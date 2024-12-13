Crea Video per Programmi di Innovazione che Ispirano il Cambiamento

Potenzia il tuo programma di innovazione trasformando i copioni in video accattivanti rapidamente, sfruttando la creazione di testo-a-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi che mostri le innovazioni nell'efficienza della "produzione" e nell'integrazione del "design del prodotto", concentrandosi in particolare sul ruolo dei "robot" collaborativi. Destina questo contenuto a dirigenti del settore manifatturiero e team di sviluppo prodotto, impiegando riprese dinamiche di linee di assemblaggio, modelli 3D, una voce narrante precisa e informativa, e un paesaggio sonoro industriale moderno. Con HeyGen, gli utenti possono facilmente creare questo video da un copione utilizzando il testo-a-video da copione e arricchirlo con visuali pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 2
Produci un video breve e ispirante di 1,5 minuti che esplori come il "Design Umano-Centrico" guidi l'innovazione tecnica, enfatizzando "empatia" come componente centrale della futura "visione tecnica". Questo video è rivolto a designer UX/UI, product manager e leader dell'innovazione, con interviste coinvolgenti, visualizzazioni del percorso utente, una voce calda e rassicurante, e musica di sottofondo ispirante. I sottotitoli/caption di HeyGen garantiranno l'accessibilità, mentre i diversi Template e scene possono accelerare il processo di creazione.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di formazione aziendale di 2 minuti che dettagli l'implementazione strategica dell'"automazione" per migliorare il "benessere" all'interno del "mondo aziendale". Destinato a leader delle risorse umane, manager del cambiamento organizzativo e strateghi aziendali, questo video dovrebbe mantenere un'estetica professionale e pulita con una voce calma ma sicura e una colonna sonora orchestrale. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per la consegna su più piattaforme e utilizza gli avatar AI per fornire approfondimenti chiave.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Programmi di Innovazione

Eleva il tuo mondo aziendale con video brevi coinvolgenti che ispirano l'innovazione e guidano il cambiamento culturale positivo senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Narrativo
Sviluppa un copione coinvolgente per raccontare la tua storia di innovazione. Sfrutta la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen per trasformare i tuoi contenuti scritti in visuali dinamiche, garantendo una narrazione chiara.
2
Step 2
Seleziona Visuali Coinvolgenti
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e template per rappresentare il tuo programma di innovazione. Queste visuali aiutano a comunicare idee complesse e a promuovere l'innovazione e il cambiamento culturale all'interno della tua organizzazione.
3
Step 3
Applica un Branding Professionale
Integra l'identità del tuo brand utilizzando i controlli di branding (logo, colori) per mantenere la coerenza. Questo assicura che i tuoi video siano in linea con i tuoi principi di design per il business e migliorino il riconoscimento.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video
Finalizza il tuo video per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Produci video brevi e impattanti che raggiungano efficacemente il tuo pubblico e ispirino azioni tra i tuoi team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coinvolgi il Pubblico con Video Brevi sull'Innovazione

Crea e condividi rapidamente video brevi e clip coinvolgenti per i social media, evidenziando le iniziative di innovazione e promuovendo una maggiore consapevolezza e partecipazione.

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen la tecnologia avanzata come gli avatar AI per la comunicazione della visione tecnica?

HeyGen utilizza avatar AI all'avanguardia per trasformare la visione tecnica complessa in contenuti video coinvolgenti, semplificando la comunicazione nel mondo aziendale. Questa automazione consente una produzione efficiente di spiegazioni dettagliate.

HeyGen può aiutarci a creare video brevi coinvolgenti per il nostro programma di innovazione?

Assolutamente. HeyGen ti consente di creare facilmente video per programmi di innovazione e video brevi, fornendo potenti strumenti di generazione testo-a-video e voiceover per uno storytelling efficace. I suoi template diversificati rendono il processo semplice.

Quali controlli di branding offre HeyGen per il design per applicazioni aziendali?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del brand direttamente nei video, perfetti per un design coerente per il business. Puoi anche utilizzare la sua libreria multimediale e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme del mondo aziendale.

Come può HeyGen supportare iniziative di innovazione e cambiamento culturale attraverso i video?

HeyGen facilita l'innovazione e il cambiamento culturale abilitando una comunicazione video chiara e accessibile, promuovendo una maggiore comprensione ed empatia. Funzionalità come i sottotitoli automatici e la generazione di voiceover assicurano che i tuoi messaggi sul benessere raggiungano efficacemente ogni pubblico.

