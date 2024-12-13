crea video di segnalazione degli infortuni con AI

Semplifica il tuo sistema di segnalazione degli infortuni e migliora la sicurezza dei lavoratori. Genera video chiari sulla sicurezza sul lavoro con avatar AI professionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una dimostrazione tecnica di 1,5 minuti per i responsabili della sicurezza, illustrando come Aggiungere Individui a un Rapporto sugli Infortuni all'interno di un'Applicazione di Tracciamento degli Infortuni (ITA). L'approccio visivo richiede riprese precise dello schermo dell'interfaccia software, supportate da annotazioni accurate e un narratore esperto che spiega ogni clic e input. Incorpora il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare senza problemi registrazioni personalizzate dello schermo e assicurati che tutte le istruzioni siano chiare con sottotitoli/didascalie per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di conformità di 2 minuti rivolto a piccoli imprenditori e responsabili della conformità, chiarendo i requisiti di registrazione del registro OSHA 300. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo formale e autorevole, utilizzando grafica professionale e semplici visualizzazioni dei dati per spiegare regolamenti complessi. Impiega i diversi modelli e scene di HeyGen per strutturare efficacemente la narrazione, migliorando la spiegazione con una generazione di voce narrante sicura ed esplicativa.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video d'impatto di 45 secondi per tutti i dipendenti e supervisori, sottolineando il ruolo cruciale dei dati accurati su infortuni e malattie nella prevenzione efficace dei rischi. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, utilizzando grafiche animate concise per illustrare l'impatto della segnalazione tempestiva, abbinato a una voce chiara e diretta. Sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme e coinvolgere gli spettatori con avatar AI dinamici che trasmettono messaggi chiave.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Segnalazione degli Infortuni

Semplifica la formazione sui rapporti sugli incidenti e migliora la sicurezza dei lavoratori producendo video chiari e professionali di segnalazione degli infortuni con HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Sviluppa un copione chiaro che delinei i passaggi per il tuo Sistema di Segnalazione degli Infortuni. Utilizza la funzione di testo a video di HeyGen per trasformare senza problemi il tuo testo in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video selezionando un avatar AI di HeyGen appropriato per spiegare visivamente procedure complesse per creare video efficaci sulla sicurezza sul lavoro.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Professionali
Incorpora controlli di branding essenziali, come il logo e i colori della tua azienda, per mantenere la coerenza e presentare professionalmente le tue procedure di registrazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Prepara il tuo video di segnalazione degli infortuni per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara di informazioni critiche come i requisiti del registro OSHA 300.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Procedure di Segnalazione degli Infortuni

Scomponi i dati complessi su infortuni e malattie, la compilazione dei rapporti sugli incidenti e le procedure del registro OSHA 300 in video facili da comprendere.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro processo di creazione di video di segnalazione degli infortuni?

HeyGen ti consente di creare efficacemente video di segnalazione degli infortuni trasformando i copioni in presentazioni professionali con avatar AI e voci narranti automatizzate. Questo semplifica il processo di documentazione per i rapporti sugli incidenti cruciali e migliora la chiarezza per il tuo team.

Qual è il ruolo di HeyGen nella spiegazione di un Sistema di Segnalazione degli Infortuni?

HeyGen semplifica la spiegazione di complessi Sistemi di Segnalazione degli Infortuni permettendoti di creare guide video coinvolgenti utilizzando avatar AI e modelli predefiniti. Questi strumenti visivi sono efficaci per formare il personale su come registrare accuratamente i dati su infortuni e malattie.

HeyGen può aiutare a mantenere la conformità con i requisiti del registro OSHA 300 tramite video?

Sì, HeyGen può aiutarti a produrre video chiari e concisi che spiegano l'importanza e il processo di registrazione accurata per il registro OSHA 300. Utilizzando avatar AI, questi video garantiscono una comunicazione coerente e professionale riguardo alle procedure di conformità.

Come supporta HeyGen la creazione di video sulla sicurezza sul lavoro con il nostro branding?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il logo e i colori della tua azienda in tutti i video sulla sicurezza sul lavoro. Puoi anche sfruttare modelli e una libreria multimediale per garantire che ogni video sia in linea con l'identità del tuo marchio per la prevenzione dei rischi.

