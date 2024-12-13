Crea Video Educativi per l'Industria Più Velocemente

Aumenta la ritenzione delle conoscenze e risparmia tempo trasformando i tuoi script in video di formazione dinamici utilizzando la tecnologia avanzata di testo in video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di micro-apprendimento di 45 secondi rivolto ai dipendenti esistenti su un prossimo aggiornamento software. Il video dovrebbe utilizzare uno stile visivo dinamico con tagli rapidi e testo sullo schermo, supportato da sottotitoli/caption accurati, per fornire informazioni critiche su come fare in modo efficiente, anche in ambienti senza audio.
Prompt di Esempio 2
Immagina di produrre un video di formazione prodotto di 90 secondi che spieghi a fondo le funzionalità avanzate di una nuova macchina industriale ai team di vendita tecnica e agli utenti avanzati. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire facilmente uno script dettagliato in una guida visiva raffinata, caratterizzata da uno stile visivo pulito e istruttivo e una voce narrante informativa.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione sulla conformità di 75 secondi per tutti i dipendenti dei dipartimenti, illustrando le migliori pratiche per la sicurezza dei dati. Questo video educativo aziendale dovrebbe utilizzare modelli e scene moderni e ricchi di grafica per presentare informazioni complesse in modo coinvolgente, garantendo un tono audio rassicurante ma autorevole.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video Educativi per l'Industria

Crea video educativi per l'industria professionali e coinvolgenti in modo efficiente, semplificando argomenti complessi per un apprendimento migliorato e una maggiore diffusione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Definisci il tuo contenuto educativo e incolla il tuo "script video" per generare una bozza iniziale del video con la funzionalità "Testo in video da script".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra diversi "avatar AI" per narrare il tuo contenuto educativo, conferendo ai tuoi video un tocco professionale e coerente.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Sottotitoli
Integra immagini pertinenti dalla libreria multimediale e utilizza "Sottotitoli/caption" automatici per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza i tuoi "video educativi" utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per una visione ottimale su varie piattaforme e dispositivi per una distribuzione ampia.

Chiarisci Argomenti Complessi dell'Industria

Chiarisci Argomenti Complessi dell'Industria

Trasforma informazioni complesse dell'industria in video educativi facilmente comprensibili, rendendo accessibili argomenti complessi e migliorando i risultati dell'apprendimento.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi?

HeyGen rivoluziona la creazione di video educativi trasformando il tuo script video in contenuti coinvolgenti con avatar AI e voiceover realistici. Questo semplifica notevolmente il tuo flusso di lavoro di produzione video, rendendo più facile costruire video istruttivi di alta qualità in modo efficiente.

Quali strumenti offre HeyGen per produrre video di formazione professionale?

HeyGen fornisce una suite completa di strumenti per video di formazione professionale, tra cui un potente editor video, modelli personalizzabili e la possibilità di incorporare registrazioni dello schermo. Puoi aggiungere automaticamente sottotitoli e applicare controlli di branding per garantire che i tuoi video di formazione soddisfino standard elevati e ottengano risparmi sui costi.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video eLearning con HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video eLearning, permettendoti di controllare completamente gli elementi visivi. Puoi utilizzare i controlli di branding, integrare il logo della tua azienda e selezionare colori specifici per garantire che ogni contenuto educativo, dai video di onboarding ai video di formazione prodotto, si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Come può HeyGen migliorare il coinvolgimento nei contenuti educativi aziendali?

HeyGen migliora il coinvolgimento nei contenuti educativi aziendali attraverso avatar AI dinamici, elementi interattivi e generazione di voiceover professionali. Queste caratteristiche aiutano a creare un'esperienza di apprendimento attiva, garantendo che i tuoi video educativi catturino e mantengano efficacemente l'attenzione degli spettatori su più dispositivi.

