmetta l'importanza del messaggio senza ambiguità.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Sfrutta il video AI per migliorare significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di formazione interna.
Scala la Creazione di Contenuti di Formazione.
Produci efficacemente un alto volume di video e corsi di formazione interna per raggiungere rapidamente tutti i dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione di alta qualità?
La piattaforma video AI di HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione professionali utilizzando modelli video personalizzabili, avatar AI e scripting testo-a-video. Questo semplifica notevolmente il tuo processo di produzione video e ti aiuta a creare video di formazione in modo efficiente.
Quali funzionalità offre HeyGen per garantire la coerenza del brand nei video di formazione interna?
HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e persino avatar AI personalizzati nei tuoi video di formazione interna sul brand. Puoi anche aggiornare facilmente i video secondo necessità per mantenere la coerenza in tutti i video di onboarding dei dipendenti.
HeyGen può aiutare a creare video how-to completi con funzionalità di accessibilità?
Sì, HeyGen offre strumenti potenti per produrre video how-to dettagliati, inclusi opzioni per registrazioni dello schermo e annotazioni. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli chiusi e sfruttare la Traduzione con 1-Click per una maggiore accessibilità e portata.
Come supporta HeyGen il ciclo di vita e la distribuzione dei video di formazione all'interno di un'organizzazione?
HeyGen supporta l'intero ciclo di vita dei video di formazione, dalla creazione iniziale alla distribuzione e analisi. La nostra piattaforma consente un facile aggiornamento dei contenuti e si integra perfettamente per la compatibilità con LMS, permettendoti di monitorare efficacemente le analisi video.