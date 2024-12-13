Crea Video per Programmi di Innovazione che Ispirano il Cambiamento
Potenzia il tuo programma di innovazione trasformando i copioni in video accattivanti rapidamente, sfruttando la creazione di testo-a-video di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi che mostri le innovazioni nell'efficienza della "produzione" e nell'integrazione del "design del prodotto", concentrandosi in particolare sul ruolo dei "robot" collaborativi. Destina questo contenuto a dirigenti del settore manifatturiero e team di sviluppo prodotto, impiegando riprese dinamiche di linee di assemblaggio, modelli 3D, una voce narrante precisa e informativa, e un paesaggio sonoro industriale moderno. Con HeyGen, gli utenti possono facilmente creare questo video da un copione utilizzando il testo-a-video da copione e arricchirlo con visuali pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Produci un video breve e ispirante di 1,5 minuti che esplori come il "Design Umano-Centrico" guidi l'innovazione tecnica, enfatizzando "empatia" come componente centrale della futura "visione tecnica". Questo video è rivolto a designer UX/UI, product manager e leader dell'innovazione, con interviste coinvolgenti, visualizzazioni del percorso utente, una voce calda e rassicurante, e musica di sottofondo ispirante. I sottotitoli/caption di HeyGen garantiranno l'accessibilità, mentre i diversi Template e scene possono accelerare il processo di creazione.
Immagina un video di formazione aziendale di 2 minuti che dettagli l'implementazione strategica dell'"automazione" per migliorare il "benessere" all'interno del "mondo aziendale". Destinato a leader delle risorse umane, manager del cambiamento organizzativo e strateghi aziendali, questo video dovrebbe mantenere un'estetica professionale e pulita con una voce calma ma sicura e una colonna sonora orchestrale. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per la consegna su più piattaforme e utilizza gli avatar AI per fornire approfondimenti chiave.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Potenzia la Formazione del Programma di Innovazione.
Migliora l'apprendimento e il coinvolgimento nei programmi di innovazione con video potenziati dall'AI, migliorando la ritenzione delle conoscenze e promuovendo una cultura di apprendimento continuo.
Ispira Innovazione e Cambiamento Culturale.
Produci video potenti e ispiranti per motivare i team, stimolare nuove idee e comunicare efficacemente visioni per l'innovazione e il cambiamento culturale all'interno della tua organizzazione.
Domande Frequenti
Come sfrutta HeyGen la tecnologia avanzata come gli avatar AI per la comunicazione della visione tecnica?
HeyGen utilizza avatar AI all'avanguardia per trasformare la visione tecnica complessa in contenuti video coinvolgenti, semplificando la comunicazione nel mondo aziendale. Questa automazione consente una produzione efficiente di spiegazioni dettagliate.
HeyGen può aiutarci a creare video brevi coinvolgenti per il nostro programma di innovazione?
Assolutamente. HeyGen ti consente di creare facilmente video per programmi di innovazione e video brevi, fornendo potenti strumenti di generazione testo-a-video e voiceover per uno storytelling efficace. I suoi template diversificati rendono il processo semplice.
Quali controlli di branding offre HeyGen per il design per applicazioni aziendali?
HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del brand direttamente nei video, perfetti per un design coerente per il business. Puoi anche utilizzare la sua libreria multimediale e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme del mondo aziendale.
Come può HeyGen supportare iniziative di innovazione e cambiamento culturale attraverso i video?
HeyGen facilita l'innovazione e il cambiamento culturale abilitando una comunicazione video chiara e accessibile, promuovendo una maggiore comprensione ed empatia. Funzionalità come i sottotitoli automatici e la generazione di voiceover assicurano che i tuoi messaggi sul benessere raggiungano efficacemente ogni pubblico.