Crea Video per Workshop di Innovazione con Facilità

Trasforma le esigenze dei clienti in preziose intuizioni. Genera video dinamici per workshop con gli avatar AI di HeyGen, migliorando le idee della tua organizzazione.

545/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi progettato per facilitatori dell'innovazione e praticanti del design thinking, mostrando come creare video di workshop di innovazione focalizzati sulla mappatura dei punti di contatto con i clienti. Adotta un'estetica visiva pulita, simile a un tutorial, con una voce narrante chiara e incoraggiante, guidando gli spettatori attraverso passaggi pratici. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro e coinvolgente senza bisogno di un presentatore umano.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi rivolto a dirigenti di alto livello e responsabili dei dipartimenti di innovazione, dimostrando le preziose intuizioni e il significativo ROI ottenuti quando i team creano idee attraverso una collaborazione video avanzata. Lo stile visivo dovrebbe essere d'impatto con forti visualizzazioni basate sui dati e una voce sicura e autorevole, evidenziando risultati concreti. Assicurati la massima accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per tutti i dialoghi sullo schermo.
Prompt di Esempio 3
Genera un video coinvolgente di 50 secondi per product manager, designer UX e strateghi di marketing, esplorando come integrare contenuti video in una customer journey board o in un documento Figma per sessioni di Workshop di Innovazione Video più interattive. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere collaborativo e guida, con testo sullo schermo che evidenzia i punti chiave e una narrazione amichevole e accessibile. Migliora la narrazione visiva utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per aggiungere filmati o immagini rilevanti del settore.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Workshop di Innovazione

Produci senza sforzo contenuti video coinvolgenti per i tuoi workshop di innovazione, trasformando idee complesse in intuizioni chiare e attuabili per il tuo team e gli stakeholder.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo un modello adatto dalla nostra libreria per strutturare il tuo "Workshop di Innovazione Video". Sfrutta le scene pre-progettate per delineare i concetti chiave e guidare efficacemente le discussioni.
2
Step 2
Crea il Tuo Script Video
Sviluppa uno script chiaro per i contenuti del tuo workshop, delineando i punti di discussione e le attività chiave. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' per trasformare rapidamente il tuo testo in un video dinamico, migliorando il modo in cui "usi il video" per l'istruzione.
3
Step 3
Applica Branding e Personalizzazione
Personalizza il tuo video per il workshop applicando i controlli di Branding della tua "organizzazione", inclusi loghi e colori. Questo assicura coerenza e rende il contenuto unicamente tuo.
4
Step 4
Esporta e Condividi Intuizioni
Una volta completato il tuo video, utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per prepararlo per varie piattaforme. Condividi i tuoi video per workshop sui "punti di contatto con i clienti" per comunicare efficacemente idee complesse e ottenere preziose intuizioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi i Risultati e le Idee dei Workshop

.

Crea rapidamente riassunti video accattivanti e clip dai tuoi workshop di innovazione per condividere le principali lezioni e risultati sui social media, aumentando la visibilità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video per workshop di innovazione?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per permettere agli utenti di creare video coinvolgenti per workshop di innovazione in modo efficiente. Con le capacità di testo a video e gli avatar AI, puoi facilmente trasformare i tuoi script in contenuti visivi accattivanti per catturare preziose intuizioni e favorire nuove idee.

Qual è il ruolo di HeyGen nel soddisfare le esigenze dei clienti con i video?

HeyGen consente alle organizzazioni di utilizzare efficacemente i video in vari punti di contatto con i clienti, migliorando il coinvolgimento e la comprensione delle esigenze dei clienti. Fornendo controlli di branding e modelli versatili, HeyGen assicura che i tuoi contenuti video si allineino perfettamente con l'identità e gli obiettivi del tuo brand per un ROI ottimale.

HeyGen offre strumenti per un Workshop di Innovazione Video completo?

Sì, HeyGen supporta il tuo Workshop di Innovazione Video permettendoti di generare facilmente contenuti professionali come slide di presentazione per workshop e video webinar. La nostra piattaforma offre un kit di strumenti pronto all'uso, inclusi media stock e generazione di sottotitoli, per semplificare il tuo processo creativo.

Le agenzie video possono beneficiare dell'uso di HeyGen per i loro clienti?

Assolutamente, le agenzie video possono migliorare significativamente la loro produzione integrando HeyGen nel loro flusso di lavoro per creare video di alta qualità per vari progetti dei clienti. I modelli diversificati di HeyGen, il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le opzioni di esportazione facili lo rendono uno strumento inestimabile per produrre contenuti professionali in modo efficiente su più piattaforme per qualsiasi organizzazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo