Crea Video per Programmi di Influencer: Massimizza la Tua Portata

Genera video di marketing per creatori sorprendenti con avatar AI ultra-realistici, aumentando l'engagement in modo conveniente.

Prompt di Esempio 1
Produci una narrazione avvincente di 45 secondi per i responsabili marketing, mostrando una campagna ipotetica di successo di marketing con creatori utilizzando AI Influencers. Utilizza uno stile visivo moderno e ispirante con musica di sottofondo energica, illustrando il potere di convertire un semplice testo in video da script in storie di brand impattanti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi per creatori di contenuti e team di marketing, guidandoli su come creare rapidamente contenuti per un programma di influencer. Utilizza immagini chiare e passo-passo con una voce narrante calma e istruttiva, evidenziando l'efficienza dell'uso dei diversi Template e scene di HeyGen per semplificare la creazione di video.
Prompt di Esempio 3
Progetta una sofisticata pubblicità di 30 secondi rivolta a marchi che cercano contenuti di influencer personalizzati e di alta qualità. Il video dovrebbe mostrare immagini raffinate di diversi stili di avatar AI e sfondi personalizzati, accompagnati da musica di sottofondo professionale, enfatizzando la capacità di personalizzare lo stile e ottenere un messaggio perfetto con la generazione avanzata di Voiceover.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Programmi di Influencer

Genera video di influencer coinvolgenti e scalabili utilizzando AI Influencers per potenziare i tuoi sforzi di marketing e connetterti con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Influencer AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI o creane uno personalizzato per rappresentare perfettamente il tuo marchio e il tuo messaggio per i tuoi video di programmi di influencer.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e Voiceover
Inserisci i tuoi prompt di testo per generare uno script coinvolgente, sfruttando la capacità di testo in video da script di HeyGen per dare vita al messaggio del tuo influencer AI.
3
Step 3
Personalizza lo Stile del Tuo Video
Affina il tuo video con vari template e scene. Applica i controlli di branding di HeyGen come loghi e colori per garantire che il tuo contenuto di influencer sia perfettamente allineato.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Genera sottotitoli per l'accessibilità, quindi esporta i tuoi video di programmi di influencer di alta qualità utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen, pronti per le piattaforme di social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Ispiratori e Motivazionali

Dai potere agli influencer di creare facilmente contenuti video ispiratori e motivazionali che risuonano profondamente con il loro pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video unici di influencer AI per il mio marchio?

Il Generatore di Influencer AI di HeyGen ti consente di creare influencer AI ultra-realistici e video avatar accattivanti da semplici prompt di testo. Puoi personalizzare il loro stile e la loro voce, rendendoli perfetti per il marketing moderno dei creatori e collaborazioni senza soluzione di continuità con i brand.

Cosa rende HeyGen uno strumento potente di AI generativa per la creazione di video?

HeyGen semplifica la creazione di video professionali trasformando script di testo in contenuti video di alta qualità utilizzando il suo avanzato strumento di AI generativa. L'AI Video Generator supporta robuste capacità di testo in video, offrendo una gamma di template e una ricca libreria multimediale per produrre video sorprendenti in modo efficiente.

Posso personalizzare lo stile degli avatar AI e dei video all'interno di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di adattare lo stile dei tuoi avatar AI e video per abbinarsi perfettamente all'estetica del tuo marchio. Puoi anche applicare controlli di branding come loghi e colori, garantendo che ogni video mantenga una qualità creativa coerente.

Come supporta HeyGen il marketing dei creatori su piattaforme di social media?

HeyGen consente ai creatori di contenuti di produrre annunci video coinvolgenti e creare video per programmi di influencer senza sforzo. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, la generazione di voiceover e i sottotitoli, HeyGen semplifica l'ottimizzazione e la pubblicazione di contenuti di alta qualità per varie piattaforme di social media, migliorando gli sforzi di marketing dei creatori.

