Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per delineare chiaramente gli obiettivi e l'impatto di un nuovo lancio di iniziativa aziendale. Rivolgi questa presentazione professionale agli stakeholder interni e ai potenziali partner esterni, presentando uno stile visivo pulito e una narrazione rassicurante e autorevole. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere i messaggi chiave in modo coerente e coinvolgente, garantendo un'esperienza coesa e informativa.
Crea un video vivace di 60 secondi per i social media per generare interesse intorno a una campagna di lancio di un prodotto imminente. Questo pezzo dinamico dovrebbe attrarre il pubblico generale, utilizzando tagli rapidi, grafica audace e una traccia audio allegra e di tendenza. Sfrutta l'ampia libreria multimediale/di stock di HeyGen per trovare filmati e immagini accattivanti che completano perfettamente il messaggio del tuo brand.
Produci un video di lancio coinvolgente di 30 secondi che utilizza una narrazione potente per introdurre un nuovo servizio. Rivolgiti a un mercato di nicchia di professionisti creativi con un'estetica visiva artistica ed emotiva e una colonna sonora cinematografica e stimolante. La funzione di generazione di voiceover di HeyGen permetterà una narrazione profondamente espressiva, perfetta per trasmettere la complessa narrazione dietro la tua offerta.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Lancio di Iniziative

Genera video di lancio di prodotti coinvolgenti che catturano l'attenzione e costruiscono aspettativa senza sforzo con gli strumenti AI di HeyGen.

1
Step 1
Seleziona un Modello Video
Inizia scegliendo dalla nostra vasta libreria di modelli video professionali, specificamente progettati per avviare la creazione del tuo video di lancio di prodotto.
2
Step 2
Sviluppa il Tuo Script
Scrivi il tuo script coinvolgente, quindi sfrutta la nostra funzione di trasformazione del testo in video alimentata da AI per articolare efficacemente la narrazione del tuo prodotto.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Mantieni un'immagine di brand coerente applicando i tuoi controlli di branding personalizzati, integrando i tuoi loghi e schemi di colori senza soluzione di continuità nel tuo video.
4
Step 4
Esporta e Genera Interesse
Produci il tuo video di iniziativa di alta qualità, ottimizzando il suo rapporto d'aspetto per varie piattaforme, pronto a generare interesse attraverso i tuoi canali.

Fornisci Annunci di Lancio Ispiratori

Crea video motivazionali per comunicare chiaramente la visione della tua iniziativa, ispirando fiducia ed entusiasmo tra il tuo pubblico di riferimento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di lancio di prodotti efficaci?

Il Generatore di Video AI di HeyGen ti consente di creare video di lancio di prodotti coinvolgenti semplicemente inserendo il tuo script. Sfrutta diversi avatar AI e strumenti intuitivi per produrre rapidamente ed efficacemente video di lancio di alta qualità per qualsiasi iniziativa.

Quali funzionalità creative offre HeyGen per generare interesse per i nuovi lanci di prodotti?

HeyGen facilita la narrazione creativa per le campagne di lancio di prodotti con una ricca libreria di modelli video, animazioni personalizzate e una vasta libreria multimediale. Genera facilmente interesse creando video esplicativi e teaser che catturano il tuo pubblico di riferimento.

HeyGen è adatto per sviluppare rapidamente più video di lancio di iniziative per campagne in corso?

Sì, HeyGen è specificamente progettato per scalare in modo efficiente ed economico i tuoi sforzi di marketing video per le campagne di lancio di prodotti. Utilizza modelli video personalizzabili e potenti capacità di trasformazione del testo in video per creare rapidamente una varietà di video di lancio di iniziative su misura per diversi annunci.

Come garantisce HeyGen la coerenza del brand in tutti i video di lancio di prodotti?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare facilmente il logo, i colori e i caratteri della tua azienda in ogni video di lancio di prodotto. Con il nostro editor intuitivo drag-and-drop e l'ampia libreria di modelli, mantenere un'identità visiva coerente in tutti i tuoi asset di marketing è semplice.

