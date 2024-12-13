Crea Video di Sensibilizzazione sulla Sicurezza Informatica con l'AI in Minuti

Dai potere al tuo team con conoscenze critiche sulla sicurezza. Crea facilmente video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici per argomenti come phishing e protezione dei dati.

480/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di sensibilizzazione sulla 'protezione dei dati' di 2 minuti, su misura per una forza lavoro remota e ibrida, concentrandoti sulla collaborazione sicura e sulla gestione dei dispositivi. Lo stile dovrebbe essere coinvolgente e informativo, impiegando diversi avatar AI per rappresentare vari scenari di lavoro da casa. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dare personalità realistiche ai tuoi contenuti istruttivi.
Prompt di Esempio 2
Progetta un tutorial animato di 60 secondi per utenti generali e nuovi assunti che spieghi l'importanza e l'impostazione dell''autenticazione a due fattori'. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, passo dopo passo e facile da seguire, accompagnato da un tono audio vivace e incoraggiante. Massimizza la chiarezza e il coinvolgimento utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per narrare il processo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo urgente ma chiaro di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese e il personale non tecnico su come riconoscere le minacce di 'malware e ransomware'. Lo stile visivo e audio dovrebbe trasmettere avvertimenti critici in modo conciso, utilizzando media di stock ad alto impatto per illustrare scenari di potenziale infezione senza causare allarmismi eccessivi. Migliora efficacemente la narrazione visiva incorporando risorse dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Sensibilizzazione sulla Sicurezza Informatica

Produci senza sforzo video di microlearning coinvolgenti sulla sicurezza informatica con precisione guidata dall'AI per educare il tuo team e rafforzare i protocolli di sicurezza.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia inserendo il tuo script di sensibilizzazione sulla sicurezza in HeyGen. La nostra piattaforma sfrutta la sua capacità di 'Text-to-video from script' per trasformare il tuo testo in un video dinamico di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica guidato dall'AI, rendendo la generazione di contenuti rapida e semplice.
2
Step 2
Seleziona e Personalizza il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Scegli il perfetto Portavoce AI per rappresentare il tuo marchio, garantendo chiarezza e relazionabilità nella tua formazione sulla sicurezza informatica.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Personalizza il tuo video selezionando tra una varietà di Modelli e scene. Aggiungi media pertinenti e applica i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori, per rafforzare l'identità della tua organizzazione attraverso le scene personalizzabili.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo video di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica coinvolgente aggiungendo Sottotitoli/didascalie e ottimizzando il rapporto d'aspetto. Esporta facilmente i tuoi video di microlearning completati nel formato desiderato, pronti per un'immediata distribuzione nei tuoi programmi di formazione sulla sicurezza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti di Sicurezza Complessi

.

Demistifica minacce informatiche complesse e migliori pratiche attraverso video chiari e coinvolgenti generati dall'AI per tutti i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica guidati dall'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di text-to-video, permettendo agli utenti di generare senza sforzo video di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica a partire da script. Questo semplifica la produzione di programmi di formazione sulla sicurezza di impatto, garantendo un messaggio coerente in tutti i moduli.

HeyGen può personalizzare i video di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica per diverse esigenze di formazione?

Assolutamente. HeyGen offre scene personalizzabili, controlli di branding e una libreria multimediale per adattare i tuoi video di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica. Puoi facilmente adattare i contenuti per il microlearning, coprendo argomenti come phishing, malware e migliori pratiche di sicurezza con visuali e branding pertinenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la sensibilizzazione sulla sicurezza informatica multilingue?

HeyGen supporta una robusta generazione di voiceover e sottotitoli, consentendo la creazione di video di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica in più lingue. Questo assicura che le tue migliori pratiche di sicurezza e linee guida sulla protezione dei dati raggiungano efficacemente una forza lavoro globale.

Come può HeyGen semplificare il processo per creare rapidamente video di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica?

HeyGen semplifica la generazione di video AI convertendo direttamente gli script in video raffinati con avatar AI e voiceover. Questo rapido processo di text-to-video consente alle organizzazioni di produrre efficacemente contenuti di microlearning su argomenti come l'autenticazione a due fattori e la protezione dei dati.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo