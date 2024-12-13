Crea Video di Design Inclusivo Facilmente
Adatta le tue esperienze per tutti gli utenti. Crea rapidamente video di design inclusivo con generazione di voiceover di alta qualità per l'accessibilità.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Mostra in un video professionale di 45 secondi per brand marketer e designer UX/UI come il design inclusivo possa superare sfide come l'esclusione cognitiva, magari attraverso esempi di packaging accessibile. Adotta uno stile visivo elegante e moderno con esempi reali, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare case study e integrando il supporto della libreria multimediale/stock pertinente.
Ispira il tuo pubblico con un video dinamico di 60 secondi rivolto a startup, team di innovazione e imprenditori, illustrando come l'applicazione del design thinking consenta di creare prodotti che si adattano e offrono nuove e migliori esperienze per tutti. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva ispiratrice e veloce con transizioni moderne, arricchito dai versatili modelli e scene di HeyGen e sottotitoli/caption automatici.
Crea un video pitch coinvolgente di 30 secondi per sviluppatori di giochi e innovatori tecnologici, immaginando come reinventare il social gaming attraverso il design inclusivo per favorire sistemi che empatizzano con utenti diversi. Lo stile visivo dovrebbe essere futuristico e altamente dinamico con una rappresentazione diversificata dei personaggi, perfettamente formattato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni in rapporto d'aspetto di HeyGen e presentando avatar AI espressivi.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Corsi di Design Inclusivo.
Crea efficacemente corsi video completi per educare sui principi del design inclusivo e raggiungere un pubblico globale.
Migliora la Formazione sul Design Inclusivo.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione nei workshop sulla metodologia e sugli strumenti del design inclusivo.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video di design inclusivo coinvolgenti?
HeyGen ti permette di creare rapidamente video di design inclusivo trasformando il testo in contenuti dinamici con avatar AI, perfetti per mostrare i principi del design inclusivo o esempi di packaging accessibile. Questo ti consente di creare nuove e migliori esperienze che risuonano con un pubblico diversificato.
HeyGen può aiutare ad adattare i contenuti per essere più inclusivi per pubblici diversi?
Sì, gli avatar AI di HeyGen e i controlli di branding flessibili ti permettono di adattare le tue esperienze per rappresentare meglio la diversità umana nelle esperienze dei tuoi prodotti. Puoi progettare video che affrontano efficacemente l'esclusione cognitiva e creare prodotti che si adattano alle diverse esigenze degli utenti.
Come supporta HeyGen il pensiero creativo per progetti di design inclusivo?
HeyGen offre una varietà di modelli e una ricca libreria multimediale per stimolare il pensiero creativo nei tuoi progetti di Design Inclusivo, dagli esercizi di design thinking allo sviluppo di carte modello di design. Questi strumenti e attività ti aiutano a prototipare e costruire prodotti intrinsecamente inclusivi fin dalla concezione.
Quali funzionalità offre HeyGen per garantire che i miei video siano accessibili?
HeyGen dà priorità all'accessibilità fornendo sottotitoli/caption automatici e una gamma diversificata di avatar AI, aiutandoti a creare sistemi che empatizzano con un'ampia gamma di utenti. Questo assicura che i tuoi contenuti su YouTube o i case study interni promuovano efficacemente la diversità umana per la massima portata e comprensione.