Migliora la formazione sulla sicurezza informatica con video coinvolgenti in stile microlearning utilizzando avatar AI per migliorare la ritenzione dei dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione di 90 secondi (1,5 minuti) per i nuovi assunti e i team aziendali sulla difesa contro l'ingegneria sociale, con immagini professionali basate su scenari e una voce narrante autorevole. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per simulare interazioni reali, dimostrando efficacemente i principi chiave della conformità alle politiche e delle pratiche sicure.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video informativo completo di 2 minuti per il personale IT e la forza lavoro generale, dettagliando le minacce comuni alla sicurezza informatica. Questo video dovrebbe utilizzare uno stile visivo ricco di infografiche con transizioni dinamiche e una voce narrante calma e informativa. Utilizza i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per semplificare la creazione, garantendo che le informazioni chiave siano facilmente digeribili per un migliore apprendimento e ritenzione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video vivace di 45 secondi per tutti i dipendenti, mirato ad aumentare il coinvolgimento dei dipendenti con le migliori pratiche di sicurezza informatica, utilizzando uno stile visivo moderno con evidenziazioni di testo sullo schermo e una voce narrante sicura. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una traccia audio coerente e professionale, assicurando che lo stile di microlearning sia efficace e memorabile per tutto il personale.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Base sulla Sicurezza Informatica

Produci senza sforzo video di formazione sulla sicurezza informatica coinvolgenti con gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen, migliorando la consapevolezza dei dipendenti e la ritenzione dell'apprendimento contro le minacce moderne.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video di Base sulla Sicurezza Informatica
Inizia facilmente la produzione del tuo video di formazione sulla sicurezza informatica sfruttando l'ampia libreria di 'Modelli e scene' di HeyGen per strutturare efficacemente il tuo contenuto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Personalizza il Copione
Migliora la chiarezza del tuo messaggio scegliendo tra vari 'avatar AI' e adattando il tuo copione per trasmettere le informazioni chiave in modo efficiente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Immagini Coinvolgenti
Cattura l'attenzione del tuo pubblico con contenuti di alta qualità utilizzando la funzione avanzata di 'generazione di voiceover' di HeyGen, rendendo più comprensibili gli argomenti complessi.
4
Step 4
Esporta la Tua Formazione Finale sulla Sicurezza Informatica
Concludi il tuo progetto utilizzando 'ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto' per garantire che il tuo video finito sia perfettamente formattato per la distribuzione su tutte le piattaforme, favorendo l'apprendimento e la ritenzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi di Sicurezza Informatica

Comunica chiaramente minacce informatiche complesse e linee guida sulla conformità alle politiche utilizzando spiegazioni video accessibili generate dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare una formazione coinvolgente sulla sicurezza informatica per i dipendenti?

HeyGen ti consente di creare video di formazione sulla sicurezza informatica coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e modelli personalizzabili. Questi video possono coprire argomenti vitali come la consapevolezza sul phishing e la conformità alle politiche, garantendo un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione di informazioni cruciali.

HeyGen offre modelli specifici per video di base sulla sicurezza informatica?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli e scene personalizzabili che possono essere adattati per creare rapidamente video di base sulla sicurezza informatica. Questi modelli aiutano a semplificare il processo di produzione, permettendoti di concentrarti sul contenuto per una formazione efficace in stile microlearning.

Quali strumenti potenziati dall'AI utilizza HeyGen per la produzione video?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati potenziati dall'AI, inclusi avatar AI e funzionalità di testo-a-video, per trasformare i copioni in video professionali. Questo include la generazione di voiceover di alta qualità e opzioni di sottotitolazione, accelerando significativamente il processo di creazione di video di base sulla sicurezza informatica.

Posso personalizzare il branding dei miei video di formazione sulla sicurezza informatica con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen consente un controllo completo del branding, permettendoti di aggiungere il logo della tua azienda, regolare i colori e incorporare i tuoi media nei video di formazione per i dipendenti. Questo assicura che il contenuto della tua formazione sulla sicurezza informatica sia coerente con il tuo marchio e rafforzi la conformità alle politiche.

