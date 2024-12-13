Crea Potenti Video CSR Che Ispirano All'Azione

Promuovi facilmente la consapevolezza e ispira all'azione con modelli & scene personalizzabili.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo animato di 45 secondi per i team di marketing e comunicazione, che dimostri quanto sia facile utilizzare i Modelli Video di Iniziativa CSR di HeyGen per produrre contenuti coinvolgenti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e moderno con una narrazione concisa, utilizzando i Modelli & scene di HeyGen e la funzione Testo-a-video da script per mostrare la rapida creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un potente reel di 30 secondi per i social media per promuovere la consapevolezza sull'impatto della tua azienda, rivolto al pubblico generale e ai follower sui social media. Il video dovrebbe avere uno stile dinamico, visivamente ricco ed emotivamente risonante, utilizzando musica di sottofondo edificante e Sottotitoli/didascalie sullo schermo, sfruttando appieno il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Delinea una panoramica aziendale di 55 secondi che serva a creare potenti video CSR, specificamente per i brand manager e i professionisti delle PR che cercano di condividere efficacemente il tuo video CSR su varie piattaforme. Questo prompt richiede uno stile di narrazione visiva raffinato, professionale e d'impatto, sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni di HeyGen per l'adattabilità alle piattaforme e la funzione Testo-a-video da script per una generazione di contenuti efficiente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Panoramica dell'Iniziativa

Crea facilmente potenti video CSR che promuovono la consapevolezza e ispirano all'azione con la nostra piattaforma di creazione video intuitiva.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una gamma di Modelli Video di Iniziativa CSR professionali per avviare rapidamente il tuo progetto. Utilizza i nostri Modelli & scene diversificati per trovare la base perfetta.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video aggiungendo il tuo script e regolando gli elementi visivi. Sfrutta la nostra funzione Testo-a-video da script per generare narrazioni coinvolgenti senza sforzo, rendendo il tuo contenuto personalizzabile.
3
Step 3
Migliora con il Branding
Integra il logo, i colori e i media stock della tua azienda per riflettere l'identità del tuo marchio. Applica i controlli di Branding (logo, colori) per mostrare l'impatto della tua azienda in modo professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Finalizza il tuo video di panoramica dell'iniziativa e preparalo per la distribuzione. Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme e condividi ampiamente il tuo video CSR.

Mostra l'Impatto dell'Iniziativa con Video AI

Mostra l'Impatto dell'Iniziativa con Video AI

Produci video AI coinvolgenti per mostrare efficacemente le tue iniziative CSR, dimostrando un impatto tangibile e costruendo fiducia con gli stakeholder.

Domande Frequenti

Perché i team di marketing e comunicazione dovrebbero usare HeyGen per creare potenti video CSR?

HeyGen offre una piattaforma di creazione video facile da usare, permettendo ai team di marketing e comunicazione di produrre senza sforzo contenuti coinvolgenti per le loro iniziative CSR. La nostra piattaforma ti aiuta a promuovere la consapevolezza e ispirare all'azione, amplificando l'impatto della tua azienda attraverso video CSR di alta qualità.

HeyGen offre Modelli Video di Iniziativa CSR per semplificare la creazione?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di Modelli Video di Iniziativa CSR personalizzabili, permettendoti di creare rapidamente contenuti professionali e coinvolgenti. Puoi personalizzare questi modelli con i controlli del tuo marchio, inclusi loghi e colori, per garantire che il tuo messaggio risuoni in modo autentico.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per creare video CSR coinvolgenti?

HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate come avatar AI realistici, generazione di testo-a-video e capacità di voice-over AI per migliorare i tuoi video CSR. Questi strumenti ti aiutano a produrre contenuti altamente coinvolgenti in modo efficiente, rendendo i messaggi complessi accessibili e d'impatto.

Come posso condividere il mio video CSR creato con HeyGen per massimizzare l'impatto della mia azienda?

Dopo aver creato il tuo video CSR con HeyGen, puoi facilmente esportarlo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme, permettendoti di condividere ampiamente il tuo video CSR sui social media e altri canali. Questo assicura che il tuo messaggio raggiunga un ampio pubblico, promuovendo la consapevolezza e massimizzando l'impatto della tua azienda.

