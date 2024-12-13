Crea Video di Annunci Interni: Coinvolgi Subito il Tuo Team
Assicura una comunicazione chiara e stimola il coinvolgimento dei dipendenti con facilità. Trasforma i tuoi messaggi interni in video dinamici utilizzando la capacità Text-to-video da script di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di 30 secondi sulla cultura aziendale per celebrare l'‘Impiegato del Trimestre’ in tutti i dipartimenti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo e audio stimolante, evidenziando i loro successi con transizioni dinamiche. Utilizza i Templates & scenes di HeyGen per assemblare rapidamente un pezzo professionale e ispirante.
Produci un video di comunicazione interna di 60 secondi per il dipartimento di ingegneria, fornendo un rapido aggiornamento sul lancio del nuovo progetto e sui traguardi chiave. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo e dinamico, con un avatar AI che spiega chiaramente concetti complessi. Sfrutta al massimo gli avatar AI di HeyGen per un presentatore coerente e coinvolgente.
Progetta un video di aggiornamenti aziendali di 50 secondi mirato a favorire la ritenzione delle informazioni riguardo ai recenti cambiamenti nei benefici per tutti i dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole ma accessibile, con visuali chiare e una narrazione facile da comprendere. Assicurati che i dettagli critici siano accessibili generando sottotitoli precisi utilizzando HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta la Formazione e il Coinvolgimento dei Dipendenti.
Migliora i video di formazione interna e gli aggiornamenti aziendali con l'AI, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle informazioni.
Scala la Condivisione della Conoscenza Interna.
Crea e distribuisci rapidamente video di comunicazione interna essenziali per l'onboarding, gli aggiornamenti delle politiche e la conoscenza del team.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i video di annunci interni?
HeyGen consente alle organizzazioni di creare video di annunci interni e aggiornamenti aziendali coinvolgenti utilizzando un Generatore di Video AI, migliorando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle informazioni.
Quali funzionalità offre HeyGen per i video di comunicazione interna?
HeyGen offre funzionalità avanzate come Avatars AI e Text-to-video da script, semplificando la creazione di diversi video di comunicazione interna e offrendo vari modelli di video per iniziare rapidamente.
HeyGen supporta la personalizzazione del branding per i video aziendali?
Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi i loghi e i colori della tua azienda in tutti i tuoi aggiornamenti aziendali e video sulla cultura aziendale, mantenendo un'immagine di marca coerente.
Perché scegliere HeyGen per creare contenuti di coinvolgimento dei dipendenti?
HeyGen trasforma il coinvolgimento dei dipendenti con la sua piattaforma facile da usare, consentendo la produzione rapida di video interni di alta qualità attraverso Attori Vocali AI ed eliminando la complessità del montaggio video, promuovendo un ambiente di lavoro orientato al video.