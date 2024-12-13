Crea Video Educativi per l'Industria Più Velocemente
Aumenta la ritenzione delle conoscenze e risparmia tempo trasformando i tuoi script in video di formazione dinamici utilizzando la tecnologia avanzata di testo in video.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di micro-apprendimento di 45 secondi rivolto ai dipendenti esistenti su un prossimo aggiornamento software. Il video dovrebbe utilizzare uno stile visivo dinamico con tagli rapidi e testo sullo schermo, supportato da sottotitoli/caption accurati, per fornire informazioni critiche su come fare in modo efficiente, anche in ambienti senza audio.
Immagina di produrre un video di formazione prodotto di 90 secondi che spieghi a fondo le funzionalità avanzate di una nuova macchina industriale ai team di vendita tecnica e agli utenti avanzati. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire facilmente uno script dettagliato in una guida visiva raffinata, caratterizzata da uno stile visivo pulito e istruttivo e una voce narrante informativa.
Crea un video di formazione sulla conformità di 75 secondi per tutti i dipendenti dei dipartimenti, illustrando le migliori pratiche per la sicurezza dei dati. Questo video educativo aziendale dovrebbe utilizzare modelli e scene moderni e ricchi di grafica per presentare informazioni complesse in modo coinvolgente, garantendo un tono audio rassicurante ma autorevole.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Corsi Educativi Estesi.
HeyGen ti consente di produrre rapidamente corsi eLearning di alta qualità, espandendo la tua portata a un pubblico globale e massimizzando l'accesso degli studenti.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Utilizza video potenziati dall'AI per rendere i tuoi materiali di formazione più interattivi e memorabili, aumentando significativamente la ritenzione delle conoscenze e la partecipazione degli studenti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi?
HeyGen rivoluziona la creazione di video educativi trasformando il tuo script video in contenuti coinvolgenti con avatar AI e voiceover realistici. Questo semplifica notevolmente il tuo flusso di lavoro di produzione video, rendendo più facile costruire video istruttivi di alta qualità in modo efficiente.
Quali strumenti offre HeyGen per produrre video di formazione professionale?
HeyGen fornisce una suite completa di strumenti per video di formazione professionale, tra cui un potente editor video, modelli personalizzabili e la possibilità di incorporare registrazioni dello schermo. Puoi aggiungere automaticamente sottotitoli e applicare controlli di branding per garantire che i tuoi video di formazione soddisfino standard elevati e ottengano risparmi sui costi.
Posso personalizzare l'aspetto dei miei video eLearning con HeyGen?
Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video eLearning, permettendoti di controllare completamente gli elementi visivi. Puoi utilizzare i controlli di branding, integrare il logo della tua azienda e selezionare colori specifici per garantire che ogni contenuto educativo, dai video di onboarding ai video di formazione prodotto, si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.
Come può HeyGen migliorare il coinvolgimento nei contenuti educativi aziendali?
HeyGen migliora il coinvolgimento nei contenuti educativi aziendali attraverso avatar AI dinamici, elementi interattivi e generazione di voiceover professionali. Queste caratteristiche aiutano a creare un'esperienza di apprendimento attiva, garantendo che i tuoi video educativi catturino e mantengano efficacemente l'attenzione degli spettatori su più dispositivi.