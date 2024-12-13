Crea Video di Design Inclusivo Facilmente

Adatta le tue esperienze per tutti gli utenti. Crea rapidamente video di design inclusivo con generazione di voiceover di alta qualità per l'accessibilità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Mostra in un video professionale di 45 secondi per brand marketer e designer UX/UI come il design inclusivo possa superare sfide come l'esclusione cognitiva, magari attraverso esempi di packaging accessibile. Adotta uno stile visivo elegante e moderno con esempi reali, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare case study e integrando il supporto della libreria multimediale/stock pertinente.
Prompt di Esempio 2
Ispira il tuo pubblico con un video dinamico di 60 secondi rivolto a startup, team di innovazione e imprenditori, illustrando come l'applicazione del design thinking consenta di creare prodotti che si adattano e offrono nuove e migliori esperienze per tutti. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva ispiratrice e veloce con transizioni moderne, arricchito dai versatili modelli e scene di HeyGen e sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pitch coinvolgente di 30 secondi per sviluppatori di giochi e innovatori tecnologici, immaginando come reinventare il social gaming attraverso il design inclusivo per favorire sistemi che empatizzano con utenti diversi. Lo stile visivo dovrebbe essere futuristico e altamente dinamico con una rappresentazione diversificata dei personaggi, perfettamente formattato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni in rapporto d'aspetto di HeyGen e presentando avatar AI espressivi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Design Inclusivo

Sfrutta la piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen per produrre contenuti video coinvolgenti e accessibili che comunicano efficacemente i principi del design inclusivo a pubblici diversi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Inclusivo
Sviluppa uno script che articoli chiaramente i principi di Design Inclusivo scelti. Utilizza la funzione di video da testo di HeyGen per trasformare senza sforzo le tue parole in una bozza video di base.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Narratori Visivi
Seleziona un avatar AI appropriato per narrare visivamente il tuo messaggio di design inclusivo, garantendo rappresentazione e chiarezza. Questo passaggio aiuta a tradurre concetti astratti di Design Inclusivo in immagini relazionabili.
3
Step 3
Incorpora Elementi Accessibili
Migliora la comprensione e l'accessibilità per i diversi apprendenti integrando i sottotitoli/caption automatici di HeyGen. Spiega chiaramente come gli strumenti di Design Inclusivo favoriscano una maggiore comprensione.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme utilizzando le funzionalità di ridimensionamento e esportazione in rapporto d'aspetto di HeyGen. Condividi il tuo video di design inclusivo per ispirare altri a creare nuove e migliori esperienze per tutti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi Concetti di Design Inclusivo

Produci rapidamente video accattivanti per i social media per diffondere consapevolezza e promuovere pratiche di design inclusivo e diversità umana.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di design inclusivo coinvolgenti?

HeyGen ti permette di creare rapidamente video di design inclusivo trasformando il testo in contenuti dinamici con avatar AI, perfetti per mostrare i principi del design inclusivo o esempi di packaging accessibile. Questo ti consente di creare nuove e migliori esperienze che risuonano con un pubblico diversificato.

HeyGen può aiutare ad adattare i contenuti per essere più inclusivi per pubblici diversi?

Sì, gli avatar AI di HeyGen e i controlli di branding flessibili ti permettono di adattare le tue esperienze per rappresentare meglio la diversità umana nelle esperienze dei tuoi prodotti. Puoi progettare video che affrontano efficacemente l'esclusione cognitiva e creare prodotti che si adattano alle diverse esigenze degli utenti.

Come supporta HeyGen il pensiero creativo per progetti di design inclusivo?

HeyGen offre una varietà di modelli e una ricca libreria multimediale per stimolare il pensiero creativo nei tuoi progetti di Design Inclusivo, dagli esercizi di design thinking allo sviluppo di carte modello di design. Questi strumenti e attività ti aiutano a prototipare e costruire prodotti intrinsecamente inclusivi fin dalla concezione.

Quali funzionalità offre HeyGen per garantire che i miei video siano accessibili?

HeyGen dà priorità all'accessibilità fornendo sottotitoli/caption automatici e una gamma diversificata di avatar AI, aiutandoti a creare sistemi che empatizzano con un'ampia gamma di utenti. Questo assicura che i tuoi contenuti su YouTube o i case study interni promuovano efficacemente la diversità umana per la massima portata e comprensione.

