Crea Video per Sfide sull'Innovazione che Impressionano i Giudici

Presenta il tuo progetto innovativo con un video breve e accattivante. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentazioni dinamiche e professionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video convincente di 60 secondi per potenziali investitori e valutatori tecnici, dimostrando il lavoro sperimentale del team e i progressi nella costruzione del prototipo. Lo stile dovrebbe essere altamente informativo e tecnicamente preciso, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per spiegare processi complessi con chiarezza e impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale ispiratore di 30 secondi rivolto al pubblico generale e ai futuri partecipanti alle sfide, mostrando il percorso di creazione di video per un progetto innovativo. Questo video dovrebbe presentare uno stile veloce e visivamente ricco, arricchito dal vasto supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per raccontare una storia avvincente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso e d'impatto di 20 secondi per eventi internazionali, offrendo una panoramica sintetica per presentare il progetto innovativo a un pubblico globale. Lo stile visivo deve essere d'impatto e facilmente comprensibile, incorporando sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e ampia comprensione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Sfide sull'Innovazione

Mostra i progetti innovativi del tuo team e il lavoro sperimentale con video brevi e coinvolgenti utilizzando i potenti strumenti di creazione video AI di HeyGen.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Seleziona un modello adatto da 'Modelli & scene' di HeyGen o inizia con una tela bianca per impostare la scena del tuo video per la sfida sull'innovazione, semplificando il processo di 'creazione di video'.
2
Step 2
Crea Contenuti Coinvolgenti
Inserisci il tuo copione nella funzione 'Testo-a-video da copione' di HeyGen per generare facilmente contenuti video, aiutandoti a 'presentare il progetto innovativo' con chiarezza e impatto.
3
Step 3
Aggiungi un Tocco Professionale
Migliora il tuo 'video breve' utilizzando la 'Generazione di voiceover' di HeyGen per aggiungere una narrazione coinvolgente o incorporando 'Sottotitoli/caption' per una maggiore accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Innovazione
Utilizza le opzioni di 'Ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni' di HeyGen per finalizzare i tuoi 'crea video per sfide sull'innovazione', assicurandoti che siano perfettamente formattati per la tua piattaforma di sfida o presentazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il successo del progetto innovativo con video AI coinvolgenti

Dimostra efficacemente il lavoro sperimentale del tuo team e la costruzione del prototipo, anche per membri del team assenti o eventi internazionali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video avvincenti per le sfide sull'innovazione?

HeyGen consente agli utenti di creare rapidamente video avvincenti per le sfide sull'innovazione trasformando i copioni in contenuti coinvolgenti con avatar AI e voiceover professionali. Questo permette di realizzare video brevi che presentano efficacemente qualsiasi progetto innovativo a giudici o stakeholder.

Quali strumenti offre HeyGen per presentare progetti innovativi in modo professionale?

HeyGen fornisce strumenti robusti per presentare progetti innovativi in modo professionale, inclusi modelli personalizzabili, controlli di branding e generazione di sottotitoli per mantenere la coerenza. Puoi facilmente creare video per rappresentare membri del team assenti o per presentazioni dal vivo senza bisogno di schermi o proiettori.

HeyGen può supportare output creativi diversificati come campagne di marketing integrate?

Sì, HeyGen è ideale per output creativi diversificati come campagne di marketing integrate, campagne mail e video di copywriting d'impatto. Con la funzionalità di testo-a-video e il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto, puoi generare contenuti coerenti e brandizzati su varie piattaforme per dimostrare il lavoro sperimentale del team.

Come assicura HeyGen che i contenuti video siano coinvolgenti e accessibili a un vasto pubblico?

HeyGen assicura che i contenuti video siano coinvolgenti e accessibili attraverso funzionalità come avatar AI realistici e sottotitoli automatici, rendendo più facile raggiungere pubblici diversi. La generazione di voiceover professionali e una ricca libreria multimediale migliorano ulteriormente l'appeal dei tuoi video, adatti per eventi internazionali.

